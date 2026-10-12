Bộ Nông nghiệp và Môi trường đổi địa điểm tiếp công dân từ ngày 13/10

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Thông báo số 11545/TB-BNNMT ngày 8/10/2026 về việc điều chỉnh địa điểm tiếp công dân của Bộ.

Trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Theo thông báo, địa điểm tiếp công dân được chuyển từ số 79 Nguyễn Chí Thanh, phường Giảng Võ, Hà Nội đến số 28 Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Đô, Hà Nội. Việc tiếp công dân thường xuyên và tiếp công dân định kỳ tại địa chỉ mới chính thức thực hiện từ ngày 13/10/2026.

Thời gian tiếp công dân được bố trí vào các ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần, trừ ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định.

Cụ thể, buổi sáng tiếp công dân từ 8 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.