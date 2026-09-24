'Vũ trụ hồng nhan' trong 'Chị chị em em 3'

Chính thức ra mắt vào ngày 16/10, bộ phim “Chị chị em em 3” của nhà sản xuất Will Vũ, đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng liên tục gây sự chú ý tới công chúng. Bộ phim khai thác câu chuyện tình yêu đặt trong bối cảnh xã hội vốn nhiều nguyên tắc và lễ nghi, phần nào kể về thân phận những người phụ nữ xưa khi không thể tự quyết định được hạnh phúc của riêng mình. Đoàn làm phim kỳ vọng bộ phim sẽ đưa khán giả vào một chuyến đi vượt thời gian và không gian để khám phá, nhìn ngắm những điều thú vị về xứ Kinh Bắc. Chiều ngày 23/9, đoàn làm phim đã chính thức gặp gỡ truyền thông và khán giả, đồng thời ra mắt dàn diễn viên tài sắc, nổi danh với năm gương mặt chính: NSND Lê Khanh, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, Kỳ Duyên, Chi Pu và Steven Nguyễn.

Đoàn làm phim ra mắt dàn diễn viên tài sắc, nổi danh với năm gương mặt chính: NSND Lê Khanh, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, Kỳ Duyên, Chi Pu và Steven Nguyễn cùng với nhà sản xuất Will Vũ và đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng. Ảnh: Đoàn làm phim cung cấp.

Bên cạnh việc kể về quá trình diễn xuất, đoàn làm phim chia sẻ nhiều câu chuyện hậu trường, việc tạo bối cảnh, làm trang phục. Đây cũng là dịp đoàn làm phim giải đáp những thắc mắc, các câu hỏi về phần 3 của “Chị chị em em” cùng các quan hệ rắc rối nhiều tình huống kịch tính trong phim.

Tại buổi ra mắt, trailer của bộ phim cũng được công bố. Thông tin được mong chờ tại buổi ra mắt, là sự tham gia diễn xuất của diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc. Cùng với hoa hậu Kỳ Duyên, diễn viên/ca sĩ Chi Pu, Ninh Dương Lan Ngọc trở thành mảnh ghép bộ ba nữ diễn viên tài danh, đang thu hút nhiều sự chú ý của công chúng. Điều này càng khẳng định thương hiệu của “Chị chị em em” với “vũ trụ hồng nhan”, đã được thể hiện qua hai phần phim trước đó

Đoàn làm phim "Chị chị em em 3" chính thức gặp gỡ giới truyền thông và khán giả.

Nhận xét về các diễn viên trẻ trong phim, NSND Lê Khanh cho rằng, việc có kinh nghiệm diễn xuất nhiều cũng là thuận lợi khi bà được đóng qua nhiều thể loại vai, nhưng cũng là sự cản trở, bởi sẽ khó tránh khỏi những điều vốn quen thuộc. Theo bà, Lan Ngọc là một diễn viên được tin tưởng và kỳ vọng, nhưng vai này với Lan Ngọc vừa khó lại vừa dễ, bởi đây là một vai mà Ngọc chưa từng hóa thân vào, lại cũng là một lợi thế vì không sợ bị lặp lại hình ảnh trước đó. Với Chi Pu, đây cũng là một thách thức khi quay lại với điện ảnh, bởi khán giả sẽ trông chờ vai diễn của Chi Pu có gì đặc biệt hơn trước đó hay không. Kỳ Duyên thì đã khá thành công với vai diễn ở bộ phim trước, nhưng vì thành công nên khi tham gia một dòng phim khác, hóa thân vào vai khác cũng lại là một thử thách. Mọi thứ đều là cơ hội và thử thách cho tất cả diễn viên: Vượt qua chính bản thân mình và chứng minh bản lĩnh.

NSND Lê Khanh.

Theo nhà sản xuất Will Vũ dự án lần này, đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng gần như cùng quan điểm với anh về mọi phương án, kể cả về diễn viên. Yếu tố mà đoàn làm phim “Chị chị em em 3” ở phần này vẫn là những đặc trưng: gợi cảm, táo bạo, với các ngôi sao nữ làm trung tâm. Anh cũng chia sẻ, mỗi phần phim đều mang tinh thần hoàn toàn khác biệt, không trùng lặp và có thể đứng riêng thành một bộ phim độc lập.

“Chúng tôi đã quyết định chọn bối cảnh Bắc bộ xưa”. Đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng nói. “Một thử thách đối với tôi khi thực hiện bộ phim là các diễn viên đều rất cầu toàn, vì thế được làm việc chung với họ là một điều may mắn nhưng cũng khá áp lực.”

Đoàn làm phim giải đáp các thắc mắc xoay quanh bộ phim dưới sự dẫn dắt của người mẫu Hà Anh.

Trong phim “Chị chị em em 3” diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc đảm nhận vai Thị Liễu, bên cạnh hoa hậu Kỳ Duyên đóng vai Thị Mầu, và ca sĩ Chi Pu diễn vai Thị Nương. Với Lan Ngọc, trong bối cảnh xã hội miền Bắc, việc hóa thân vào nhân vật Thị Liễu cũng là một thử thách, bởi đây là dạng vai từ trước đến nay cô chưa từng thể hiện qua. Cũng có những áp lực vô hình khi Ninh Dương Lan Ngọc quay trở lại điện ảnh sau một khoảng thời gian. Vào vai này Ninh Dương Lan Ngọc phải kiềm chế bớt năng lượng của mình lại để trưởng thành hơn, tiết chế hơn. Có thể nói đây là một bước chuyển mình với cá nhân Lan Ngọc trong sự nghiệp diễn xuất.