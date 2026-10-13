'Búp bê da mật ong' cao 1m75, từng học Học viện Hàng không, sở hữu 3 vòng bốc lửa hút mắt nhìn

Tốt nghiệp Học viện Hàng không, nhiều lần thi nhan sắc

Ngô Bảo Ngọc sinh năm 1995, quê TP.HCM, là một trong những gương mặt quen thuộc với khán giả theo dõi các cuộc thi sắc đẹp Việt Nam.

Trước khi bước vào lĩnh vực người mẫu, cô theo học tại Học viện Hàng không Việt Nam và tốt nghiệp chuyên ngành Vận tải Hàng không. Tuy nhiên, thay vì lựa chọn công việc gắn với ngành học, Bảo Ngọc quyết định theo đuổi đam mê thời trang và các cuộc thi nhan sắc.

Cô từng tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, sau đó tiếp tục thử sức tại cuộc thi năm 2023 và lọt Top 5 chung cuộc. Năm 2026, Ngô Bảo Ngọc tiếp tục tham gia Miss Grand Vietnam. Với kinh nghiệm sân khấu, khả năng trình diễn cùng phong độ ổn định, cô gây chú ý ở nhiều phần thi như Người đẹp Biển, Người đẹp Thời trang và Người đẹp Tài năng.

Trong đêm chung kết ngày 31/7, Bảo Ngọc giành danh hiệu Á hậu 1, đứng sau Hoa hậu Emoura Phạm. Sau cuộc thi, cô được lựa chọn đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International All Stars mùa thứ hai, dự kiến tổ chức tại Thái Lan vào tháng 12/2026. Đây là cơ hội để người đẹp tiếp tục thử sức tại đấu trường nhan sắc quốc tế.

Sở hữu làn da nâu quyến rũ

Bên cạnh hành trình thi sắc đẹp, Ngô Bảo Ngọc còn được chú ý bởi ngoại hình nổi bật. Người đẹp cao 1,75m, sở hữu số đo ba vòng 82-60-91cm. Làn da nâu khỏe khoắn, gương mặt sắc sảo cùng phong cách trình diễn tự tin giúp cô tạo dấu ấn riêng giữa dàn thí sinh.

Bảo Ngọc thường lựa chọn những thiết kế ôm sát, váy cắt xẻ hoặc trang phục mang phong cách hiện đại để tôn vóc dáng. Trong các phần thi áo tắm, cô gây ấn tượng với khả năng catwalk và hình thể cân đối.

Để duy trì ngoại hình, người đẹp chú trọng chế độ ăn uống và vận động. Cô không theo đuổi việc giảm cân quá khắt khe mà ưu tiên thực phẩm giàu dinh dưỡng, tăng cường rau xanh, trái cây, bổ sung protein và uống đủ nước.

Sau nhiều năm kiên trì theo đuổi các cuộc thi sắc đẹp, Ngô Bảo Ngọc đã có danh hiệu Á hậu đầu tiên trong sự nghiệp. Với kinh nghiệm tích lũy, cô đang tiếp tục chuẩn bị cho hành trình tại Miss Grand International All Stars 2026.

Ảnh: FBNV