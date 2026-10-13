Ca sĩ 3 lần chiến thắng game show Việt: 'Tôi bất ngờ'

2022, Hà An Huy là quán quân của chương trình Bài hát hay nhất.

2023, nam ca sĩ được xướng tên cao nhất của show âm nhạc Vietnam Idol.

2026, anh giành chiến thắng Anh trai vượt ngàn chông gai mùa hai.

Tròn 5 năm, Hà An Huy lập cú “hat trick” khi lần lượt nâng cúp ở các sân khấu. Chia sẻ về “công thức” để luôn trở thành "nhà vô địch" tại các cuộc thi, game show, nam ca sĩ cười, cho biết: "Thật ra, tôi cũng không bước vào một cuộc thi với suy nghĩ rằng mình nhất định phải về nhất. Tôi chỉ nghĩ rằng nếu đã có cơ hội đứng trên sân khấu, phải làm sao để khi bước xuống, mình không cảm thấy có lỗi với những gì đã chuẩn bị. Có lẽ điều tôi luôn cố gắng giữ là sự nghiêm túc và một chút tò mò với âm nhạc".

'Tôi vui, lâng lâng'

Một ngày sau khi kết thúc hành trình kéo dài hơn 3 tháng với Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, Hà An Huy cho biết "món quà" anh tự thưởng cho bản thân là một giấc ngủ sâu. Sau đó, anh dành thời gian cho gia đình, bản thân và quay lại với những thói quen thường ngày.

"Tôi cũng rất muốn được ngồi với cây đàn và viết nhạc. Vì sau hành trình này, tôi có thêm rất nhiều câu chuyện, những người bạn mới và cả những cảm xúc mà trước đây mình chưa từng trải qua", anh chia sẻ.

Nhớ lại khoảnh khắc được MC Anh Tuấn xướng tên ở vị trí Chiến tướng của năm, Hà An Huy nói anh bất ngờ, vui vì biết rằng hành trình này có rất nhiều người giỏi và mỗi người đều có những thế mạnh riêng. Việc được ghi nhận giữa rất nhiều nghệ sĩ tài năng là một điều đáng trân trọng.

Hà An Huy trở thành Chiến tướng của năm ở Anh trai vượt ngàn chông gai 2026.

Với giọng ca 24 tuổi, điều khiến anh hạnh phúc hơn cả là khoảng thời gian đáng nhớ, được đứng trên những sân khấu lớn, được làm việc cùng các đồng nghiệp mà trước đây bản thân chỉ có cơ hội theo dõi, được thử những điều mới và học hỏi rất nhiều thứ.

"Có lẽ sau này khi nhớ về chương trình, tôi không chỉ nhớ đến đêm chung kết hay kết quả cuối cùng, mà còn cả những ngày tập luyện, lúc mọi người cùng căng thẳng, cùng vui, vượt qua những thử thách. Đó là những điều rất khó để có lại lần thứ hai", Hà An Huy nói.

Trước câu hỏi về những ý kiến trái chiều, tranh luận về kết quả chung cuộc sau đêm chung kết, nam ca sĩ nói đó là điều bình thường ở mỗi cuộc thi. Mỗi khán giả có một nghệ sĩ họ cảm mến và bình chọn. Công chúng cũng có những cách cảm nhận nghệ thuật khác nhau.

Với những góp ý mang tính xây dựng, Hà An Huy cho biết anh luôn sẵn sàng lắng nghe vì biết đâu từ đó, bản thân lại nhận ra điều gì đó mà trước đây chưa nhìn thấy. Còn với những ý kiến khác nhau về sự yêu thích hay cảm nhận cá nhân, anh cũng luôn dành sự tôn trọng.

"Điều tôi quan tâm nhất vẫn là sau chương trình, khán giả có thể nhớ đến những tiết mục hay, những cảm xúc đẹp và những điều mà tất cả nghệ sĩ đã cùng nhau tạo nên. Tôi nghĩ đó mới là giá trị lớn nhất của một chương trình nghệ thuật", anh nói.

