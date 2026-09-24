Đám cưới thời bao cấp từng làm tắc nghẽn phố Hàng Đào của nữ NSND lừng danh

Cốt cách Tràng An và sự nghiệp màn ảnh chạm tầm quốc tế

Sinh năm 1954 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật danh tiếng — là con gái của cặp nghệ sĩ cải lương lừng danh Tiêu Lang và Kim Xuân — NSND Như Quỳnh sớm bén duyên với sân khấu. Sau khi tốt nghiệp khoa Cải lương (Trường Trung cấp Nghệ thuật Hà Nội) năm 1972, bà gia nhập đoàn Chuông Vàng trước khi bước sang trang ngoặt rực rỡ nhất sự nghiệp với điện ảnh.

NSND Như Quỳnh thời trẻ. Ảnh: FBNV ↵

Sở hữu gương mặt Á Đông nền nã, ánh mắt biết nói cùng cốt cách thanh lịch đặc trưng của người Hà Nội gốc, bà nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn tên tuổi. Ngay từ vai diễn đầu tay y tá Mai trong Bài ca ra trận (1973), bà đã gây chú ý. Nhưng phải đến vai cô Nết trong Đến hẹn lại lên (1974), Như Quỳnh mới thực sự bứt phá trở thành ngôi sao sáng của màn ảnh Việt.

Hình ảnh cô Nết hiền lành, chịu thương chịu khó vượt qua nghịch cảnh đã giúp bộ phim đoạt giải Bông sen Vàng năm 1975, đồng thời mang về cho bà giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất. Tác phẩm này sau đó cũng vinh dự nhận giải thưởng chính tại Liên hoan phim quốc tế Karlovy Vary (Tệp) năm 1976.

NSND Như Quỳnh trong các vai diễn. Ảnh: Ảnh: VTV, chụp màn hình

Suốt hơn 50 năm hoạt động, bà xây dựng "gia tài" vai diễn đồ sộ qua hàng loạt tác phẩm điện ảnh kinh điển như Ngày lễ Thánh, Số đỏ, Đông Dương (Indochine), Xích lô, Bến không chồng... Nhờ lối diễn xuất tinh tế và biểu cảm đa chiều, bà cũng là một trong số ít nghệ sĩ Việt Nam ghi dấu ấn mạnh mẽ với các đoàn làm phim quốc tế. Năm 2007, vai bà mẹ trong bộ phim hợp tác Việt - Hàn Cô dâu vàng đã mang về cho bà giải Diễn viên nước ngoài xuất sắc do Đài SBS (Hàn Quốc) trao tặng.

Đám cưới năm 1980: Hôn lễ đặc biệt làm tắc nghẽn phố Hàng Đào

Bên cạnh sự nghiệp lẫy lừng, chuyện tình giữa NSND Như Quỳnh và nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo (con trai út nhà buôn Tam Kỳ) cũng là một giai thoại đẹp của Hà thành. Năm 1980, đám cưới của hai người từng gây xôn xao cả khu phố cổ.

Vào ngày trọng đại, hàng ngàn người dân hiếu kỳ đã đổ về phố Hàng Đào vây kín chiếc xe đón dâu Hải Âu để chiêm ngưỡng nữ minh tinh điện ảnh. Cô dâu Như Quỳnh rạng rỡ trong chiếc áo dài nhung màu huyết dụ do người bác ở Pháp gửi về, đầu đội khăn vấn, cài hoa trắng trước ngực. Dù xe hoa di chuyển chậm, đám đông vẫn bao quanh vì tò mò trước hôn lễ của đôi nghệ sĩ danh giá.

Đám cưới đầu tiên có ảnh màu tại Hà Nội. Ảnh: Bảo tàng Hà Nội

Đám cưới không bật nhạc ầm ĩ mà vang lên tiếng dương cầm du dương, tiệc mừng đơn giản chỉ có nước trà, bánh ngọt cùng vài mâm cỗ ấm cúng dành cho gia đình. Bạn bè nghệ sĩ đã dành tặng cặp đôi những món quà tinh thần độc đáo: họa sĩ Thành Chương tự tay vẽ từng chiếc thiệp mời, còn họa sĩ Đỗ Dũng và Phạm Minh Hải trang trí không gian bằng giấy màu cắt dán. Đặc biệt, nhờ cuộn phim màu hiếm hoi thời bao cấp do một người bạn của chú rể săn tìm được, hôn lễ của NSND Như Quỳnh đã trở thành đám cưới đầu tiên có ảnh màu tại Hà Nội.

Đến nay, NSND Như Quỳnh và nhiếp ảnh gia Hữu Bảo đã trải qua hơn 40 năm bền chặt. Nữ nghệ sĩ tâm sự bà may mắn khi có người bạn đời cùng là nghệ sĩ nên luôn thấu hiểu, tôn trọng và ủng hộ công việc của nhau. Cuộc hôn nhân càng thêm gắn kết khi chị gái của bà cũng chính là chị dâu của nhiếp ảnh gia Hữu Bảo.

NSND Như Quỳnh vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật ở tuổi xế chiều. Ảnh: Cắt từ video↵

Ở tuổi 70, NSND Như Quỳnh vẫn bền bỉ cống hiến cho phim ảnh qua các dự án truyền hình giờ vàng như Hương vị tình thân, Hành trình công lý, Chạm vào hạnh phúc, Không thời gian... Chọn cách làm việc kết hợp nghỉ ngơi hợp lý tùy theo sức khỏe, bà chia sẻ niềm hạnh phúc lớn nhất hiện tại là vẫn được chồng con động viên tiếp tục theo đuổi đam mê nghệ thuật.