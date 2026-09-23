Nữ MC quê Thanh Hoá đang dẫn chương trình bị banner đổ sập lên người, sức khỏe hiện ra sao?

Một đoạn video ghi lại sự cố bất ngờ xảy ra trong lúc một nữ MC đang dẫn chương trình tại một sự kiện thể thao ở Hà Nội đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Trong khi nữ MC đang đứng trên sân khấu, tấm banner phía sau bất ngờ đổ xuống, khiến cô bị ngã theo. Những người có mặt tại sự kiện lập tức chạy đến hỗ trợ.

Hình ảnh sự cố sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội nhanh chóng nhận được sự quan tâm. Nhiều người lo lắng cho tình trạng của nữ MC và để lại bình luận hỏi thăm, đồng thời cho rằng công việc dẫn chương trình cũng tiềm ẩn những sự cố khó lường.

Nhân vật trong đoạn video là Hoàng Yến Nhi, quê Thanh Hóa, hiện là sinh viên năm 3 ngành Quan hệ công chúng tại Đại học Nguyễn Trãi (Hà Nội).

Trao đổi sau sự việc, Yến Nhi cho biết sức khỏe hiện tại của cô không bị ảnh hưởng. Sau khi sự cố xảy ra, nữ MC đã đến bệnh viện kiểm tra và không phát hiện vấn đề bất thường. Hiện cô vẫn ăn uống, sinh hoạt bình thường.

Theo Yến Nhi, sự việc xảy ra vào ngày 13/9, khi cô nhận dẫn chương trình bế mạc một sự kiện thể thao tại Hà Nội. Đang dẫn chương trình, cô bất ngờ nghe tiếng mọi người hô lớn rồi tấm banner phía sau đổ xuống.

Nữ MC cho biết bản thân và những người xung quanh đều bất ngờ trước tình huống này, song cô không cảm thấy bị thương nghiêm trọng. Yến Nhi cũng chia sẻ từ nhỏ khá nghịch ngợm và từng nhiều lần bị ngã nên khi sự cố xảy ra, cô vẫn giữ được bình tĩnh.

Đáng chú ý, sự cố xảy ra chỉ một ngày sau sinh nhật của Yến Nhi. Cô vừa bước sang tuổi mới vào ngày 12/9. Khoảng một phút sau khi sự cố xảy ra, nữ MC đã trở lại sân khấu và tiếp tục công việc.

Sau khi đoạn video được chia sẻ rộng rãi, Yến Nhi cho biết cô khá bất ngờ trước mức độ quan tâm của cộng đồng mạng. Trước đó, cô từng nói vui với người em đi cùng rằng nếu đăng đoạn video lên mạng, có thể sẽ được chú ý nhưng không nghĩ clip lại nhận được nhiều bình luận và lượt quan tâm đến vậy.

Nhìn lại sự cố, Yến Nhi hài hước rút ra ba bài học cho bản thân: luôn bình tĩnh, tự tin khi xử lý tình huống và đặc biệt là khi đi sự kiện nên tránh đứng quá gần các tấm banner.

Hiện dẫn chương trình vẫn là công việc làm thêm của Yến Nhi bên cạnh việc học. Tuy nhiên, nữ sinh cho biết cô muốn tiếp tục trau dồi và nghiêm túc theo đuổi công việc MC trong thời gian tới.