Top 10 phim Hàn Quốc nổi bật nhất tuần qua

Thị trường phim Hàn Quốc trong tuần qua ghi nhận sự góp mặt của nhiều tác phẩm thuộc các thể loại khác nhau, từ y khoa, tình cảm đến trinh thám và kinh dị. Trong đó, Doctor X gây chú ý với màn tái xuất của Kim Ji Won trong hình tượng nữ bác sĩ cá tính, còn 100 Days of Deception khai thác câu chuyện gián điệp giữa bối cảnh lịch sử nhiều biến động. Bên cạnh những bộ phim đang phát sóng, các dự án phát hành trên nền tảng trực tuyến cũng góp phần tạo nên bức tranh đa dạng cho màn ảnh Hàn.

1. Doctor X (Bác Sĩ X)

Doctor X: Age of the White Mafia đánh dấu sự trở lại của Kim Ji Won trong vai Gye Su Jeong, nữ bác sĩ phẫu thuật ngoại khoa thiên tài được mệnh danh là "chó điên phòng mổ". Được làm lại từ loạt phim Nhật Bản cùng tên, tác phẩm khai thác cuộc chiến của một bác sĩ không chấp nhận thất bại hay thỏa hiệp trước những bất công trong hệ thống y tế. Với sự tham gia của Kim Woo Seok, Lee Jung Eun và Son Hyun Joo, bộ phim kết hợp yếu tố chuyên môn y khoa với những xung đột quyền lực, tham nhũng. Doctor X lên sóng SBS từ ngày 9/10/2026, với lịch phát sóng hai tập mỗi tuần vào thứ Sáu và thứ Bảy, đồng thời được phát hành trên Netflix.

2. Between Steps (Từng Bước Bên Nhau)

Giữa những tác phẩm đặt nặng yếu tố kịch tính, Between Steps lựa chọn cách kể chuyện nhẹ nhàng, tập trung vào quá trình phát triển tình cảm của hai nhân vật Park Min Jae và Im Yoo Jin, lần lượt do Choo Young Woo và Kim So Hyun đảm nhận. Phim khai thác những thay đổi trong mối quan hệ của cặp đôi qua các hoạt động thường nhật, từ giảng đường, phòng nghiên cứu đến cuộc sống ngoài công việc. Thay vì xây dựng tình yêu bằng những biến cố liên tiếp, tác phẩm hướng đến những bước tiến chậm rãi trong cảm xúc, đồng thời nhấn mạnh sự thấu hiểu và đồng hành giữa hai người. Bộ phim thuộc thể loại lãng mạn, chữa lành, phù hợp với khán giả yêu thích những câu chuyện tình cảm đời thường.

3. 100 Days of Deception (100 Ngày Lừa Dối)

Với bối cảnh Gyeongseong năm 1932, 100 Days of Deception đưa khán giả trở lại thời kỳ Nhật Bản đô hộ Triều Tiên. Kim Yoo Jung vào vai Lee Ga Kyeong, nữ đạo chích móc túi tài năng nhận nhiệm vụ thâm nhập Phủ Tổng đốc Nhật Bản trong 100 ngày để kiếm tiền sang Mỹ. Tại đây, cô gặp Kim Tae Woong, thông ngôn viên ưu tú do Park Jin Young thủ vai, và bị cuốn vào mối quan hệ tình cảm đan xen những bí mật nguy hiểm. Sự kết hợp giữa yếu tố gián điệp, tình yêu và bối cảnh lịch sử tạo nên hướng tiếp cận khác biệt cho bộ phim. Tác phẩm lên sóng tvN từ ngày 10/10/2026 và được phát hành trên Netflix, đồng thời nằm trong nhóm dự án đáng chú ý nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập đài.

