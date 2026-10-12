Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi từ cơ sở

Thay vì phải đến các cơ sở y tế tuyến trên, đông đảo người cao tuổi tại hai xã Nghi Lộc và Thần Lĩnh đã được tiếp cận các dịch vụ khám chuyên khoa ngay tại địa phương. Không chỉ được kiểm tra sức khỏe, người dân còn được các bác sĩ tư vấn, hướng dẫn cách nhận biết, phòng ngừa và theo dõi những bệnh lý thường gặp ở tuổi già.

Hoạt động do Bệnh viện Phổi Nghệ An phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức trong hai ngày 10 và 11/10, với khoảng 2.000 người cao tuổi được khám, sàng lọc miễn phí.

Các y, bác sĩ Bệnh viện Phổi Nghệ An thăm khám, tư vấn sức khỏe cho người cao tuổi.

Chương trình nằm trong kế hoạch chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và đẩy mạnh các hoạt động khám bệnh nhân đạo của Sở Y tế Nghệ An, đồng thời hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026.

Để phục vụ công tác thăm khám, đội ngũ y, bác sĩ cùng các trang thiết bị chuyên dụng được bố trí tại các điểm khám.

Người dân được kiểm tra sức khỏe tổng quát, thăm khám chuyên khoa hô hấp và thực hiện những kỹ thuật cận lâm sàng cần thiết nhằm đánh giá tình trạng sức khỏe.

Người cao tuổi được tiếp cận các dịch vụ khám, sàng lọc bệnh lý hô hấp ngay tại địa phương.

Bên cạnh đo huyết áp, điện tim, siêu âm tuyến giáp và đo chức năng hô hấp, chương trình còn triển khai hệ thống chụp X-quang lưu động có tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI).

Đây là một trong những kỹ thuật hỗ trợ bác sĩ nhận diện các dấu hiệu bất thường ở phổi, nâng cao hiệu quả sàng lọc bệnh ngay tại cộng đồng.

Thông qua hình ảnh X-quang được AI hỗ trợ phân tích, kết hợp kết quả thăm khám lâm sàng và các chỉ số kiểm tra, bác sĩ có thêm căn cứ đánh giá nguy cơ mắc bệnh.

Những trường hợp có dấu hiệu bất thường được tư vấn hướng theo dõi, kiểm tra chuyên sâu hoặc điều trị phù hợp.

Hệ thống chụp X-quang lưu động ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ phát hiện sớm những bất thường ở phổi.

Theo các bác sĩ, người cao tuổi là nhóm có nguy cơ mắc nhiều bệnh lý đường hô hấp, trong đó có bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản, viêm phổi và lao phổi.

Đặc biệt, những người có tiền sử hút thuốc lá, thuốc lào hoặc thường xuyên tiếp xúc với khói thuốc cần quan tâm hơn đến việc kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Điều đáng lo ngại là không ít bệnh lý hô hấp diễn biến âm thầm, triệu chứng ban đầu dễ bị bỏ qua hoặc nhầm lẫn với những biểu hiện thông thường của tuổi tác.

Khi xuất hiện các dấu hiệu rõ rệt và người bệnh mới tìm đến cơ sở y tế, việc điều trị có thể gặp nhiều khó khăn hơn.

Bởi vậy, việc tổ chức khám, sàng lọc ngay tại địa phương không chỉ tạo điều kiện phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật mà còn giúp người dân nâng cao kiến thức phòng bệnh, nhận biết những dấu hiệu cần thăm khám và chủ động thay đổi thói quen sinh hoạt để bảo vệ sức khỏe.

Đối với người cao tuổi, nhất là những trường hợp gặp khó khăn trong đi lại, việc được tiếp cận dịch vụ y tế ngay tại nơi sinh sống mang ý nghĩa thiết thực.

Những buổi khám miễn phí giúp người cao tuổi có thêm cơ hội phát hiện sớm và phòng ngừa các bệnh lý hô hấp.

Hoạt động này góp phần giảm thời gian, chi phí di chuyển, đồng thời tạo cơ hội để người dân được kiểm tra sức khỏe bằng các thiết bị chuyên dụng mà không phải trực tiếp đến bệnh viện.

Không dừng lại ở việc khám và phát hiện bệnh, chương trình còn hướng đến nâng cao nhận thức của cộng đồng về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, khuyến khích mỗi gia đình quan tâm hơn đến việc theo dõi, kiểm tra sức khỏe định kỳ cho ông bà, cha mẹ.

Hoạt động khám, sàng lọc góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng.

Việc đưa đội ngũ y tế cùng các phương tiện chẩn đoán hiện đại về cơ sở cũng cho thấy ý nghĩa của công tác chăm sóc sức khỏe dự phòng, từng bước đưa dịch vụ y tế đến gần hơn với người dân.

Từ những buổi khám miễn phí, người cao tuổi có thêm điều kiện hiểu rõ tình trạng sức khỏe của bản thân, chủ động phòng ngừa và điều trị bệnh khi cần thiết.

Đây cũng là cách thiết thực để lan tỏa sự quan tâm, sẻ chia đối với thế hệ cao niên, góp phần giúp các cụ sống vui, sống khỏe và tiếp tục là điểm tựa tinh thần cho gia đình, cộng đồng.