Lance Bass tiết lộ sự thật gây sốc về thu nhập khi hoạt động cùng 'NSYNC

Trong cuộc phỏng vấn trên podcast Zach Sang Show, Lance Bass - cựu thành viên nhóm nhạc nam đình đám 'NSYNC, gây chú ý khi chia sẻ về những góc khuất tài chính phía sau thành công của nhóm. Trái với suy nghĩ của nhiều người rằng các thành viên đều trở nên giàu có nhờ những bản hit toàn cầu và các chuyến lưu diễn cháy vé, nam ca sĩ khẳng định anh gần như không kiếm được đồng nào trong giai đoạn đó.

"Mọi người nghĩ tôi giàu có nhờ 'NSYNC. Không, hoàn toàn không phải vậy. Tôi thành công sau 'N Sync và rất tự hào về những gì mình đã làm kể từ đó, nhưng tôi hầu như không kiếm được đồng nào từ ''NSYNC", Lance Bass chia sẻ.

Theo nam ca sĩ, phần lớn lợi ích tài chính từ hoạt động của nhóm thuộc về các bên khác, trong đó có hãng thu âm và người quản lý Lou Pearlman. Lance Bass thậm chí gọi Pearlman là một trong những kẻ lừa đảo lớn nhất mọi thời đại, qua đó nhắc lại những tranh cãi kéo dài xoay quanh cách người quản lý này điều hành sự nghiệp của các nhóm nhạc nam.

Những chia sẻ của Lance Bass hé lộ khoảng cách đáng kể giữa thành công thương mại của 'NSYNC và khoản thu nhập mà các thành viên thực sự nhận được. Trong khi khán giả chứng kiến nhóm liên tục thống trị bảng xếp hạng, bán hàng triệu đĩa và tổ chức những chuyến lưu diễn quy mô lớn, câu chuyện phía sau sân khấu lại không hoàn toàn hào nhoáng như vẻ ngoài.

'NSYNC bắt đầu tạo dấu ấn trên thị trường âm nhạc quốc tế vào năm 1996 với đĩa đơn I Want You Back. Nhóm nhanh chóng vươn lên thành một trong những đại diện tiêu biểu của làn sóng nhạc pop cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000, bên cạnh những cái tên nổi bật khác của dòng nhạc boyband.

Trong sự nghiệp, nhóm sở hữu hai album từng đứng đầu bảng xếp hạng tại Mỹ và bán được hơn 70 triệu bản trên toàn thế giới. Đáng chú ý, album No Strings Attached, phát hành năm 2000, tiêu thụ khoảng 2,4 triệu bản tại Mỹ ngay trong tuần đầu tiên. Thành tích này trở thành một cột mốc đáng nhớ của thị trường âm nhạc, cho thấy sức hút đặc biệt của nhóm ở thời kỳ đỉnh cao.

Tuy nhiên, theo lời kể của Lance Bass, những con số ấn tượng ấy không đồng nghĩa với việc các thành viên lập tức nhận được khoản thù lao tương xứng. "Chúng tôi kiếm được 35 USD mỗi ngày. Tấm séc đầu tiên chúng tôi nhận được là 10.000 USD, sau nhiều năm có những album đứng đầu bảng xếp hạng và các chuyến lưu diễn cháy vé", anh kể lại.

Lance Bass còn đề cập đến doanh thu từ các sản phẩm được cấp phép sử dụng hình ảnh và thương hiệu của nhóm. Dù hoạt động kinh doanh này tạo ra nguồn thu đáng kể, anh cho biết bản thân không nắm rõ tổng số tiền mình thực sự kiếm được. Điều khiến nam ca sĩ bất bình là khoản thanh toán 10.000 USD được đưa ra sau nhiều năm làm việc, trong khi các thành viên được kỳ vọng phải biết ơn vì số tiền đó.

"Tôi đã làm việc miễn phí trong hai hoặc ba năm", Lance Bass nói.

Lời kể của nam ca sĩ đặt ra câu hỏi về cách những nghệ sĩ trẻ được đối xử trong ngành công nghiệp giải trí, đặc biệt khi họ tham gia các dự án đạt thành công thương mại lớn từ rất sớm. Với công chúng, sự nổi tiếng thường được xem là con đường dẫn đến sự giàu có. Nhưng câu chuyện của 'NSYNC cho thấy thành công trên bảng xếp hạng và quyền lợi tài chính của nghệ sĩ không phải lúc nào cũng song hành.

Bên cạnh vấn đề thu nhập, Lance Bass còn nhắc đến sự thất vọng đối với những người trưởng thành từng làm việc cùng nhóm trong giai đoạn các thành viên còn trẻ.

