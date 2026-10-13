Tùng Dương mời 100 vũ công, bắt tay Hòa Minzy làm mới 'Bắc Bling'

Tùng Dương vừa công bố Hòa Minzy là nghệ sĩ khách mời thứ ba trong 'live concert' Bay về phía Mặt trời của anh. Nữ ca sĩ sẽ xuất hiện trong chương nhạc “Cội nguồn - Di sản”, nơi những giá trị văn hóa truyền thống và bản sắc Việt Nam được đặt ở vị trí trung tâm.

Sự góp mặt của Hòa Minzy thu hút sự chú ý khi nữ ca sĩ những năm gần đây ghi dấu ấn với các sản phẩm âm nhạc khai thác chất liệu văn hóa, lịch sử. Trong đó, Bắc Bling là ví dụ nổi bật cho cách đưa hình ảnh, âm hưởng vùng Kinh Bắc vào một sản phẩm mang màu sắc hiện đại, tiếp cận đông đảo khán giả, đặc biệt là người trẻ.

Tùng Dương công bố khách mời thứ 3 được đầu tư công phu nhất nhì 'live concert' của mình.

Với Tùng Dương, việc lựa chọn Hòa Minzy cho chương nhạc về cội nguồn và di sản tạo nên sự kết nối đáng chú ý. Cả hai cùng quê hương Bắc Ninh, đồng thời có sự quan tâm đến việc đưa những giá trị văn hóa dân tộc vào đời sống âm nhạc đương đại. Nếu Hòa Minzy tạo dấu ấn bằng cách kể câu chuyện văn hóa vùng miền theo hướng gần gũi, dễ tiếp cận, Tùng Dương lại thường khai thác chất liệu truyền thống bằng giọng hát nội lực và cách thể hiện giàu cá tính.

Sự gặp gỡ giữa hai nghệ sĩ vì thế không chỉ nằm ở mối liên hệ quê hương mà còn ở cách họ tìm kiếm tiếng nói riêng từ những giá trị quen thuộc. Khán giả có thêm lý do chờ đợi màn xuất hiện của Hòa Minzy trong một chương trình được xây dựng quanh hành trình từ cội nguồn đến khát vọng vươn xa. Tuy nhiên, ê kíp hiện mới xác nhận sự tham gia của nữ ca sĩ, chưa công bố cụ thể tiết mục cô sẽ trình diễn cùng Tùng Dương.

Hoà Minzy sẽ cùng Tùng Dương tạo nên "Bắc Bling" phiên bản đồng hương.

Trước Hòa Minzy, hai nghệ sĩ khách mời được công bố là Phùng Khánh Linh và GREY D. Mỗi người sở hữu một màu sắc âm nhạc riêng, góp phần tạo nên cuộc gặp gỡ giữa những cá tính khác biệt trong 'live concert' đánh dấu 25 năm hoạt động nghệ thuật của Tùng Dương. Không chỉ gây chú ý bởi dàn khách mời, Bay về phía Mặt trời còn được đầu tư về quy mô dàn dựng. Sân khấu dự kiến có chiều ngang lên tới 90m, với gần 100 vũ công đương đại và khoảng 30 tiết mục âm nhạc. Múa, ánh sáng và hình ảnh sẽ được kết hợp nhằm mở rộng không gian biểu đạt cho các phần trình diễn.

Đây là lần Tùng Dương đưa 'live concert' của mình đến sân vận động Mỹ Đình, thay vì giới hạn trong không gian nhà hát như nhiều chương trình trước. Quy mô mới cũng đặt ra bài toán về cách duy trì sự kết nối giữa nghệ sĩ và khán giả trong một không gian rộng lớn. Với chủ đề Bay về phía Mặt trời, chương trình được định hướng như một hành trình âm nhạc kết nối cội nguồn, di sản với tinh thần sáng tạo đương đại. Khoảng 30 tiết mục dự kiến tạo nên dòng chảy xuyên suốt, thay vì chỉ tập hợp những ca khúc riêng lẻ.

Sau 25 năm theo đuổi con đường âm nhạc nhiều thử nghiệm, Tùng Dương tiếp tục lựa chọn một sân khấu lớn để đánh dấu cột mốc nghề nghiệp.