Hà An Huy tiết lộ anh cũng đọc được không ít bình luận với nội dung "không xứng đáng là quán quân", "một màu ở Anh trai vượt ngàn chông gai"... Ở góc độ cá nhân, anh cho rằng mỗi nghệ sĩ sẽ có một thế mạnh và một cách thể hiện bản thân khác nhau. Nếu tất cả anh tài ở chương trình đều giỏi giống nhau, làm những điều tương tự nhau, có lẽ show thực tế lại không còn thú vị.

Và sự đa dạng không nhất thiết là phải làm được tất cả mọi thứ. Đôi khi việc đi sâu vào một thế mạnh, tìm ra những cách thể hiện mới từ chính thế mạnh ấy cũng là một hành trình khám phá rất thú vị.

"Với tôi, âm nhạc là thế mạnh lớn nhất. Tôi thích sáng tác, tìm tòi cách xử lý một ca khúc và kể câu chuyện của mình thông qua âm nhạc. Tôi nghĩ đó cũng là một khả năng mà bản thân có thể đóng góp cho các tiết mục chung. Bản thân không ngại khi được nhận xét rằng mình cần có thêm màu sắc. Tôi chỉ mong khán giả cho mình thêm thời gian. Tôi cũng đang rất háo hức khám phá xem bản thân còn có thể làm được những gì".

Nhìn lại, quán quân Anh trai vượt ngàn chông gai cho biết anh vẫn còn nhiều tiếc nuối với chương trình. Sau mỗi sân khấu công diễn, xem phần trình diễn của mình, anh luôn nghĩ: "À, đoạn này nếu mình làm thế kia thì có khi còn hay hơn".

Theo Hà An Huy, đó cũng là một thói quen của anh khi làm âm nhạc. Có những bài hát viết xong rồi, khi nghe lại, anh vẫn muốn sửa sang, thêm thắt một chút để như ý muốn.

"Nếu được trở về ngày đầu tiên bước vào chương trình, có lẽ tôi muốn mạnh dạn thử sức với nhiều điều mới sớm hơn, dành thêm thời gian học hỏi từ các anh và tận hưởng từng khoảnh khắc nhiều hơn".

'Tôi sợ bị quên lãng'

Chiến thắng tại một cuộc thi âm nhạc, với Hà An Huy đây chỉ là cột mốc đẹp trên hành trình làm nghề nhưng không phải là "bảo chứng" cho thành công một nghệ sĩ.

Anh hiểu rằng một chương trình có thể giúp khán giả biết đến mình nhiều hơn, nhưng để họ tiếp tục ở lại và lắng nghe là một câu chuyện dài.

Sự quan tâm của khán giả sẽ luôn có những thay đổi. Và nam ca sĩ cũng không nghĩ một nghệ sĩ có thể lúc nào cũng là người được chú ý nhất. Vậy nên, thay vì lo lắng rằng sau này mọi người có còn nhớ đến mình không, nam ca sĩ muốn tập trung vào việc tạo ra những tác phẩm đủ tốt để khi nghe lại, khán giả vẫn có thể tìm thấy điều gì đó dành cho họ.

"Nếu nói, tôi không có áp lực thì cũng không đúng. Bởi tôi vẫn luôn mong những sản phẩm mình làm ra được mọi người đón nhận. Nhưng tôi không muốn vì sợ bị quên lãng mà phải cố gắng xuất hiện liên tục, ngay cả khi bản thân chưa thực sự có điều gì mới để chia sẻ. Tôi bắt đầu với âm nhạc vì thích sáng tác, thích hát và thích cảm giác những điều mình viết ra có thể chạm đến cảm xúc của một ai đó. Đến bây giờ điều ấy vẫn không thay đổi", quán quân Anh trai vượt ngàn chông gai bày tỏ.

