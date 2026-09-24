Không nhận ra Dương Mịch

Ngày 22/9, Dương Mịch xuất hiện tại show diễn Prada Xuân Hè 2027 ở Milan với tư cách đại sứ thương hiệu. Nữ diễn viên lập tức thu hút sự chú ý khi xuất hiện với mái tóc ngắn màu nâu xám, khác hẳn hình ảnh tóc dài quen thuộc.

Mái tóc được cắt ngắn đến ngang tai, kết hợp với phần mái bằng tạo nên diện mạo gọn gàng, lạnh lùng và có phần trung tính. Sự thay đổi này khiến Dương Mịch gần như trở thành một người khác trên thảm đỏ. Hình ảnh của nữ diễn viên nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, khi nhiều khán giả bất ngờ trước diện mạo mới.

Tạo hình tóc ngắn màu nâu xám khiến Dương Mịch khác hẳn hình ảnh quen thuộc. Ảnh: Weibo

Đáng chú ý, trong một cuộc phỏng vấn tại sự kiện, Dương Mịch còn khiến khán giả tin rằng cô thực sự đã cắt tóc. Nữ diễn viên cho biết bản thân "nổi hứng nên cắt", phần tóc mái cũng được cô tự tay cắt ngay tại chỗ. Về màu tóc, Dương Mịch nói cô tùy ý nhuộm và giải thích rằng đây là phần tóc mới mọc.

Cách chia sẻ tự nhiên cùng biểu cảm bình thản của Dương Mịch khiến câu chuyện càng trở nên thuyết phục. Nhiều khán giả tin rằng nữ diễn viên đã thực sự quyết định thay đổi kiểu tóc sau nhiều năm gắn với hình ảnh tóc dài.

Tuy nhiên sau khi kết thúc lịch trình tại Milan, Dương Mịch trở về Trung Quốc để đón Tết Trung thu. Hình ảnh nữ diễn viên xuất hiện tại sân bay lập tức khiến nhiều người bất ngờ khi cô vẫn giữ nguyên mái tóc đen dài quen thuộc. Không chỉ màu tóc không thay đổi, độ dài mái tóc của Dương Mịch cũng gần như giữ nguyên. Điều này đồng nghĩa mái tóc ngắn từng gây chú ý tại tuần lễ thời trang Milan không phải một sự thay đổi ngoại hình thực sự.

Dương Mịch vẫn giữ mái tóc đen dài khi trở về Trung Quốc. Ảnh: Weibo

Hóa ra, kiểu tóc khiến Dương Mịch được chú ý tại show Prada là một bộ tóc giả cao cấp được thiết kế riêng cho cô. Nhờ tạo hình sát đầu, phần tóc được xử lý tự nhiên và phù hợp với gương mặt, bộ tóc giả gần như không để lộ dấu hiệu khác biệt ngay cả trong những hình ảnh chưa qua chỉnh sửa.

Điều này cũng lý giải vì sao câu chuyện Dương Mịch tự cắt và tự nhuộm tóc lại nhanh chóng thu hút sự chú ý. Thay vì đơn thuần giới thiệu một tạo hình mới, nữ diễn viên còn chủ động tạo thêm một câu chuyện thú vị xoay quanh diện mạo của mình.

Dương Mịch gây chú ý với màn biến hóa ngoại hình tại tuần lễ thời trang. Ảnh: Weibo

Khi sự thật được hé lộ, phản ứng của nhiều người lại khá tích cực. Những bình luận trêu chọc việc "bị Dương Mịch lừa" xuất hiện cùng những lời khen dành cho tạo hình tóc ngắn. Với một bộ phận khán giả, đây đơn giản là một màn tương tác vui vẻ giữa nữ diễn viên và người hâm mộ.

Không chỉ tạo được sự chú ý với thời trang, hoạt động phim ảnh gần đây của Dương Mịch cũng có thêm điểm đáng chú ý với Giang Sơn Đại Đồng. Đây là dự án đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên với dòng phim cổ trang trong vai trò diễn viên chính.

Trong tác phẩm, Dương Mịch đảm nhận một vai diễn có yêu cầu khá cao về mặt tạo hình và diễn xuất. Nữ diễn viên xuất hiện với nhiều diện mạo khác nhau, trong đó đáng chú ý là tạo hình lão hóa nhân vật. Sự thay đổi về ngoại hình khiến dự án nhận được sự quan tâm ngay từ những hình ảnh đầu tiên được hé lộ.

Giang Sơn Đại Đồng đánh dấu sự trở lại của Dương Mịch với dòng phim cổ trang. Ảnh: Weibo đoàn phim

Việc thử sức với tạo hình có độ tuổi và trạng thái khác biệt cũng cho thấy Dương Mịch đang tiếp tục tìm kiếm những hình ảnh mới trên màn ảnh. Nếu mái tóc ngắn tại Milan chỉ là một màn biến hóa kéo dài trong thời gian ngắn, những thay đổi về ngoại hình trong Giang Sơn Đại Đồng lại gắn trực tiếp với nhân vật và câu chuyện của bộ phim.

Từ mái tóc ngắn tại Milan đến hình ảnh tóc đen dài khi trở về nước, Dương Mịch đã tạo nên một màn biến hóa thú vị mà không cần thực sự cắt hay nhuộm tóc. Trong khi đó, Giang Sơn Đại Đồng tiếp tục mở ra một diện mạo khác của nữ diễn viên trên màn ảnh, đặc biệt với những tạo hình có yêu cầu cao về tuổi tác và nhân vật. Những thay đổi này cho thấy Dương Mịch vẫn đang thử nghiệm nhiều hình ảnh khác nhau, cả trong thời trang lẫn diễn xuất.