Lần đầu đóng vai nghèo khó vất vả, Huyền Lizzie phải làm đủ cách cho bớt xinh

Qua những bộ phim gần đây, Huyền Lizzie luôn gây ấn tượng với kiểu vai phụ nữ xinh đẹp, tài giỏi, thành công trong sự nghiệp. Phong cách ăn mặc của cô còn cực ấn tượng, được khen là diễn viên có style công sở đẹp nhất nhì phim VTV. Mỗi khi nhận vai diễn mới, Huyền Lizzie đều đầu tư chỉn chu cho trang phục, tạo hình để lần nào xuất hiện cũng được khen.

Nhưng với Căn Nhà Không Mái Che, nữ diễn viên lại phải hô biến thành Hạnh - một bà mẹ lam lũ, khắc khổ. Nhân vật của cô là một phụ nữ bán rau ngoài chợ, ngày đêm làm việc vất vả để nuôi hai con trong những năm 2010 ở vùng trung du Bắc bộ.

Huyền Lizzie đã trải qua nhiều buổi học cách hái rau, bó rau, nhóm bếp củi, đi xe đạp thồ hai sọt rau nặng… để có thể làm thật thuần thục trước máy quay. Trang phục cho vai Hạnh cũng được nữ diễn viên tìm mua ở chợ đồ cũ với chi phí rất rẻ, khác hẳn những phim trước cần đầu tư quần áo, phụ kiện sang xịn.

Dù đã có vóc dáng nhỏ nhắn, nữ diễn viên vẫn ép cân để có thân hình gầy gò, gương mặt khắc khổ phù hợp với hoàn cảnh nhân vật. Ê-kíp còn đề nghị hóa trang thêm một vết bớt lên mặt, làm da đen sạm để nhìn Huyền Lizzie bớt xinh hơn, để khán giả tin rằng cô đã thực sự là một phụ nữ nông thôn lam lũ.

Rất nhiều khán giả tò mò chờ đợi Căn Nhà Không Mái Che để xem Huyền Lizzie đóng vai khó khăn như thế nào. Sau nhiều vai diễn phụ nữ thành thị hiện đại, đây là cơ hội để Huyền Lizzie bước ra khỏi những nhân vật quen thuộc để chứng tỏ diễn xuất đa dạng và tinh thần chuyên nghiệp, sẵn sàng lăn xả vì vai diễn.