Theo Hà An Huy, tham vọng lớn nhất của anh ở địa hạt âm nhạc không chỉ là trở thành một ca sĩ nổi tiếng hơn, mà là trở thành một nghệ sĩ có thế giới âm nhạc đủ rõ để khi một bài hát vang lên, người nghe có thể nhận ra tinh thần của anh ngay cả khi chưa biết tên người hát.

Nam ca sĩ 3 lần giành ngôi quán quân ở các cuộc thi âm nhạc, game show.

Anh muốn bản thân có khả năng tham gia sâu vào toàn bộ quá trình tạo nên một tác phẩm: từ ý tưởng, sáng tác, hòa âm, cách kể chuyện cho đến hình ảnh và trải nghiệm sân khấu.

Mục tiêu cụ thể trong những năm tới là xây dựng được một danh mục tác phẩm đủ vững, không phụ thuộc vào một bài hát nổi lên trong một giai đoạn. Hà An Huy muốn có những album hoặc dự án dài hơi, trong đó mỗi ca khúc đứng độc lập nhưng khi đặt cạnh nhau lại tạo thành một thế giới hoàn chỉnh. Nam ca sĩ cũng muốn tổ chức được những live show của riêng mình, nơi âm nhạc, dàn dựng, hình ảnh và cảm xúc không chỉ phục vụ việc trình diễn, mà cùng kể một câu chuyện có đầu, có cuối.

"Xa hơn, tôi muốn xây dựng một hệ sinh thái sáng tạo đủ độc lập để có thể làm ra những dự án mình thực sự tin tưởng mà không phải luôn chạy theo những xu hướng ngắn hạn. Sự độc lập đó không có nghĩa là làm mọi thứ một mình. Ngược lại, tôi muốn có một đội ngũ đủ giỏi, đủ tin nhau và cùng chia sẻ một tiêu chuẩn nghề nghiệp, để mỗi người có thể phát huy tốt nhất chuyên môn của mình", nam ca sĩ nói.

Nói về cuộc sống hiện tại ở TP.HCM, nam ca sĩ cho biết lịch trình của anh khá bận rộn. Phần lớn thời gian của anh đều xoay quanh việc sáng tác, tập luyện, thu âm, chuẩn bị cho các sân khấu và làm việc cùng ê-kíp. Khi có thời gian trống, anh vẫn thích ở một mình, nghe nhạc hoặc làm những việc khá bình thường để cân bằng lại nhịp sống.

Thu nhập hiện tại giúp anh có thể tự trang trải những nhu cầu cơ bản bằng công việc liên quan đến âm nhạc và nghệ thuật. Ngoài chi phí sinh hoạt, những khoản tiền kiếm được Hà An Huy cũng được đưa trở lại vào công việc: sản xuất âm nhạc, hình ảnh, sân khấu, học thêm kỹ năng và duy trì một ê-kíp đủ tốt.

"Tôi thấy mình may mắn vì hiện tại âm nhạc đã có thể giúp bản thân duy trì cuộc sống và tiếp tục đầu tư cho con đường mình lựa chọn. Nhưng tôi cũng không xem đó là trạng thái đã hoàn toàn an toàn. Tôi vẫn đang xây dựng từng bước để công việc ổn định và bền vững hơn, thay vì phụ thuộc vào một vài thời điểm được chú ý hoặc một nguồn thu duy nhất.

Thời gian rảnh rỗi, nam ca sĩ kể anh thường nghe nhạc, đi phượt hoặc tìm đến những nơi gần với thiên nhiên hơn.

"Tôi thích đi phượt vì cảm giác được rời khỏi những không gian quen thuộc, tự mình di chuyển và tiếp xúc với những điều không được sắp đặt trước. Trên đường đi, mình có thời gian quan sát nhiều hơn, từ cảnh vật, con người cho đến nhịp sống ở mỗi nơi. Những trải nghiệm đó giúp tôi thoát khỏi cách nhìn quá quen thuộc và làm mới lại cảm xúc của mình", anh tiết lộ.

An Anh