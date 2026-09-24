HURRYKNG - buitruonglinh: Đôi bạn đồng niên có nhiều điểm chung bất ngờ

Điểm trùng hợp thú vị đầu tiên giữa HURRYKNG và buitruonglinh là đều sinh vào tháng 4/1999. Đặc biệt, sinh nhật của hai nam ca sĩ chỉ cách nhau đúng một ngày. Cùng thuộc cung Bạch Dương, cả hai cho thấy nhiều điểm tương đồng trong cách làm việc, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm cao khi hoạt động nhóm.

Điều này được thể hiện khá rõ khi 2 anh chàng đảm nhận vai trò đội trưởng. Trong Xoay Vòng, HURRYKNG luôn chủ động hỗ trợ các thành viên, khuyến khích mọi người thử sức với những điều mới. Đến Thêu Hoa Dệt Gấm, khán giả tiếp tục bắt gặp hình ảnh một đội trưởng buitruonglinh cũng tận tâm như vậy. Theo chia sẻ của JSOL, buitruonglinh đã chủ động chuẩn bị demo và lên ý tưởng cho ca khúc từ sớm để các thành viên có thêm thời gian tập trung hoàn thiện bài hát solo.

HURRYKNG đề xuất cho anh em thử sức với thể loại âm nhạc mới.

buitruonglinh chuẩn bị trước demo và idea bài hát cho các anh em.

Một điểm tương đồng thú vị khác giữa HURRYKNG và buitruonglinh là cả hai đều có mối tình kéo dài hơn 10 năm với bạn gái. Đặc biệt, 2 cô bạn gái đều cùng sinh tháng 8 năm 1999 và chuyện tình của họ bắt đầu từ những năm tháng học đường. Từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, cả 2 cặp đôi đã cùng đồng hành, ủng hộ nhau trên hành trình trưởng thành và phát triển cho đến hiện tại.

Với chuyện tình bền bỉ hơn 1 thập kỷ, 2 nam nghệ sĩ được người hâm mộ yêu mến bởi hình ảnh chàng trai giàu tình cảm, trách nhiệm, đích thị là "cờ xanh" trong tình yêu. Không chỉ ghi điểm trên sân khấu, sự tử tế và cách đối xử chân thành với mọi người cũng giúp hai anh nhận được nhiều tình cảm từ khán giả.

HURRYKNG và bạn gái Nhung Ngô (Kem) đã bên nhau được hơn 10 năm.

Bộ ảnh cực đáng yêu của buitruonglinh và bạn gái Thúy Hằng nhân dịp Valentine.

Có lẽ điểm khác biệt rõ nhất giữa HURRYKNG và buitruonglinh nằm ở tính cách. Nếu Khang ghi dấu ấn với hình ảnh hướng ngoại, hoạt bát và luôn tràn đầy năng lượng, đến mức người hâm mộ thường đùa rằng anh lúc nào cũng trong trạng thái “xỉn”, thì buitruonglinh lại mang màu sắc trầm lắng và điềm đạm hơn. Hai cá tính tưởng chừng trái ngược nhưng lại tạo nên sự thú vị khi đặt cạnh nhau.

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