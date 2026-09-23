Nữ cảnh sát cứu bé 4 tuổi bị tai nạn nguy kịch giữa đường

Nữ cảnh sát cứu bé trai 4 tuổi gặp nạn trên đường Nữ cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Thanh Hóa đã kịp thời sơ cứu, đưa bé trai 4 tuổi bị tai nạn giao thông đi cấp cứu, giúp cháu qua cơn nguy kịch.

Khoảng 17h ngày 22/9, trên đường trở về sau chuyến công tác, Trung tá Nguyễn Thị Thu Thảo (Phó Đội trưởng Đội Tham mưu huấn luyện, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Thanh Hóa) phát hiện vụ tai nạn giao thông gây ùn tắc trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hoạt Giang.

Trung tá Thảo cho biết chị thấy bé trai 4 tuổi bị thương rất nặng sau khi chiếc xe máy do người mẹ chở hai con nhỏ bị xe tải đâm phải. Nhận thấy tình hình nguy cấp, chị cùng tổ công tác lập tức phối hợp cùng lực lượng công an giao thông và công an xã bảo vệ hiện trường, đồng thời tập trung cứu chữa nạn nhân.

Khi Trung tá Thảo tiếp cận bé trai, chị thấy một người đàn ông hỗ trợ hô hấp nhân tạo cho em. "Lúc đó, người cháu cứng toàn thân. Sau khi sơ cứu, tôi thấy người cháu mềm ra nên lập tức bế lên xe chở đến Bệnh viện Đa khoa Hà Trung", chị kể với Tri Thức - Znews.

Trung tá Thu Thảo hỗ trợ cứu bé 4 tuổi gặp nạn trên đường.

Trên đường di chuyển đến cơ sở y tế, Trung tá Thảo liên tục thực hiện các thao tác hô hấp nhân tạo để giữ nhịp thở cho bé trai trước khi bàn giao cho gia đình và y bác sĩ. Với chị, việc lao vào cứu người xuất phát từ tinh thần trách nhiệm của một người chiến sĩ công an.

Theo chia sẻ từ gia đình, cháu bé tên là P.G.H., sinh năm 2022, ở xã Hoạt Giang. Bé nhập viện trong tình trạng dập phổi, tràn lách, chấn thương phần mềm. Hiện tại, bé đã qua cơn nguy kịch và được chuyển lên theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Nhi tỉnh Thanh Hóa.

Hành động dũng cảm, phản ứng nhanh nhạy của Trung tá Nguyễn Thị Thu Thảo cùng các cán bộ, chiến sĩ công an nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng. Mẹ cháu bé là chị Phạm Thanh Vân bày tỏ sự cảm kích và gửi lời cảm ơn đến tổ công tác.

An Chi