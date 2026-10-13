Scarlett Johansson tái xuất màn ảnh rộng với 'bom tấn' kinh dị của Mike Flanagan

13 năm trước, nữ thanh tra cảnh sát Julie Miller (Scarlett Johansson thủ vai) đã chấm dứt chuỗi tội ác kinh hoàng của Cha Chủ Nhật (Father Sunday), kẻ sát nhân hàng loạt tôn thờ quỷ Satan. Vụ án đưa Julie trở thành người hùng, nhưng cũng khiến cô ngày càng vùi mình vào công việc.

Tưởng rằng những ký ức đen tối đã được chôn vùi cùng tên sát nhân, Julie bất ngờ bị kéo trở lại quá khứ khi một kẻ giết người mới dùng máu của một lễ sinh để viết tên cô lên những bức tường trong hầm mộ của nhà thờ.

Để lần theo dấu vết kẻ sát nhân, Julie hợp tác với Cha William (Chiwetel Ejiofor thủ vai), cựu tuyên úy nhà tù từng nghe lời thú tội cuối cùng của Father Sunday, cùng nữ thanh tra trẻ sắc sảo mới vào nghề Gina Restrepo (Sasha Calle thủ vai). Càng đào sâu điều tra, họ càng phát hiện mối liên kết bí ẩn giữa nhiều thế hệ sát nhân hàng loạt, từ H. H. Holmes đến Zodiac Killer.

Dường như đằng sau những vụ án tưởng chừng riêng biệt là một thế lực tà ác vượt xa giới hạn của thế giới con người, có khả năng hủy hoại mọi thứ, kể cả những người Julie yêu thương nhất.

Đứng sau câu chuyện là Mike Flanagan, nhà làm phim nổi tiếng với khả năng xây dựng bầu không khí kinh dị ám ảnh qua các loạt phim The haunting of hill house, The fall of the house of Usher, Midnight mass và Carrie. Ông cũng từng đạo diễn những tác phẩm điện ảnh ấn tượng như Doctor sleep, The life of Chuck, Hush và Gerald’s game.

Trong buổi chia sẻ tại New York comic con, Mike Flanagan đã hé lộ rằng phim là dự án đáng sợ nhất mà ông từng thực hiện trong sự nghiệp của mình: “Bộ phim này khác biệt hoàn toàn so với bất kỳ phim quỷ ám nào từng được sản xuất. Đó là điều mà chúng tôi thực sự quyết tâm thực hiện ngay từ đầu, để đưa loạt phim này đi theo một hướng hoàn toàn khác".

Nhân vật trung tâm Julie Miller do "ngôi sao" Scarlett Johansson dẫn dắt câu chuyện. Bên cạnh đó, phim quy tụ dàn diễn viên thực lực: Diane Lane, Scoot McNairy, Gil Bellows...