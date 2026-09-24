Danh tính 'bạn trai' của Phương Anh Đào

Mới đây, ê-kíp Ngày Con Còn Mẹ tung teaser trailer, qua đó hé lộ rõ hơn về mối quan hệ giữa Phương Anh Đào và Ma Ran Đô. Theo đó, nam diễn viên vào vai bạn trai của nhân vật do Phương Anh Đào đảm nhận và được cô dẫn về nhà để ra mắt mẹ.

Sự xuất hiện của Ma Ran Đô nằm ở những phân cảnh cuối teaser. Không có nhiều lời thoại, nam diễn viên gây chú ý với biểu cảm ngơ ngác, cứng đờ khi lần đầu đối diện mẹ bạn gái do Hồng Đào thủ vai. Màn ra mắt diễn ra trong bối cảnh gia đình đang có nhiều vấn đề, khiến nhân vật của anh rơi vào tình huống khá khó xử.

Ma Ran Đô vào vai bạn trai của nhân vật do Phương Anh Đào đảm nhận trong Ngày Con Còn Mẹ.

Chi tiết này cũng giúp xác định rõ hơn tuyến tình cảm của Phương Anh Đào trong Ngày Con Còn Mẹ. Ma Ran Đô không chỉ xuất hiện như một nhân vật khách mời trong câu chuyện gia đình mà đảm nhận vai người yêu của cô, đồng thời là chàng trai chuẩn bị bước vào một gia đình có nhiều mâu thuẫn.

Trước khi Ma Ran Đô xuất hiện, teaser tập trung vào những bất đồng giữa các thành viên trong gia đình. Nhân vật của Phương Anh Đào có mâu thuẫn với mẹ khi thốt lên: "Mẹ không thương con bằng anh". Câu nói cho thấy cô đang chịu tổn thương bởi sự khác biệt trong cách mẹ đối xử với các con.

Mối quan hệ mẹ - con của Phương Anh Đào và Hồng Đào trong phim cũng có nhiều mâu thuẫn.

Mối quan hệ giữa Phương Anh Đào và chị dâu do Nguyên Thảo đảm nhận cũng không êm ả. Hai người thậm chí xảy ra xô xát, cho thấy những va chạm trong gia đình không chỉ dừng ở những cuộc tranh luận.

Trong bối cảnh đó, màn ra mắt của Ma Ran Đô trở thành một tình huống có phần tréo ngoe. Anh bước vào nhà bạn gái đúng lúc những mối quan hệ giữa các thành viên đang căng thẳng, còn bản thân dường như chưa biết phải ứng xử thế nào trước hoàn cảnh này.

Qua teaser mới, vai diễn của Ma Ran Đô được hé lộ cụ thể hơn, đồng thời xác nhận anh và Phương Anh Đào sẽ trở thành một cặp đôi trên màn ảnh trong Ngày Con Còn Mẹ. Với Phương Anh Đào, bộ phim đánh dấu thêm một lần nữ diễn viên trở lại màn ảnh rộng sau những dấu ấn trăm tỷ, tiếp tục thử sức ở một hình tượng có màu sắc khác. Nếu trước đó cô từng tạo được sự chú ý với những vai diễn thiên về nội tâm và tâm lý, lần này nhân vật của Phương Anh Đào được đặt giữa những va chạm gia đình, bên cạnh câu chuyện tình cảm với Ma Ran Đô.

Ngày Con Còn Mẹ đánh dấu sự trở lại của Phương Anh Đào sau loạt phim trăm tỷ trước đó.

Sự thay đổi này cũng khiến màn kết hợp giữa Phương Anh Đào và Ma Ran Đô trở thành một điểm đáng chú ý trong dự án. Ngày Con Còn Mẹ có sự tham gia của Hồng Đào, Phương Anh Đào, Ma Ran Đô, Nguyên Thảo và dự kiến khởi chiếu ngày 11/11/2026.