2 nhan sắc đỉnh nhất từ nhóm nữ mới của Lee Soo Man: Đều chỉ mới 13 tuổi

A2O LITE là nhóm nhạc nữ dưới trướng A2O Entertainment - công ty do Lee Soo Man (cựu chủ tịch, người sáng lập SM Ent) thành lập. Nhóm được giới thiệu cùng thời điểm với A2O SOUL - nhóm nhạc nam thuộc cùng công ty.

Màn trình diễn của A2O LITE với NEON tại showcase và video chính thức gây sốt cộng đồng K-Pop. "Dù không thích Lee Soo Man cũng phải thừa nhận rằng, ông ấy biết công chúng muốn gì" - đó là nhận định chung của nhiều khán giả về nhóm.

Nhiều người đùa rằng A2O LITE như gom hết tinh hoa cả đời mà Lee Soo Man đúc rút cả đời, không hổ danh là người tạo nên linh hồn của SM một thời. A2O LITE có đội hình SNSD (9 người) tươi mới, vũ đạo đồng đều miễn bàn; chất nhạc lạ tai như f(x), aespa; hòa âm đã tai giống Red Velvet.

Hai gương mặt đang viral nhất của A2O LITE gọi tên OA - cô được cho main visual - center của nhóm khi được cho đứng trung tâm liên tục và nhan sắc sáng trưng. Một số netizen bình luận, OA có nét giống Jessica. Chưa có nhiều thông tin về OA được công bố, chỉ biết rằng, nữ idol sinh năm 2013, là con lai Mỹ - Nhật, từng là người mẫu nhí.

OA sáng bừng mọi khung hình xuất hiện. Khoảnh khắc kết màn với động tác tay "Neon" của cô đang viral trên X, Threads.

Một vài hình ảnh khác của OA.

Thành viên gây sốt khác từ A2O LITE còn có Aijing, cũng là em út (maknae) của nhóm - 13 tuổi. Aijing được cho cũng sẽ đảm nhận vai trò visual - center của A2O LITE bởi khả năng trình diễn nổi bật, gương mặt sáng sân khấu. Nàng teen là người duy nhất để tóc vàng, trông nổi bật hơn hẳn giữa đội hình toàn tóc đen.

Aijing gợi cho fan K-Pop nhớ đến thời mới ra mắt của BoA, cũng ra mắt khi mới 13 tuổi, cùng để tóc vàng duỗi thẳng. Khả năng vũ đạo của Aijing và thần thái được đánh giá là không thua kém gì huyền thoại đời đầu của K-Pop.

Tuy nhiên, chỉ vừa được giới thiệu thì Aijing đã bị vạ lây vì phụ huynh. Nữ idol là người Trung Quốc nên càng được Cnet quan tâm. Thông tin về cô được các "pháp sư Trung Hoa" đào ra: Có xuất thân là diễn viên nhí và bố mẹ đang bị nhân viên tố quỵt lương.

Một số bài đăng được cho là nhân viên công ty của bố mẹ Aijing gồm các đoạn tin nhắn, văn bản pháp lý (có đóng mộc) yêu cầu hoàn trả tiền lương.

Mẹ của Aijing là đại diện pháp lý cho công ty giáo dục này. Những nhân viên này tố bố mẹ của Aijing nợ lương lương nhân viên từ năm 2024 vẫn chưa chi trả, bị tòa thi hành án, phải hoàn trả 3,45 triệu NDT (hơn 13 tỷ đồng). Dù người lao động liên tục đòi nợ nhưng họ vẫn luôn trì hoãn.

Dù vẫn đang mắc nợ, mẹ của cô vẫn đứng tên, thành lập công ty mới vào năm 2025 với vốn đăng ký là 1,88 NDT (hơn 7,2 tỷ đồng). Cnet cho rằng họ cũng đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác như thực phẩm, xây dựng, điện ảnh...

Các nhân viên này phẫn nộ vì họ không được trả lương trong khi chủ công ty lại đầu tư cho con gái (tức Aijing) học tập ở nước ngoài, tham gia nhiều cuộc thi và chuẩn bị ra mắt làm thần tượng K-Pop.

Hiện tại, một tài khoản được cho là nhân viên cho biết, nhóm chat đòi lương đã bị giải tán và một số bài tố buộc phải gỡ xuống vì mẹ của Aijing báo cảnh sát do các bài đăng tiêu cực sử dụng tên con gái chỉ mới là trẻ vị thành niên.

Trên Weibo, Xiaohongshu, Cnet đang bất bình với bố mẹ của Aijing. Nhiều netizen nhận định, danh tiếng ban đầu của nữ idol sẽ có vết đen nhưng không ảnh hưởng lớn đến việc ra mắt vì đây là tranh cãi của phụ huynh.

Một số người suy đoán, công ty hẳn nắm rõ việc này và cố tình để sự việc căng thẳng như một cách tạo "độ ồn" cho Aijing cũng như A2O LITE. Bởi đây là "công thức luyện fan trung thành" quen thuộc từ các công ty giải trí.