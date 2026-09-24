Jo In Sung bị thất lạc hành lý khi đến Ý

Jo In Sung là một trong những nam diễn viên Hàn Quốc nổi bật tại các liên hoan phim quốc tế thời gian gần đây. Năm nay, anh liên tiếp góp mặt tại 2 sự kiện điện ảnh danh giá là Liên hoan phim Cannes với tác phẩm Hope và Liên hoan phim Venice với tác phẩm Possible Love.

Mới đây, Jo In Sung xuất hiện trong video của một kênh YouTube và chia sẻ nhiều câu chuyện phía sau hành trình đến Venice (Ý). Đáng chú ý, nam diễn viên tiết lộ anh gặp sự cố thất lạc hành lý ngay khi đặt chân đến Ý.

Vì vali chưa được chuyển đến, Jo In Sung phải tận dụng số quần áo mang theo để "mặc xoay vòng" trong những ngày tham dự liên hoan phim.

Jo In Sung gặp sự cố thất lạc hành lý khi tham gia Liên hoan phim Venice (Ý).

Trong cuộc phỏng vấn đường phố cùng nhà nghiên cứu điện ảnh Baek Eun Ha tại Venice, Jo In Sung bất ngờ được một người hâm mộ nước ngoài nhận ra. Đáng chú ý, người này còn chủ động nói tiếng Hàn và đề nghị được chụp ảnh cùng nam diễn viên. Jo In Sung vui vẻ đồng ý và dành thời gian chụp hình cùng người hâm mộ.

Khi được hỏi về sự việc, Baek Eun Ha cho biết cô nghe nói hành lý của Jo In Sung đã gặp vấn đề. Nam diễn viên hài hước giải thích bộ trang phục anh đang mặc vốn được chuẩn bị cho một cuộc phỏng vấn khác. Tuy nhiên, vì hành lý chưa đến Venice nên anh phải mặc trước bộ đồ này.

Jo In Sung chia sẻ: "Hành lý của tôi chưa đến Venice. Bộ đồ tôi đang mặc vốn định mặc khi phỏng vấn nhưng vì hành lý chưa đến nên tôi phải mặc trước".

Nam diễn viên cũng cho biết các sự cố bất ngờ là điều có thể xảy ra tại những liên hoan phim quốc tế. Trước khi lên đường, anh được nhiều người nhắc nhở rằng chuyến đi có thể phát sinh những tình huống ngoài dự tính. Vì vậy, Jo In Sung chủ động mang theo bộ tuxedo trong hành lý xách tay thay vì để trong vali ký gửi.

Nhờ sự chuẩn bị này, nam diễn viên vẫn có trang phục phù hợp cho những sự kiện quan trọng tại Venice dù phần hành lý chính chưa đến nơi. Jo In Sung thừa nhận việc chuẩn bị trước giúp anh "dễ chịu hơn một chút: giữa sự cố bất ngờ.

Jo In Sung cho biết anh có mang theo trang phục dự phòng tình huống phát sinh.

Tại Liên hoan phim Venice năm nay, Jo In Sung góp mặt trong Possible Love của đạo diễn Lee Chang Dong. Bộ phim kể về hai cặp vợ chồng có những hoàn cảnh khác nhau, gặp gỡ trong quá trình thực hiện một bộ phim tài liệu. Từ cuộc gặp này, những bí mật và khát khao ẩn giấu trong cuộc sống của bốn nhân vật dần được hé lộ.

Jo In Sung đảm nhận vai Sang Woo, chồng của Ye Ji do diễn viên Jo Yeo Jung thủ vai. Trong phim, Ye Ji tiếp cận vợ chồng Ho Seok và Mi Ok để thực hiện một bộ phim tài liệu về người lao động bị mất việc. Cuộc gặp gỡ giữa bốn người kéo theo nhiều thay đổi không ngờ trong cuộc sống của họ.

Với Jo In Sung, việc liên tiếp xuất hiện tại Cannes và Venice trong cùng một năm trở thành dấu mốc đáng chú ý trong sự nghiệp. Sau khi ra mắt tại rạp vào ngày 23/9, Possible Love dự kiến được phát hành tại hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ từ ngày 6/11.