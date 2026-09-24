Nghệ sĩ Hồng Đào bị thay thế

Theo số liệu từ Box Office Vietnam tại thời điểm ghi nhận, Trại Buôn Người đứng đầu doanh thu ngày 24/9 với hơn 2 tỷ đồng và khoảng 26.000 vé bán ra. Trong khi đó, Lên Hương thu hơn 330 triệu đồng từ 4.561 vé, qua đó đứng ở vị trí thứ 4.

Hai vị trí còn lại trong top 3 thuộc về Soobin Live Concert Movie: All-Rounder và Avengers: Hồi Kết - Phiên Bản Đặc Biệt. Việc Lên Hương lùi xuống hạng 4 cho thấy cuộc đua phòng vé đang có thêm nhiều biến động khi một loạt tác phẩm mới xuất hiện.

Bộ phim điện ảnh Lên Hương có Hồng Đào bị thay thế vị trí dẫn đầu BXh doanh thu phòng vé ngày 24/9. Ảnh: Box Office Việt Nam

Tuy nhiên, đây không phải dấu hiệu cho thấy Lên Hương thất bại tại phòng vé. Bộ phim đã có gần hai tuần tiếp cận khán giả và hiện đạt khoảng 84 tỷ đồng doanh thu. Sau giai đoạn liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu, tác phẩm đang bước vào chặng tiếp theo với mục tiêu hướng đến những cột mốc doanh thu cao hơn.

Đáng chú ý, Lên Hương từng duy trì vị trí cao tại phòng vé trong những ngày đầu phát hành và vượt mốc 80 tỷ đồng sau hơn một tuần. Thành tích này giúp bộ phim tiếp tục có một hành trình thương mại đáng kể trong tháng 9.

Trong Lên Hương, Hồng Đào đảm nhận vai bà Mũi, chủ một trại hòm đang rơi vào cảnh khó khăn. Nhân vật được xây dựng với vẻ ngoài gai góc, cọc cằn và có phần bất cần, khác biệt khá rõ so với nhiều hình tượng trước đây của nữ nghệ sĩ. Ẩn phía sau vẻ ngoài ấy là một người phụ nữ mang nhiều tổn thương và mất mát. Bà Mũi có cách yêu thương con đầy phức tạp, đồng thời phải đối diện với những câu chuyện chưa được giải quyết trong quá khứ.

Hồng Đào gây chú ý với vai diễn bà Mũi trong dự án điện ảnh Lên Hương. Ảnh: NSX

Để chuẩn bị cho vai diễn, Hồng Đào từng dành thời gian trực tiếp trải nghiệm tại một trại hòm, làm quen với không gian và công việc đặc thù được đưa lên màn ảnh. Sự chuẩn bị này góp phần giúp nữ nghệ sĩ tạo nên hình ảnh bà Mũi có nhiều nét khác biệt.

Nhân vật của Hồng Đào cũng là một trong những mắt xích quan trọng kết nối câu chuyện của Tâm do Võ Tấn Phát đảm nhận. Từ giao kèo "nằm hòm cầu vận" đến những bí mật liên quan đến gia đình, bà Mũi trở thành nhân vật giữ vai trò quan trọng trong diễn biến của bộ phim.

Bên cạnh đó, Hồng Đào còn có màn kết hợp đáng chú ý với NSND Hồng Vân. Hai nữ nghệ sĩ vốn là bạn thân ngoài đời cùng xuất hiện trong một câu chuyện có nhiều mâu thuẫn, đối đầu nhưng cũng đan xen những tổn thương trong quá khứ.

Việc Lên Hương rơi xuống vị trí thứ 4 trong ngày 24/9 phần nhiều phản ánh sự thay đổi thông thường của thị trường phòng vé khi những bộ phim mới bắt đầu được giới thiệu tới khán giả.

Lên Hương đạt khoảng 84 tỷ đồng doanh thu sau gần hai tuần phát hành và đang tiến gần đến cột mốc 100 tỷ. Ảnh: ĐPCC

Trại Buôn Người có suất chiếu sớm từ ngày 24/9 trước khi chính thức khởi chiếu toàn quốc vào ngày 25/9. Bộ phim được chú ý nhờ đề tài xã hội hiện đại, yếu tố hành động và quy mô sản xuất lớn. Tác phẩm cũng vừa được xác lập Kỷ lục Việt Nam khi quy tụ hơn 10.000 thành viên đoàn phim và diễn viên tham gia.

Vì vậy, việc một phim mới nhanh chóng chiếm vị trí cao trên bảng xếp hạng không đồng nghĩa những tác phẩm ra mắt trước đó đã mất hoàn toàn sức hút. Doanh thu của một bộ phim còn phụ thuộc vào số suất chiếu, lượng phim cạnh tranh và nhu cầu của khán giả ở từng thời điểm.

Với Lên Hương, cột mốc 84 tỷ đồng cho thấy bộ phim vẫn đang duy trì được lượng khán giả nhất định sau gần hai tuần phát hành. Tác phẩm hiện tiếp tục hướng đến những mốc doanh thu mới, trong khi Hồng Đào cũng có thêm một dấu ấn đáng nhớ với vai bà Mũi.

Việc bị thay thế trên bảng xếp hạng doanh thu ngày vì thế chỉ là một thay đổi trong cuộc đua phòng vé tại từng thời điểm. Với Lên Hương, điều đáng chờ đợi hơn là bộ phim sẽ tiếp tục đi được bao xa sau khi đã vượt qua cột mốc 80 tỷ đồng.