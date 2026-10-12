Dự báo thời tiết ngày 13/10: Trung Bộ có mưa diện rộng

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 13/10

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Ngày 13/10, khu vực Trung Bộ có mưa diện rộng.

Thanh Hóa đến TP. Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Phía Bắc có mây, có mưa vài nơi; phía Nam (từ Quảng Trị đến Tp. Huế) nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 28-30 độ, phía Nam 31-33 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-31 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.