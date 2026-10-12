Việt Nam miễn thị thực cho công dân Trung Quốc du lịch theo đoàn đến Khánh Hòa

Theo đó, Việt Nam thí điểm áp dụng miễn thị thực nhóm đối tượng trên (không bao gồm người mang hộ chiếu Đặc khu hành chính Hồng Kông, Ma Cao) theo quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, với mục đích du lịch theo đoàn (từ 2 người trở lên) đến Việt Nam theo chương trình du lịch trọn gói do doanh nghiệp lữ hành quốc tế của Việt Nam tổ chức trong Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026-2027.

Địa điểm và phạm vi du lịch là tỉnh Khánh Hòa. Cửa khẩu nhập cảnh, xuất cảnh là Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh. Nhập cảnh và xuất cảnh qua cùng một cửa khẩu.

Chuyến bay thẳng áp dụng từ Trung Quốc đại lục đến cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.

Chính sách miễn thị thực được thực hiện từ hôm nay đến hết ngày 31/12/2027.

Ảnh: Hồ Giáp

Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng văn bản hướng dẫn quy trình, cách thức triển khai và thực hiện chương trình miễn thị thực theo chương trình du lịch trọn gói với thời gian không quá 30 ngày do doanh nghiệp lữ hành quốc tế của Việt Nam.

Chính phủ lưu ý cần hướng dẫn việc lựa chọn, quản lý doanh nghiệp lữ hành quốc tế của Việt Nam (tiêu chí, nguyên tắc lựa chọn và quản lý doanh nghiệp lữ hành), phối hợp với địa phương thực hiện và quản lý khách du lịch hiệu quả.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao đẩy mạnh công tác tuyên truyền để chính sách đạt hiệu quả cao nhất.

Bộ Công an chủ trì hướng dẫn thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú để thực hiện miễn thị thực cho công dân Trung Quốc mang hộ chiếu phổ thông đi du lịch theo đoàn đến Việt Nam theo chương trình du lịch trọn gói do doanh nghiệp lữ hành quốc tế của Việt Nam tổ chức trong Năm hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc 2026-2027.

Trước đó, hồi tháng 8, Cục Quản lý di trú quốc gia Trung Quốc cho biết công dân Việt Nam có hộ chiếu phổ thông và vé nối chuyến có ngày, lịch trình đã được xác nhận có thể nhập cảnh Trung Quốc mà không cần thị thực qua 65 cửa khẩu mở, bao gồm Bắc Kinh và Thượng Hải, khi quá cảnh đến một quốc gia hoặc khu vực thứ ba, đồng thời có thể lưu trú tại khu vực được chỉ định không quá 240 giờ.

Ngoài ra, công dân Việt Nam và Kyrgyzstan mang hộ chiếu phổ thông có thể nhập cảnh tỉnh Hải Nam qua các cửa khẩu mở và lưu trú tại khu vực hành chính của tỉnh Hải Nam tối đa 30 ngày mà không cần thị thực.

Trong thời gian lưu trú theo hai chính sách miễn thị thực nêu trên, cá nhân có thể tham gia các hoạt động ngắn hạn như du lịch, thương mại, thăm viếng và thăm người thân.