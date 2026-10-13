Cát Phượng đáp trả thế nào khi bị hoài nghi 'chưa có thành tựu, chưa lên NSƯT' đã vội mở lớp dạy diễn xuất?

Nữ nghệ sĩ Cát Phượng mới đây đã gây chú ý khi công bố thông tin liên quan đến việc mở lớp đào tạo diễn xuất. Bên cạnh các lời cổ vũ từ người hâm mộ, diễn viên cũng nhận về thắc mắc trực diện từ cư dân mạng: "Đã có thành tựu gì trong nghiệp diễn chưa, đã lên NSƯT chưa mà mở lớp dạy?" Trước nghi vấn này, Cát Phượng không hề né tránh mà thẳng thắn đáp trả ngay trên trang cá nhân.

Nữ nghệ sĩ nhấn mạnh, hành trình gắn bó lâu năm với nghệ thuật và khẳng định mọi thành quả, dẫu lớn hay nhỏ, đều đánh dấu một chặng đường dài nỗ lực.

Cát Phượng viết: "57 năm tuổi đời và 36 năm tuổi nghề… Với thành tựu này của Cát không nhiều nhưng cũng không ít. Có được thành tựu dù nhỏ hay lớn cũng là một chặng đường dài rất gian nan của nghiệp làm nghề ạ. Cảm ơn Tổ nghiệp và cảm ơn khán giả".

Diễn viên Cát Phượng lên tiếng đáp trả khi bị chất vấn chuyện mở lớp dạy diễn xuất. Ảnh: FBNV

Song song với đó, nữ diễn viên chính thức thông báo chiêu sinh khóa đào tạo diễn viên và kỹ năng diễn xuất chuyên nghiệp trên trang cá nhân, hướng tới những ai có niềm đam mê mãnh liệt với sân khấu lẫn điện ảnh. Theo kế hoạch, khóa học đầu tiên sẽ bắt đầu giảng dạy từ ngày 1/11/2026 ở TP.HCM. Chương trình đào tạo này được thiết kế cho những ai muốn nâng cao kỹ năng biểu diễn và tìm hiểu sâu về lĩnh vực nghệ thuật. Chi tiết khóa học chia làm 3 học kỳ, tổ chức định kỳ vào thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu hàng tuần trong khung giờ 17h30 đến 22h30.

Trong suốt nhiều năm làm nghề, Cát Phượng là gương mặt quen thuộc của sân khấu và màn ảnh Việt. Cô từng tham gia nhiều vở diễn, phim truyền hình, điện ảnh và các chương trình giải trí, đồng thời được khán giả biết đến với lối diễn giàu cảm xúc, đặc biệt ở những vai có màu sắc đời thường, hài hước hoặc nội tâm.

Cô khẳng định bản thân đã có 57 tuổi đời và 36 năm tuổi nghề. Ảnh: FBNV

Bởi vậy, quyết định mở lớp đào tạo được nữ nghệ sĩ coi như một dịp để truyền đạt lại những kiến thức, trải nghiệm tích lũy sau thời gian dài làm nghề. Mặc dù vậy, việc các nghệ sĩ đứng lớp đào tạo vẫn hay gặp phải nhiều luồng ý kiến trái chiều từ công chúng, nhất là khi người xem đặt ra nghi vấn về trình độ chuyên môn, bề dày thành tựu cũng như kỹ năng sư phạm.

Sau nhiều năm gắn bó với sân khấu, Cát Phượng vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật và thường xuyên chia sẻ về nghề, cuộc sống cũng như các dự án cá nhân. Lần lên tiếng này cũng phần nào cho thấy quan điểm của cô trước những ý kiến hoài nghi xoay quanh việc chuyển từ người biểu diễn sang vai trò truyền đạt kinh nghiệm cho thế hệ sau.

Nghệ sĩ Cát Phượng tên thật là Đỗ Như Cát Phượng, sinh năm 1970, là một trong những tên tuổi kì cựu và quen thuộc của làng sân khấu, điện ảnh Việt Nam. Từng tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, cô ghi dấu ấn đậm nét trong lòng công chúng qua hàng loạt vai diễn giàu cảm xúc, từ hài kịch, kịch nói cho đến các bộ phim truyền hình và điện ảnh ăn khách. Với lối biểu diễn tự nhiên, linh hoạt và giàu bản lĩnh sân khấu, Cát Phượng đã gặt hái được nhiều giải thưởng nghệ thuật uy tín trong suốt hàng chục năm cống hiến cho nghề.

Trong suốt nhiều năm làm nghề, Cát Phượng là gương mặt quen thuộc của sân khấu và màn ảnh Việt. Ảnh: FBNV