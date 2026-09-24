Tinh Hà 'Say Hi' chính thức công bố concert tại Hà Nội với 'một đêm độc bản'

Sau thời gian chờ đợi, cộng đồng người hâm mộ chương trình Tinh Hà “Say Hi” thích thú đón nhận thông tin mới khi concert tại Hà Nội chính thức được công bố. Theo thông tin từ fanpage chương trình, đêm nhạc sẽ diễn ra vào ngày 14/11/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), dự kiến trở thành điểm hẹn tiếp theo của đông đảo khán giả yêu mến Tinh Hà “Say Hi” tại miền Bắc.

Bên cạnh thời gian và địa điểm tổ chức, cụm từ “một đêm độc bản” cũng được chương trình nhấn mạnh, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng người hâm mộ. Nhiều khán giả bắt đầu lên kế hoạch săn vé cũng như đặt khách sạn tại Hà Nội.

Ngay sau khi thông báo được đăng tải, phần bình luận nhanh chóng trở thành nơi người hâm mộ chia sẻ nhiều phản ứng khác nhau. Có người bất ngờ trước việc chương trình chỉ diễn ra trong một đêm và mong sẽ tổ chức thêm một đêm nữa cho thỏa sự mong đợi, trong khi không ít fan đã sớm “lo xa” cho chiếc ví trước hành trình săn vé sắp tới.

Không khí trong cộng đồng người hâm mộ vì thế cũng nhanh chóng trở nên sôi động. Từ một thông báo về thời gian và địa điểm, thông tin về concert dần được khán giả chuyển thành những kế hoạch cụ thể. Địa điểm tổ chức cũng trở thành một trong những chủ đề được bàn luận rôm rả nhất, nhất là khi SVĐ Quốc gia Mỹ Đình vốn là điểm hẹn quen thuộc của các concert “Say Hi” trước đó. Anh trai “Say Hi” từng tổ chức các đêm diễn tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, trong đó Concert D-3 diễn ra vào tháng 12/2024 và Concert D-6 vào tháng 5/2025. Vì vậy, việc Tinh Hà “Say Hi” lựa chọn Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) thay cho địa điểm quen thuộc này cũng khiến một bộ phận khán giả bất ngờ. Trên mạng xã hội, nhiều người bắt đầu tìm hiểu về không gian tổ chức cũng như phương án di chuyển cho đêm diễn sắp tới.

Với thông tin mới được công bố, 14/11/2026 đang dần trở thành ngày hẹn được người hâm mộ Tinh Hà “Say Hi” mong chờ. Sau những màn trình diễn và khoảnh khắc được khán giả theo dõi trên chặng đường Tinh Hà "Say Hi" vừa qua, đêm diễn tại Hà Nội được kỳ vọng sẽ mang đến thêm nhiều màn kết hợp và những khoảnh khắc đáng nhớ trên sân khấu.