4. The Ordinary Jackpot (Trúng Số Độc Đắc Vẫn Phải Đi Làm)

The Ordinary Jackpot khai thác nghịch lý của một người bất ngờ có được khối tài sản lớn nhưng vẫn lựa chọn duy trì công việc văn phòng. Nhân vật chính Gong Eun Tae, do Lee Jun Hyuk thủ vai, là trưởng nhóm kinh doanh chăm chỉ tại tập đoàn Hongseong International. Sau khi trúng giải nhất xổ số trị giá 1,3 tỷ won, anh không nghỉ việc mà xem khoản tiền này như một chỗ dựa tinh thần. Từ đó, Eun Tae dần thay đổi cách ứng xử trước những bất công và thói hách dịch tại nơi làm việc. Với sự tham gia của Seo Hyun Woo và Oh Dae Hwan, bộ phim sử dụng chất liệu hài hước, trào phúng để phản ánh những áp lực quen thuộc trong môi trường công sở, đồng thời đặt ra câu hỏi về sự tự do của người lao động khi không còn quá phụ thuộc vào tiền lương.

5. A Love Other Than Yours (Yêu Một Người Khác Không Phải Em)

A Love Other Than Yours tập trung vào cuộc khủng hoảng của một mối tình kéo dài 10 năm giữa Nam Gung Ho và Lee Mi Do, do Seo Kang Jun và Ahn Eun Jin đảm nhận. Gung Ho là nhân viên văn phòng có lối sống nguyên tắc, trong khi Mi Do là nữ đạo diễn cá tính, đề cao sự tự do. Những khác biệt vốn tồn tại trong mối quan hệ dần trở nên rõ rệt khi cả hai đối diện với cảm xúc xa lạ và sự xuất hiện của những đối tượng mới. Thay vì chỉ xoay quanh câu chuyện yêu đương, phim đặt trọng tâm vào cách con người thay đổi sau nhiều năm gắn bó và những khó khăn khi duy trì tình cảm lâu dài. Tác phẩm phát sóng cuối tuần trên KBS 2TV từ tháng 9/2026.

6. Take Charge of My Heart (Nạp Đầy Trái Tim)

Phát hành trọn bộ 10 tập trên Netflix từ ngày 9/10/2026, Take Charge of My Heart kết hợp tình yêu với yếu tố khoa học viễn tưởng. Kim Young Kwang vào vai Baek Horang, người thừa kế một tập đoàn lớn mang trong mình trái tim nhân tạo đang dần cạn năng lượng. Cuộc sống của anh thay đổi khi gặp Na Bo Bae, nữ biên kịch do Chae Soo Bin thủ vai, sở hữu dòng điện đặc biệt trong cơ thể. Điều bất ngờ là nguồn điện của Bo Bae không gây tổn hại cho Horang mà có thể giúp trái tim nhân tạo của anh được sạc lại. Từ tình huống khác thường này, bộ phim phát triển câu chuyện tình cảm giữa hai con người có những đặc điểm tưởng chừng khiến họ khó đến gần nhau. Tiền đề độc đáo giúp tác phẩm tạo sự khác biệt so với các phim tình cảm công sở quen thuộc.

7. Made In Korea 2 (Đế Chế Đại Hàn 2)

Do Woo Min Ho đạo diễn, Made In Korea 2 tiếp tục khai thác cuộc đấu tranh quyền lực trong bối cảnh chính trị Hàn Quốc đầy biến động. Câu chuyện diễn ra vào năm 1979, chín năm sau các sự kiện ở phần đầu, khi chế độ độc tài Yushin bước vào giai đoạn cuối. Hyun Bin trở lại với vai Baek Gi Tae, nhân vật đầy tham vọng và sẵn sàng sử dụng nhiều thủ đoạn để đạt được quyền lực. Đối đầu với anh là công tố viên Jang Gun Yeong do Jung Woo Sung thủ vai, người kiên trì theo đuổi công lý. Woo Do Hwan cũng góp mặt trong phim với vai Baek Ki Hyun. Với màu sắc chính trị, hình sự và những xung đột giữa tham vọng cá nhân với công lý xã hội, phần hai tiếp tục mở rộng thế giới nhân vật của loạt phim. Tác phẩm phát hành trên Disney+ từ ngày 9/9/2026.

