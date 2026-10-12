Cần Thơ rà soát các điểm đê xung yếu trước nguy cơ triều cường lập đỉnh lịch sử

Ông Trần Chí Hùng (áo trắng), Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ kiểm tra các tuyến đê bao. (Ảnh: VĂN ÚT)

Ngày 12/10, ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, cùng các đơn vị chức năng khảo sát thực tế một số khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng do triều cường dâng cao. Đây là những vị trí cần được theo dõi, kiểm tra và gia cố nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong các tháng cuối năm 2026.

Theo Đài Khí tượng thủy văn thành phố Cần Thơ, đỉnh triều cường năm nay có thể lên tới 2,31m, vượt báo động III khoảng 0,31m và cao hơn 2cm so với mức kỷ lục ghi nhận vào tháng 10 năm ngoái. Nếu dự báo này xảy ra, thành phố sẽ phải đối mặt với đợt triều cường có mực nước cao nhất từ trước đến nay.

Thực tế những năm gần đây cho thấy, mỗi khi triều cường dâng cao, nhiều tuyến đường có cao trình thấp tại Cần Thơ bị ngập, ảnh hưởng đến giao thông, hoạt động kinh tế-xã hội, vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị. Tình trạng ngập sâu thường xảy ra tại khu vực Bình Thủy, Cái Khế; trong khi Ninh Kiều, Cái Răng, phường Ngã Bảy và các vùng trũng thấp, khu vực ngoài đê bao cũng ghi nhận tình trạng ngập cục bộ hoặc trên diện rộng.

Tình trạng ngập sâu thường xảy ra tại khu vực Bình Thủy, Cái Khế. (Ảnh: VĂN ÚT)

Không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại, ngập úng còn tác động trực tiếp đến sinh hoạt, kinh doanh, buôn bán và sản xuất nông nghiệp của người dân. Trong bối cảnh mưa lớn có thể kết hợp với triều cường, việc kiểm tra các tuyến đê bao, xử lý điểm xuống cấp và khơi thông hệ thống thoát nước đang trở thành yêu cầu cấp thiết.

Tại phường Cái Khế, đoàn công tác kiểm tra đê bao cồn Khương, nơi từng xảy ra sạt lở và đã được gia cố. Tuy nhiên, một số vị trí hiện tiếp tục có nguy cơ sạt lở khi nước sông Hậu dâng cao.

Qua khảo sát, ông Trần Chí Hùng yêu cầu các ngành chức năng và chính quyền địa phương tiếp tục kiểm tra, gia cố những điểm xung yếu, chủ động ứng phó với các đợt triều cường sắp tới, bảo đảm an toàn cho khu vực bên trong đê bao.

Đoàn cũng khảo sát đê bao cồn Sơn, thuộc phường Bình Thủy. Theo phản ánh của người dân, tuyến đê bao tại đây đã xuống cấp, hư hỏng và cần được chính quyền quan tâm đầu tư, gia cố để người dân an tâm sinh sống, sản xuất.

Các đơn vị chức năng khảo sát thực tế một số khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng do triều cường dâng cao. (Ảnh: VĂN ÚT)

Cồn Sơn là điểm du lịch cộng đồng được nhiều du khách lựa chọn khi đến Cần Thơ. Vì vậy, việc bảo đảm an toàn đê bao không chỉ có ý nghĩa đối với đời sống dân cư mà còn góp phần bảo vệ hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển du lịch địa phương.

Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, qua khảo sát, mực nước triều cường hiện vẫn nằm trong phạm vi được hệ thống đê bao bảo vệ. Tuy nhiên, xu hướng triều cường năm sau cao hơn năm trước đặt ra yêu cầu phải nâng cao cảnh giác, không chủ quan trước những diễn biến bất thường.

Tại khu vực Đình Bình Thủy và chợ Bình Thủy, nằm gần ngã ba sông Hậu và sông Bình Thủy, tình trạng ngập do triều cường thường xuyên ảnh hưởng đến hoạt động đi lại, kinh doanh của người dân.

Để giải quyết căn cơ vấn đề, thành phố Cần Thơ đang tập trung triển khai các đồ án quy hoạch cao độ nền, hệ thống thoát nước và những dự án trọng điểm. Thành phố cũng đang tổng hợp báo cáo, đề nghị Trung ương hỗ trợ khoảng 6.000 tỷ đồng để đầu tư hệ thống chống ngập.

Đáng chú ý, cầu Bình Thủy đang được tháo dỡ để xây dựng cầu mới thuộc dự án nâng cấp, mở rộng 7km đầu tuyến Quốc lộ 91. Khu vực này dự kiến được xây dựng âu thuyền nhằm kiểm soát ngập úng, hỗ trợ giải quyết tình trạng ngập tại đường Bùi Hữu Nghĩa và chợ Bình Thủy.

Cần Thơ dự kiến xây dựng âu thuyền tại cầu Bình Thủy nhằm kiểm soát ngập úng, hỗ trợ giải quyết tình trạng ngập tại đường Bùi Hữu Nghĩa và chợ Bình Thủy. (Ảnh: VĂN ÚT)

Thành phố yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ dự án, phấn đấu thông xe trước Tết Nguyên đán tới. Công trình cùng các giải pháp kiểm soát ngập được kỳ vọng góp phần cải thiện tình trạng ngập úng kéo dài tại khu vực.

Bên cạnh đầu tư hạ tầng, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ chỉ đạo các sở, ngành và địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát hệ thống đê bao; đẩy mạnh thu gom rác thải, khơi thông dòng chảy, hạn chế tình trạng cống thoát nước bị tắc nghẽn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố đã chủ động tham mưu các phương án ứng phó với mưa lớn kết hợp triều cường trong những tháng cuối năm 2026, yêu cầu các đơn vị triển khai nhiệm vụ theo chức năng, bảo đảm công tác phòng ngừa và ứng phó được thực hiện kịp thời, hiệu quả.

Trước nguy cơ triều cường lập đỉnh mới, việc gia cố các vị trí đê bao xung yếu, xử lý những bất cập trong hệ thống thoát nước và đẩy nhanh tiến độ các công trình chống ngập được xem là những nhiệm vụ trọng tâm. Cùng với sự chủ động của chính quyền, người dân cần nâng cao cảnh giác, phối hợp thực hiện các biện pháp phòng ngừa nhằm hạn chế thiệt hại do ngập úng trong thời gian tới.