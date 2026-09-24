Steven Nguyễn đón thêm tin vui

Trại Buôn Người đang có khởi đầu đáng chú ý tại phòng vé khi thu về hơn 3,5 tỷ đồng từ các suất chiếu sớm, tiếp tục mang đến cho Steven Nguyễn một dấu ấn mới trên màn ảnh rộng.

Sau thành công từ Mưa Đỏ, Steven Nguyễn tiếp tục trở thành tâm điểm với vai chính trong Trại Buôn Người. Phim có suất chiếu sớm từ tối 24/9 và chính thức khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 25/9. Theo số liệu phòng vé được cập nhật, tác phẩm hiện dẫn đầu bảng xếp hạng phòng vé với doanh thu hơn 3,5 tỷ đồng.

Sau thành công từ Mưa Đỏ, Steven Nguyễn tiếp tục trở thành tâm điểm với vai chính trong Trại Buôn Người.

Trong phim, Steven Nguyễn đảm nhận vai Trần Duy Ny, một chàng trai miền Tây có hoàn cảnh nghèo khó. Vì muốn cứu em gái rơi vào đường dây buôn người ở khu vực biên giới, Ny cùng người bạn thân tìm cách tiếp cận nơi giam giữ nhưng cuối cùng lại bị bắt và trở thành nạn nhân.

Từ một người nông dân hiền lành, Ny bị đẩy vào môi trường khắc nghiệt, nơi những nạn nhân bị kiểm soát và cưỡng ép lao động trong một sào huyệt lừa đảo. Cùng các nạn nhân khác và những trinh sát nằm vùng, nhân vật phải tìm cách sinh tồn, che giấu thân phận và âm thầm lên kế hoạch trốn thoát.

Trại Buôn Người giúp Steven Nguyễn có thêm dấu ấn khi thu hơn 3,5 tỷ đồng từ suất chiếu sớm.

Điểm đáng chú ý nằm ở việc Steven Nguyễn gần như rũ bỏ hình ảnh quen thuộc trên màn ảnh. Nam diễn viên từng chia sẻ rằng Ny là một anh nông dân hiền lành, nhút nhát, hoàn toàn khác với những nhân vật mạnh mẽ, gai góc mà anh từng thể hiện. Để phù hợp tạo hình, anh chủ động giảm cân, rèn thể lực và tìm hiểu đời sống, văn hóa vùng An Giang.

Không chỉ là câu chuyện riêng của Ny, Trại Buôn Người mở rộng tuyến truyện đến hàng trăm con người cùng rơi vào một hệ thống giam giữ và bóc lột. Theo giới thiệu của ê-kíp, bộ phim tái hiện khoảng 700 nạn nhân, qua đó đặt nhân vật trung tâm vào một không gian sinh tồn tập thể thay vì chỉ tập trung vào một cuộc giải cứu đơn lẻ.

Đề tài của phim được phát triển từ những câu chuyện có thật về nạn buôn người. Ê-kíp dành nhiều thời gian nghiên cứu tư liệu, khảo sát thực tế và tiếp cận những câu chuyện của các nạn nhân để xây dựng thế giới trong phim.

Bên cạnh Steven Nguyễn, phim quy tụ nhiều diễn viên như Quách Ngọc Ngoan, Quách Ngọc Tuyên, Võ Thành Tâm, NSND Như Quỳnh, NSƯT Tuyết Thu, Khánh My và Á hậu Minh Kiên. Trong đó, NSND Như Quỳnh vào vai một người mẹ lần theo dấu vết để tìm con trai bị bắt, góp thêm một tuyến truyện về tình thân vào hành trình sinh tồn của các nhân vật.

Bên cạnh Steven Nguyễn, phim quy tụ nhiều diễn viên giàu kinh nghiệm.

Với Steven Nguyễn, hơn 3,5 tỷ đồng từ suất chiếu sớm là một tín hiệu đáng chú ý cho dự án mà anh giữ vai trò trung tâm. Sau Mưa Đỏ, nam diễn viên tiếp tục cho thấy sự chủ động thay đổi hình tượng khi lựa chọn Ny - một nhân vật không dựa vào vẻ ngoài mạnh mẽ mà đặt nặng yếu tố tình thân, nỗi sợ và bản năng sinh tồn.

Trại Buôn Người vẫn còn cả chặng đường dài tại phòng vé khi chính thức khởi chiếu từ ngày 25/9. Thành tích những ngày tiếp theo sẽ là cơ sở rõ hơn để đánh giá sức hút của bộ phim cũng như dấu ấn của Steven Nguyễn trong một vai diễn khác biệt so với hình ảnh trước đây.