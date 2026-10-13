[GALLERY] Emoura Phạm rạng rỡ ngày trở về nước sau cuộc thi quốc tế

Trở về nước, Emoura Phạm xuất hiện trong bộ đầm dạ hội đính kết ánh vàng, đội vương miện và đeo dải băng Á hậu 4 Miss Grand International 2026. Người đẹp khép lại hành trình gần một tháng tranh tài tại Thái Lan với thành tích trong top 5.

Tại buổi homecoming, Emoura Phạm chăm chú đọc thiệp và đón nhận những món quà từ khán giả. Người đẹp bày tỏ sự biết ơn trước tình cảm mà mọi người dành cho cô sau hành trình thi quốc tế.

Đông đảo khán giả mang theo quà đến chúc mừng Emoura Phạm. Những món quà được trao tận tay người đẹp trong không khí gần gũi của buổi gặp gỡ.

Emoura Phạm tạo dáng chụp ảnh cùng Á hậu Bảo Hà.

Hoa hậu Kiều Duy cũng có mặt để chúc mừng Emoura Phạm.

Emoura Phạm chụp ảnh cùng CEO Phạm Kim Dung và đạo diễn Hoàng Nhật Nam tại sự kiện. Cả hai đã đồng hành cùng người đẹp trong hành trình chuẩn bị và tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế.

Tại buổi homecoming, CEO Phạm Kim Dung chia sẻ: "Xuyên suốt hành trình, Emoura đã chứng minh sự nỗ lực bền bỉ, tinh thần chiến đấu tuyệt vời và bản lĩnh mang hình ảnh đẹp của Việt Nam ra thế giới. Sự cố gắng không ngừng nghỉ của em không chỉ chinh phục khán giả trong nước mà còn để lại dấu ấn sâu đậm với các giám đốc quốc gia quốc tế. Đó là thành quả hoàn toàn xứng đáng cho hơn nhiều tháng em dồn toàn bộ tâm huyết cho công việc. Hy vọng rằng sau cột mốc tự hào này, Emoura sẽ có những khoảng thời gian nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng để tiếp tục vững bước trên chặng đường sắp tới”.

Emoura Phạm không giấu được sự xúc động: “Hôm nay, đứng trước vòng tay chào đón vô cùng ấm áp của tất cả mọi người, em cảm thấy vô cùng may mắn, hạnh phúc và đong đầy xúc động. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất đến chị Phạm Kim Dung, anh Hoàng Nhật Nam, cùng toàn thể gia đình, bạn bè và quý vị khán giả đã luôn yêu thương, đồng hành và dành cho em một điểm tựa tinh thần vững chắc. Dù giọng nói có chút khàn đi sau một hành trình dài dồn hết sức lực, nhưng trái tim em lúc này đang đập những nhịp đập tự hào và biết ơn nhất. Tình yêu thương của mọi người chính là nguồn động lực lớn lao để em tiếp tục cố gắng hơn nữa trong chặng đường sắp tới".

Trong thời gian tới, Emoura Phạm sẽ tham gia chuyến media tour để chia sẻ những trải nghiệm, dấu ấn đáng nhớ trong hành trình tại Miss Grand International 2026.

Xem video: "Emoura Phạm gợi cảm trong chung kết Miss Grand International 2026". Nguồn Sen Vàng