Nam ca sĩ cho biết anh từng mang trong lòng sự oán giận vì cảm thấy không có ai thực sự đứng ra bảo vệ các thành viên trước những yêu cầu của công việc. Theo lời Lance Bass, việc họ còn nhỏ tuổi đôi khi trở thành lý do để những người xung quanh xem nhẹ nhu cầu nghỉ ngơi, quyền lợi và những vấn đề liên quan đến tương lai.

"Tôi đã giữ mối hận đó một thời gian. Tôi tự hỏi ai đã ở đó để bảo vệ chúng tôi. Tôi hơi khó chịu với những người lớn ở đó", anh chia sẻ.

Lance Bass nhớ lại việc các thành viên liên tục được nhắc rằng họ còn trẻ, vì vậy có thể tiếp tục làm việc, biểu diễn và đáp ứng những yêu cầu về thể chất mà không cần quá quan tâm đến thời gian nghỉ ngơi. Với nam ca sĩ, cách nhìn nhận ấy đã bỏ qua một thực tế quan trọng: dù còn trẻ hay đã trưởng thành, nghệ sĩ vẫn cần được bảo vệ quyền lợi và có sự chuẩn bị cho cuộc sống lâu dài.

"Vậy thì sao nếu bạn còn trẻ? Bạn vẫn cần phải kiếm sống và đảm bảo tương lai của mình, bởi trong hầu hết các trường hợp, thời gian bạn có để làm những việc như vậy là có hạn", Lance Bass nói.

Theo anh, một trong những thiếu sót lớn nhất là không ai chuẩn bị cho các thành viên cuộc sống sau khi hào quang của nhóm nhạc kết thúc. Khi 'NSYNC không còn hoạt động như trước, họ phải tự tìm hướng đi mới, xây dựng lại sự nghiệp và đối mặt với những định kiến của ngành giải trí.

Lance Bass cho biết việc từng là thành viên của một nhóm nhạc nam không phải lúc nào cũng được đánh giá tích cực trong giới chuyên môn vào thời điểm đó. Các nghệ sĩ có thể bị xem nhẹ hoặc trở thành đối tượng của những lời chế giễu, khiến hành trình khẳng định bản thân sau khi nhóm tan rã càng thêm khó khăn.

Những chia sẻ này cho thấy thách thức mà các thành viên boyband phải đối mặt không chỉ nằm ở việc duy trì sức hút sau thời kỳ đỉnh cao, mà còn ở khả năng xây dựng bản sắc cá nhân khi hình ảnh của họ đã gắn chặt với một tập thể.

Dù thẳng thắn nhắc lại những bất công trong quá khứ, Lance Bass khẳng định anh tự hào về những gì mình đạt được sau khi rời 'NSYNC. Nam ca sĩ cũng cho biết bản thân không còn giữ sự oán giận như trước.

Tuy nhiên, câu chuyện của anh vẫn gợi lên vấn đề đáng chú ý trong ngành công nghiệp âm nhạc: nghệ sĩ trẻ cần được bảo đảm quyền lợi như thế nào khi tham gia những dự án có khả năng tạo ra doanh thu khổng lồ?

Trong trường hợp của 'NSYNC, thành công toàn cầu đã đưa nhóm trở thành một phần quan trọng của lịch sử nhạc pop đại chúng. Những ca khúc, album và màn trình diễn của nhóm tiếp tục được nhắc đến nhiều năm sau thời kỳ hoàng kim. Nhưng đằng sau di sản âm nhạc ấy là trải nghiệm của những nghệ sĩ từng phải làm việc từ khi còn rất trẻ, trong khi chưa có đủ kinh nghiệm để hiểu rõ quyền lợi tài chính cũng như những hệ quả lâu dài của các quyết định nghề nghiệp.

Lời kể của Lance Bass vì thế không đơn thuần là câu chuyện về một khoản thù lao gây thất vọng. Đó còn là sự nhìn lại mối quan hệ giữa nghệ sĩ, người quản lý và các đơn vị khai thác thương mại, nơi thành công của một sản phẩm không phải lúc nào cũng bảo đảm những người trực tiếp tạo nên thành công ấy nhận được phần lợi ích tương xứng.

Sau nhiều năm, Lance Bass đã có thể nhìn lại quá khứ với tâm thế bình thản hơn. Dẫu vậy, những trải nghiệm của anh vẫn là lời nhắc rằng phía sau ánh đèn sân khấu và những kỷ lục doanh thu, quyền lợi, sự an toàn và tương lai của nghệ sĩ trẻ là những vấn đề không thể bị xem nhẹ.