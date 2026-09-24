Lâm Đồng: Lũ cát đỏ tràn đường nối Mũi Né với Quốc lộ 1

Rạng sáng 24-9, lũ cát đỏ bất ngờ tràn xuống đường ĐT.715, đoạn qua xã Hàm Thuận (tỉnh Lâm Đồng), phủ kín mặt đường, khiến nhiều phương tiện gặp khó khăn khi lưu thông.

VIDEO: Lũ cát đỏ tràn đường nối Mũi Né với Quốc lộ 1

Theo ghi nhận của phóng viên Báo SGGP, rạng sáng cùng ngày, nước lũ cuốn theo lượng lớn cát đỏ từ khu vực đồi ven đường đổ xuống đường ĐT.715, đoạn Km6. Lớp cát phủ kín mặt đường, kéo dài hàng chục mét, có nơi cát tràn dày khiến nhiều xe bị lún. Một số người đi xe máy bị trượt ngã khi cố gắng vượt qua đoạn đường này.

Lũ cát đỏ tràn đường

ĐT.715 là tuyến giao thông quan trọng kết nối Quốc lộ 1 với khu vực Mũi Né (phường Mũi Né) và Bàu Trắng (xã Hòa Thắng), thường có lượng phương tiện qua lại khá đông. Việc bùn đất phủ mặt đường khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng.

Nước kèm cát đỏ phủ kín đoạn đường dài

Từ khoảng 4 giờ cùng ngày, một đơn vị vận tải đã điều xe múc, xe ben đến hiện trường, khẩn trương cào dọn cát, tạo lối tạm cho phương tiện qua lại.

Huy động nhân lực, phương tiện xử lý, dọn dẹp cát đỏ tràn xuống mặt đường

Ông Nguyễn Ngọc Anh, Chủ tịch UBND xã Hàm Thuận cho biết, chính quyền địa phương cùng các đơn vị liên quan đang huy động nhân lực, phương tiện cơ giới để khắc phục sự cố. Do lượng nước lũ và cát đỏ tràn xuống lớn, phạm vi ảnh hưởng rộng nên việc xử lý cần thêm thời gian.

Trước mắt, lực lượng chức năng tập trung thu dọn bùn, cát trên mặt đường, bảo đảm phương tiện có thể lưu thông. Người dân qua khu vực này cần giảm tốc độ, chú ý quan sát để bảo đảm an toàn.