Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ 'liều lĩnh' tham gia 'đường đua' phim Tết với dự án điện ảnh lịch sử

Theo đạo diễn Đinh Tuấn Vũ, Nữ binh là tác phẩm hư cấu lịch sử, lấy cảm hứng từ tinh thần chống Pháp của vua Thành Thái và giai thoại về một lực lượng nữ binh bí mật được huấn luyện trong Hoàng cung. Từ chất liệu này, bộ phim xây dựng câu chuyện riêng về những con người bình thường đứng trước những lựa chọn lớn của thời cuộc.

“Nữ binh không kể về những anh hùng, mà về những cô gái bình thường làm nên lịch sử”, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ chia sẻ. Từ những mất mát riêng, mỗi cô gái dần tìm thấy lý do để chiến đấu, không chỉ cho bản thân mà còn cho những người họ muốn bảo vệ. Qua hành trình của họ, phim kể về những con người bình thường phải học cách chiến đấu, trưởng thành và tìm thấy ý nghĩa của việc sát cánh bên nhau trong một giai đoạn đầy biến động của lịch sử.

Với bối cảnh thời Nguyễn, Nữ binh hướng đến một cách tiếp cận phim lịch sử lấy hành động làm động lực kể chuyện nhưng vẫn đặt con người ở vị trí trung tâm. Các màn đối đầu được định hướng theo tinh thần thực tế, mạnh mẽ, hạn chế màu sắc kỳ ảo và võ hiệp. Bên cạnh yếu tố hành động, những mối quan hệ và tình thân giữa các nhân vật sẽ tạo nên chiều sâu cảm xúc cho câu chuyện.

Một trong những điểm nhấn được công bố sớm của Nữ binh là kế hoạch tuyển chọn 20 gương mặt nữ để xây dựng lực lượng nữ chiến đấu nòng cốt của bộ phim. Bên cạnh ngoại hình và khả năng diễn xuất, các ứng viên sẽ được đánh giá về thể lực, hình thể và khả năng đáp ứng yêu cầu của những phân cảnh hành động.

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ cho biết: “Tôi hướng đến một tập thể có sự đồng nhất về hình ảnh và tinh thần chiến đấu, nhưng không đánh mất cá tính của từng nhân vật. Mỗi nữ binh không chỉ xuất hiện để lấp đầy một đội hình, mà cần có câu chuyện, động cơ và lý do riêng để bước vào cuộc chiến". Đây cũng là cơ sở để các mối quan hệ giữa những nhân vật nữ được phát triển như một phần quan trọng của thế giới phim.

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ chia sẻ: “Phim lịch sử đòi hỏi sự đầu tư và chuẩn bị kỹ lưỡng ở nhiều khâu, từ nghiên cứu tư liệu, thiết kế bối cảnh, phục trang, đến dàn dựng hành động. Với Nữ binh, chúng tôi muốn xây dựng một thế giới điện ảnh có tính thuyết phục, vừa tái hiện được tinh thần của thời đại, vừa mang đến những trải nghiệm và cảm xúc gần gũi với khán giả hôm nay”.