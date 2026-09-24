Quách Ngọc Ngoan đã tìm được hạnh phúc ở tuổi 42

Ở tuổi 42, Quách Ngọc Ngoan đang bước vào một trong những giai đoạn hoạt động điện ảnh đáng chú ý nhất trong nhiều năm trở lại đây. Sau quãng thời gian hạn chế xuất hiện trên màn ảnh rộng, nam diễn viên liên tiếp góp mặt trong các dự án mới, trải dài từ hành động, huyền sử đến tội phạm và kinh dị.

Riêng năm 2026, Quách Ngọc Ngoan xuất hiện trong hàng loạt tác phẩm đáng chú ý. Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh và Trại Buôn Người lần lượt đưa anh trở lại rạp, trong khi Huyết Thống chuẩn bị ra mắt vào cuối tháng 10. Mật độ dự án dày đặc cho thấy nam diễn viên đang có sự trở lại rõ rệt với điện ảnh sau một thời gian vắng bóng.

Sau những biến cố, Quách Ngọc Ngoan đã tìm được hạnh phúc khi trở lại với điện ảnh.

Trong Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh, Quách Ngọc Ngoan đảm nhận vai Tả Tướng quân, một nhân vật thuộc tuyến võ tướng trong câu chuyện lấy bối cảnh thời Đinh. Vai diễn đòi hỏi nam diễn viên thể hiện hình ảnh mạnh mẽ, đồng thời tham gia những phân đoạn mang màu sắc hành động và huyền sử. Bộ phim hiện đã ra rạp nhưng kết quả phòng vé chưa đạt mức kỳ vọng ban đầu của ê-kíp.

Trại Buôn Người, ra rạp vào ngày 25/9, tiếp tục đưa Quách Ngọc Ngoan vào một câu chuyện có màu sắc tội phạm và sinh tồn. Việc liên tục thử sức ở những thể loại khác nhau cho thấy nam diễn viên không bó hẹp mình trong một dạng nhân vật cố định, đồng thời tạo thêm cơ hội để anh làm mới hình ảnh sau nhiều năm hoạt động không liên tục trên màn ảnh rộng.

Riêng năm 2026, Quách Ngọc Ngoan xuất hiện trong hàng loạt tác phẩm đáng chú ý.

Đáng chú ý hơn, Quách Ngọc Ngoan sẽ tiếp tục xuất hiện trong Huyết Thống, dự kiến khởi chiếu ngày 30/10. Anh vào vai bác sĩ Tâm, nhân vật đứng trước những biến cố liên quan đến gia đình và con gái. Đây là dự án kinh dị tiếp tục khai thác thế mạnh của nam diễn viên ở những nhân vật có chiều sâu tâm lý.

Sự trở lại này thực tế đã được mở ra từ năm 2025. Quách Ngọc Ngoan lần lượt tham gia Trái Tim Què Quặt và Thiên Đường Máu. Hai bộ phim mang đến hai kết quả phòng vé hoàn toàn khác nhau: Trái Tim Què Quặt chỉ thu chưa đến 1 tỷ đồng, trong khi Thiên Đường Máu vượt mốc 100 tỷ đồng.

Sau đó, Báu Vật Trời Cho tiếp tục giúp Quách Ngọc Ngoan có thêm một dấu mốc đáng chú ý khi bộ phim đạt doanh thu hơn 100 tỷ đồng. Những con số này cho thấy hành trình trở lại của nam diễn viên không phải lúc nào cũng thuận lợi, nhưng cũng chứng minh anh vẫn có khả năng xuất hiện trong những dự án đạt kết quả thương mại đáng kể.

Nếu nhìn lại sự nghiệp điện ảnh, Quách Ngọc Ngoan từng ghi dấu qua nhiều tác phẩm như Long Thành Cầm Giả Ca, Khát Vọng Thăng Long, Lôi Báo, Song Lang và Người Bất Tử. Đặc biệt, Người Bất Tử của đạo diễn Victor Vũ từng giúp anh có một vai diễn giàu màu sắc tâm lý, tiếp tục khẳng định khả năng đảm nhận những nhân vật phức tạp.

Ở tuổi 42, hạnh phúc của Quách Ngọc Ngoan có lẽ là được tiếp tục công hiến với nghề và được khán giả yêu thương.

Điểm đáng chú ý ở Quách Ngọc Ngoan hiện tại không nằm ở việc mọi bộ phim đều thành công về doanh thu. Trái lại, hành trình những năm gần đây cho thấy sự phân hóa khá rõ: có tác phẩm dưới 1 tỷ đồng, nhưng cũng có những dự án vượt mốc 100 tỷ đồng. Điều quan trọng hơn là nam diễn viên đang trở lại với nhịp độ làm phim dày hơn, đồng thời liên tục thay đổi thể loại và hình tượng.

Ở tuổi 42, hạnh phúc của Quách Ngọc Ngoan vì thế có thể được nhìn từ chính công việc anh đang theo đuổi. Sau khoảng thời gian không xuất hiện thường xuyên trên màn ảnh rộng, nam diễn viên hiện trở lại với loạt dự án mới, từ Báu Vật Trời Cho, Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh, Trại Buôn Người đến Huyết Thống. Với một diễn viên từng có nhiều năm tạo dấu ấn bằng những vai diễn gai góc, việc trở lại đều đặn và tiếp tục được trao cơ hội thử sức ở nhiều thể loại có thể xem là một chương mới trong hành trình điện ảnh của Quách Ngọc Ngoan.