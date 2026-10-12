Tăng tốc khám sức khỏe toàn dân

Người dân phường Vỹ Dạ được khám sức khỏe và sàng lọc miễn phí ngay tại địa phương.

“Đi từng ngõ, gõ từng nhà”

Theo kế hoạch của UBND thành phố, chương trình được triển khai đồng bộ trên toàn địa bàn với mục tiêu đưa người dân đến gần hơn với dịch vụ y tế. Điều cốt lõi không dừng lại ở số người được khám, mà là hiệu quả sau mỗi lần khám - nơi các nguy cơ bệnh tật được phát hiện sớm, người dân được tư vấn và theo dõi sức khỏe liên tục.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, ngành y tế đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương tiến hành rà soát, phân nhóm đối tượng, xây dựng phương án tổ chức phù hợp với từng khu vực dân cư. Từ khâu lập danh sách, gửi giấy mời đến tổ chức khám và quản lý sau khám đều được chuẩn hóa nhằm bảo đảm tính thống nhất và hiệu quả.

Tại phường Vỹ Dạ, một trong những địa bàn triển khai sớm, công tác vận động người dân tham gia KSK được thực hiện quyết liệt. Với gần 8.700 người thuộc diện cần khám, đến nay, địa phương đã tổ chức khám cho hơn 5.000 người. Kết quả này không chỉ phản ánh sự nỗ lực của chính quyền cơ sở mà còn cho thấy sự chuyển biến trong nhận thức của người dân về tầm quan trọng của việc KSK định kỳ.

Ông Nguyễn Tý, phường Vỹ Dạ cho biết, do tuổi cao và con cái ở xa, ông ít có điều kiện đi KSK. Chương trình khám miễn phí tại địa phương giúp ông tiếp cận dịch vụ y tế thuận tiện, yên tâm hơn về tình trạng sức khỏe của mình. Những trường hợp như ông Tý không phải là hiếm, đặc biệt ở nhóm người cao tuổi, người yếu thế - những đối tượng cần được quan tâm nhiều hơn trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Để đạt được kết quả này, chính quyền địa phương đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Theo bà Nguyễn Kim Thanh Trí, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND phường Vỹ Dạ, việc vận động người dân, đặc biệt là các nhóm yếu thế, không hề dễ dàng. Cán bộ đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, phát giấy mời và hỗ trợ người dân đến khám.

Song song với công tác vận động, ngành y tế cũng chú trọng nâng cao chất lượng chuyên môn. Các cơ sở y tế được tập huấn, hướng dẫn quy trình khám thống nhất từ khâu tiếp nhận, sàng lọc, ghi nhận kết quả đến tư vấn và theo dõi sau khám. Điều này bảo đảm mỗi người dân không chỉ được khám mà còn được quản lý sức khỏe một cách bài bản.

Một điểm nhấn quan trọng của chương trình là việc ứng dụng công nghệ số. Sổ sức khỏe điện tử, tích hợp trên nền tảng VNeID, đang từng bước được triển khai, giúp lưu trữ và theo dõi dữ liệu sức khỏe của người dân một cách liên tục. Đây là nền tảng để kết nối giữa các cơ sở y tế, hỗ trợ bác sĩ trong chẩn đoán, điều trị và tư vấn, đồng thời giúp người dân chủ động hơn trong việc theo dõi sức khỏe.

Lập sổ sức khỏe điện tử cho người dân

Quá trình triển khai cũng gặp không ít khó khăn, đặc biệt trong việc tổ chức khám lưu động ở những địa bàn đông dân hoặc điều kiện đi lại chưa thuận lợi. Bác sĩ Trần Tấn, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Phú Xuân chia sẻ: “Với nhân lực hiện có, Trung tâm vừa thực hiện công tác khám, chữa bệnh cho người dân tại trung tâm, vừa tổ chức KSK lưu động ở các địa phương nên thiếu bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên. Tuy nhiên, chúng tôi đã lập kế hoạch, điều phối cán bộ y tế phù hợp để bảo đảm mọi người dân đều có cơ hội được tiếp cận dịch vụ”.

Theo bác sĩ Tấn, ngoài mục tiêu KSK và sàng lọc cho người dân, việc lập sổ sức khỏe để theo dõi, quản lý lâu dài cũng quan trọng không kém. Ông Tấn đề nghị cần có sự phối hợp giữa các ban, ngành để mỗi người dân được lập sổ sức khỏe điện tử, cập nhật kết quả sau mỗi lần khám.

PGS.TS Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế TP. Huế cho biết, đây là chương trình có quy mô lớn, liên quan đến toàn bộ người dân nên phải triển khai đồng bộ, bảo đảm chất lượng, tránh chạy theo số lượng. Ngành y tế xác định vai trò đầu mối, phối hợp với các ban, ngành, địa phương để huy động sức mạnh tổng thể của cả hệ thống chính trị.

Để tạo hành lang pháp lý và cơ sở triển khai, thành phố đã ban hành các kế hoạch cụ thể cho giai đoạn 2026 - 2030, đồng thời liên tục cập nhật, điều chỉnh trong quá trình thực hiện nhằm tháo gỡ khó khăn phát sinh. Đây là cơ sở quan trọng giúp chương trình được triển khai bài bản, có lộ trình rõ ràng và hướng tới mục tiêu bền vững.

Với quy mô hơn 1,27 triệu người, mục tiêu đến hết năm 2026, TP. Huế phấn đấu hoàn thành KSK định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí cho 100% người dân đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn. Đặc biệt, toàn bộ kết quả khám sẽ được cập nhật vào Sổ sức khỏe điện tử, tạo nên hệ thống dữ liệu sức khỏe toàn dân - nền tảng cho việc quản lý sức khỏe theo vòng đời.

Việc tăng tốc KSK toàn dân tại TP. Huế không đơn thuần là một chiến dịch ngắn hạn, mà là một chiến lược dài hơi, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Khi mỗi người dân được chăm sóc sức khỏe toàn diện và liên tục, đó chính là nền tảng vững chắc để xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh.