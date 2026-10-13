Báo Hàn viết về chồng Từ Hy Viên sau 1 năm nữ diễn viên qua đời

Hơn một năm sau khi diễn viên Từ Hy Viên qua đời, những câu chuyện xoay quanh cuộc hôn nhân của cô với DJ Koo Jun Yup vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng. Đáng chú ý, truyền thông Hàn Quốc mới đây tiếp tục đề cập đến những tranh cãi liên quan đến việc phân chia tài sản của cố diễn viên, trong khi chồng cô vẫn ở lại Đài Loan để tưởng nhớ người vợ quá cố.

Theo bài viết mới đây được Chosun đăng tải, sau biến cố, Koo Jun Yup chuyển đến sinh sống gần Kim Bảo Sơn, nơi an nghỉ của vợ. Truyền thông Hàn Quốc cho biết, nam DJ vẫn đều đặn đến thăm và tưởng nhớ Từ Hy Viên mỗi ngày. Hình ảnh người chồng ở lại Đài Loan, dành thời gian bên nơi an nghỉ của vợ khiến câu chuyện tình yêu của họ tiếp tục nhận được sự chú ý.

Từ Hy Viên và chồng là Koo Jun Yup.

Bên cạnh đó, vấn đề thừa kế tài sản của Từ Hy Viên cũng trở thành chủ đề gây tranh luận. Trong thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, nữ diễn viên được cho là kiếm ít nhất 100 triệu nhân dân tệ mỗi năm, tương đương khoảng 460 tỷ đồng. Vì vậy, ngay sau khi cô qua đời, quy mô tài sản và việc phân chia quyền thừa kế đã thu hút nhiều đồn đoán.

Từng xuất hiện thông tin cho rằng Koo Jun Yup có thể mất quyền thừa kế và quyền lợi liên quan đến các con do hai người chưa đăng ký kết hôn tại Đài Loan. Một số ý kiến còn lo ngại chồng cũ của nữ diễn viên là Uông Tiểu Phi có thể nắm quyền quản lý tài sản của các con chung với Từ Hy Viên.

Trước những tranh luận này, Koo Jun Yup từng bày tỏ quan điểm rằng toàn bộ tài sản đều do người vợ quá cố vất vả tích lũy để bảo vệ những người thân yêu. Anh cho biết muốn trao lại quyền lợi của mình cho mẹ vợ.

Theo các thông tin được truyền thông đăng tải, tài sản thừa kế của Từ Hy Viên được chia đều cho Koo Jun Yup và hai người con, mỗi người một phần ba. Phần tài sản thuộc về hai con chưa thành niên được cho là do Uông Tiểu Phi quản lý cho đến khi các con đủ 18 tuổi.

Tưởng chừng tranh cãi đã khép lại, những tin đồn mới lại xuất hiện vào dịp giỗ đầu của nữ diễn viên. Có thông tin cho rằng mẹ Từ Hy Viên thuê luật sư nhằm ngăn cản con rể nhận thừa kế, thậm chí yêu cầu anh ký giấy từ bỏ quyền lợi.

Tuy nhiên, em gái nữ diễn viên là Từ Hy Đệ đã lên tiếng phản bác. Cô khẳng định Koo Jun Yup là người mang đến cho chị gái tình yêu chân thành và hạnh phúc thực sự, đồng thời nhấn mạnh gia đình luôn biết ơn, xem anh là người thân và chỉ muốn bảo vệ anh.

Mẹ của Từ Hy Viên cũng phủ nhận những đồn đoán về mâu thuẫn với con rể. Bà cho biết gia đình vẫn đang chìm trong đau buồn và không muốn phải đối mặt với những câu hỏi suy đoán thiếu thiện chí. Đồng thời, bà khẳng định hiện gọi Koo Jun Yup là con trai, bởi anh rất yêu con gái bà và luôn dành cho bà sự tôn trọng.

Dù vậy, những lời đồn liên quan đến tài sản của Từ Hy Viên vẫn chưa dứt. Một số thông tin cho rằng nữ diễn viên từng ghi lại kế hoạch phân chia tài sản trong điện thoại. Ngoài ra, cũng xuất hiện suy đoán cô từng tính chuyện chuyển đến Hàn Quốc cùng Koo Jun Yup và hai con, đồng thời đưa một phần tài sản sang nước này trước khi qua đời. Những thông tin trên hiện vẫn dừng ở mức đồn đoán.

Giữa những tranh cãi kéo dài, Koo Jun Yup vẫn ở lại Đài Loan và dành thời gian tưởng nhớ người vợ quá cố. Truyền thông Hàn Quốc cho rằng việc nam DJ tiếp tục gắn bó với nơi an nghỉ của Từ Hy Viên cho thấy anh vẫn đặt tình cảm dành cho vợ lên trên những ồn ào về tài sản. Sau hơn một năm kể từ ngày nữ diễn viên qua đời, chuyện tình của cả hai vẫn khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Koo Jun Yup vẫn dành tình yêu sâu đậm sau hơn một năm Từ Hy Viên qua đời.

Từ Hy Viên và Koo Jun Yup từng có mối tình dang dở vào năm 1998. Sau hơn một năm hẹn hò, cả hai chia tay và mỗi người có cuộc sống riêng. Năm 2021, khi biết Từ Hy Viên đã ly hôn với doanh nhân Uông Tiểu Phi, Koo Jun Yup chủ động liên lạc với người cũ. Mối duyên năm xưa được nối lại, cả hai quyết định kết hôn vào năm 2022, viết tiếp câu chuyện tình yêu từng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, hạnh phúc của cặp đôi không kéo dài như mong đợi. Năm 2025, khi chỉ còn ít lâu nữa là kỷ niệm 3 năm ngày cưới, Từ Hy Viên qua đời trong chuyến du lịch Nhật Bản. Sự ra đi đột ngột của nữ diễn viên khiến gia đình, bạn bè và người hâm mộ bàng hoàng.