8. Salon De Nabi (Tiệm Làm Tóc Fly High, Butterfly)

Salon De Nabi xoay quanh những con người làm việc tại tiệm tóc Fly High, Butterfly, nơi công việc thay đổi diện mạo khách hàng cũng trở thành hành trình khám phá bản thân. Kim Hyang Gi đảm nhận vai Gi Bbeum, thực tập sinh ngoài 20 tuổi nhiệt tình nhưng còn rụt rè và vụng về trong giao tiếp. Trong quá trình làm việc cùng các nhà tạo mẫu tóc và đồng nghiệp, cô dần học cách thích nghi với môi trường mới, xây dựng sự tự tin và trưởng thành. Bên cạnh việc khai thác những câu chuyện tại nơi làm việc, phim còn đề cập đến cách con người nhìn nhận vẻ ngoài và giá trị của chính mình. Choi Daniel và Oh Yoon Ah cũng tham gia tác phẩm. Đáng chú ý, bộ phim đã hoàn tất sản xuất từ năm 2022, từng được phát hành quốc tế trước khi lên sóng chính thức tại Hàn Quốc vào tháng 9/2026.

9. Love On The Menu (Tình Yêu Trên Thực Đơn)

Love On The Menu kể về cuộc tái ngộ giữa Han Gyu Rim và Kim Mu Jin sau tám năm xa cách. Hani của EXID vào vai Gyu Rim, người từng chủ động chia tay Mu Jin khi gia đình rơi vào cảnh phá sản, không muốn trở thành gánh nặng cho người yêu. Sau nhiều năm, cô trở thành trụ cột gia đình với cửa hàng bán đồ ăn kèm tại chợ, trong khi Mu Jin đã xây dựng sự nghiệp với tư cách bếp trưởng kiêm chủ nhà hàng Italy nổi tiếng. Cuộc gặp lại khiến những cảm xúc cũ trỗi dậy, nhưng quá khứ và hoàn cảnh hiện tại cũng đặt ra nhiều trở ngại cho cả hai. Ha Seok Jin đảm nhận vai Mu Jin trong bộ phim tình cảm phát sóng cuối tuần trên KBS2 từ ngày 25/7/2026. Theo dữ liệu được cung cấp, tác phẩm đã đạt tỷ suất người xem 16,6%, cho thấy sức hút của câu chuyện tình yêu tái hợp trên màn ảnh nhỏ.

10. Dead-End Job (Công Việc Bán Thời Gian Tử Thần)

Khép lại danh sách là Dead-End Job, bộ phim kết hợp tội phạm, giật gân, kinh dị và yếu tố kỳ ảo. Lee Jae Wook vào vai Hyeok Jun, chàng trai trẻ mắc nợ chồng chất và tìm được công việc ca đêm tại một cửa hàng tiện lợi thông qua một người môi giới bí ẩn. Mức lương cao gấp 50 lần lương tối thiểu khiến công việc tưởng như là cơ hội đổi đời, nhưng những hiện tượng siêu nhiên dần biến nơi làm việc thành cơn ác mộng. Với sự tham gia của Go Min Si, Kim Min Ha và Lee Hee Jun, tác phẩm khai thác nỗi bất an đằng sau lời hứa về một công việc dễ dàng với thu nhập vượt trội. Bộ phim gồm tám tập, dự kiến phát hành trên Netflix vào ngày 30/10/2026, đúng dịp Halloween.

Nhìn chung, 10 bộ phim Hàn Quốc trên cho thấy sự đa dạng của màn ảnh nhỏ trong giai đoạn tháng 9 và tháng 10/2026. Từ những câu chuyện tình yêu nhiều thử thách đến đề tài y khoa, công sở, lịch sử và kinh dị, mỗi tác phẩm lựa chọn một hướng tiếp cận riêng để thu hút khán giả. Tuy nhiên, danh sách này bao gồm cả phim đang phát sóng, phim đã phát hành và dự án chưa ra mắt; vì vậy, mức độ nổi bật của từng phim cần được nhìn nhận theo lịch phát hành và dữ liệu thành tích cụ thể, thay vì xem đây là bảng xếp hạng dựa trên một tiêu chí thống nhất.