Taylor Swift đổi ý, tung thêm 4 ca khúc mới

Từng khẳng định The Life of a Showgirl sẽ không có thêm ca khúc, Taylor Swift bất ngờ thay đổi quyết định khi công bố phiên bản deluxe mang tên The Life of a Showgirl: The Encore. Dự án sẽ phát hành vào ngày 25/9, bổ sung 4 ca khúc hoàn toàn mới vào album.

Taylor Swift tiếp tục khiến người hâm mộ bất ngờ khi thông báo mở rộng album mới nhất bằng một phiên bản đặc biệt. Mang tên The Life of a Showgirl: The Encore, bản deluxe sẽ chính thức lên các nền tảng nhạc số vào thứ sáu, ngày 25/9.

Điểm đáng chú ý nhất của dự án là sự xuất hiện của 4 ca khúc chưa từng được phát hành gồm Patient Zero, Cleveland!, Pink Clouding và Babylon. Như vậy, thay vì dừng lại ở danh sách ca khúc ban đầu, The Life of a Showgirl hiện sở hữu tổng cộng 16 bài hát.

Quyết định phát hành bản deluxe càng gây bất ngờ bởi trước đó Taylor Swift từng cho biết The Life of a Showgirl sẽ không được bổ sung thêm bài hát. Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi sau chuyến đi tới Thụy Điển của nữ ca sĩ. Khoảng một năm sau khi album ra mắt, Taylor Swift cùng hai cộng sự lâu năm Max Martin và Shellback trở lại Thụy Điển để ăn mừng những thành tích mà dự án đạt được.

Ban đầu, chuyến đi được dự định như một dịp để cả ba nhìn lại thành công của album và tận hưởng khoảnh khắc đặc biệt. Thế nhưng, sự xuất hiện của một phòng thu đã đưa Taylor Swift và các cộng sự trở lại với công việc quen thuộc: sáng tác và thu âm.

Chia sẻ về lý do thực hiện những ca khúc mới, Taylor Swift cho biết cô cùng Max Martin và Shellback vốn chỉ muốn nhìn lại chặng đường đã qua, nhưng cuối cùng lại quyết định viết thêm nhạc. Theo nữ ca sĩ, 4 ca khúc mới được hình thành từ cảm giác biết ơn trước sự đón nhận nồng nhiệt mà người hâm mộ dành cho The Life of a Showgirl.

Taylor Swift nhấn mạnh những ca khúc này được tạo ra từ tinh thần biết ơn và sự hứng khởi trước thành công của album. Đây cũng là lý do cô quyết định đưa chúng vào một phiên bản đặc biệt thay vì để những sáng tác mới nằm lại trong phòng thu.

Với sự xuất hiện của The Life of a Showgirl: The Encore, danh sách ca khúc của album được mở rộng lên 16 bài. Danh sách hoàn chỉnh gồm: The Fate of Ophelia, Elizabeth Taylor, Opalite, Father Figure, Eldest Daughter, Ruin The Friendship, Actually Romantic, Wi$h Li$t, Wood, CANCELLED!, Honey, The Life of a Showgirl (feat. Sabrina Carpenter), Patient Zero, Cleveland!, Pink Clouding, Babylon

Trong số này, Patient Zero, Cleveland!, Pink Clouding và Babylon là 4 ca khúc được bổ sung trong bản deluxe.

The Life of a Showgirl: The Encore sẽ chính thức phát hành vào ngày 25/9 trên các nền tảng kỹ thuật số. Việc Taylor Swift bất ngờ quay lại phòng thu và mở rộng album cũng cho thấy hành trình của The Life of a Showgirl vẫn chưa hoàn toàn khép lại.

Từ một album mà chính Taylor Swift từng cho rằng không cần thêm ca khúc, dự án giờ đây tiếp tục có một chương mới. Với 4 sáng tác được thực hiện trong không khí ăn mừng cùng những cộng sự quen thuộc, The Encore hứa hẹn trở thành món quà đặc biệt dành cho những khán giả đã đồng hành cùng nữ ca sĩ trong hành trình của album.