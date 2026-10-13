Walt Disney animation studios tung phim mới 'Hexed', hứa hẹn sẽ 'oanh tạc' phòng vé cuối năm

Hexed có tên tiếng Việt là Hexe - Thế giới phép thuật. Đây là bộ phim hoạt hình đưa khán giả bước vào thế giới phép thuật kỳ ảo, nơi những năng lực bí ẩn, các nhân vật độc đáo và những bí mật gia đình mở ra chuyến phiêu lưu đầy bất ngờ.

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên lồng tiếng nổi tiếng gồm: Hailee Steinfeld, Rashida Jones, Jodie Foster, Walton Goggins, Henry Winkler và Dan Stevens, cùng nhiều tên tuổi khác như: Brett Gelman, Jimmy O. Yang, Alan Tudyk, Randall Park, Kathy Najimy và Yvette Nicole Brown...

Trong Hexed, Billie Doe (lồng tiếng bởi Hailee Steinfeld) là một cô gái tuổi teen bốc đồng, có cá tính khác biệt. Cuộc sống của Billie bất ngờ thay đổi khi cô phát hiện bản thân sở hữu những năng lực phép thuật bí ẩn. Vô tình giải phóng sức mạnh ấy, Billie rời khỏi vùng ngoại ô quen thuộc và bước vào Hexe, vốn là một vương quốc phù thủy rộng lớn, tràn ngập những điều kỳ diệu và bí mật chưa được khám phá.

Trên hành trình này, Billie buộc phải sát cánh cùng người mẹ thận trọng Alice (lồng tiếng bởi Rashida Jones). Khi hai mẹ con dần khám phá những bí mật gia đình, họ nhận ra những sự thật được hé lộ có thể làm thay đổi thế giới phù thủy mãi mãi.

Đồng hành cùng Billie và Alice là những nhân vật đặc biệt của Hexe. Walton Goggins lồng tiếng cho Beef Roger Crummchuk, chú mèo ba mắt có phép thuật sống ẩn dật, tạo nên mối liên minh đầy bất ổn với hai mẹ con. Trong khi đó, Jodie Foster đảm nhận vai Nữ hoàng Celeste, là nhân vật nham hiểm sẵn sàng làm mọi thứ để duy trì quyền lực vĩnh viễn tại Hexe.

Hexed do Fawn Veerasunthorn và Jason Hand đạo diễn, Josie Trinidad đồng đạo diễn. Roy Conli và Yvett Merino đảm nhận vai trò sản xuất. Kịch bản phim do Jared Bush và Dana Ledoux Miller chấp bút.

Với thế giới phép thuật giàu trí tưởng tượng, dàn nhân vật độc đáo và câu chuyện xoay quanh hành trình khám phá bản thân, Hexed hứa hẹn mang đến chuyến phiêu lưu kỳ ảo đầy màu sắc, nơi sự khác biệt có thể trở thành sức mạnh và những bí mật bất ngờ có khả năng thay đổi tất cả.