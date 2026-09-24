Muốn dáng quả lê mặc gì cũng đẹp? Hãy bắt đầu từ 5 món đồ này

Dáng người quả lê là một trong những vóc dáng phổ biến, đặc trưng bởi phần thân dưới đầy đặn hơn phần vai và thân trên, trong khi vòng eo thường tương đối rõ nét. Thay vì cố gắng che đi phần hông và đùi, bí quyết phối đồ nằm ở việc tạo sự cân bằng giữa hai nửa cơ thể.

Dưới đây là những item thời trang mà người dáng quả lê nên tham khảo.

Blazer có cấu trúc vai

Với dáng quả lê, một trong những cách đơn giản để tạo tỷ lệ hài hòa là tăng cảm giác cân đối ở phần vai. Những mẫu blazer có đường vai rõ, phom đứng hoặc hơi nhấn eo có thể làm phần thân trên trông cân xứng hơn với hông.

Blazer một hàng khuy, phom suông vừa phải là lựa chọn dễ ứng dụng. Không nên chọn thiết kế quá ôm hoặc quá rộng bởi chúng có thể làm mất đi đường nét tự nhiên của cơ thể.

Đây cũng là món đồ dễ phối: khoác ngoài áo thun, sơ mi hoặc váy liền đều có thể tạo vẻ chỉn chu. Nếu muốn đầu tư một chiếc blazer sử dụng lâu dài, các gam trung tính như đen, xám, be hoặc xanh navy là lựa chọn dễ kết hợp.

Những mẫu blazer có đường vai rõ, phom đứng hoặc hơi nhấn eo sẽ tăng độ cân xứng cho cơ thể

Quần tây ống suông cạp cao

Nếu blazer giúp cân bằng phần vai, quần tây cạp cao ống suông lại phát huy hiệu quả ở phần thân dưới. Cạp cao giúp định hình vòng eo, trong khi đường ống suông tạo cảm giác đôi chân dài và thẳng hơn.

So với quần quá ôm sát, kiểu quần này tạo khoảng rơi vừa đủ quanh hông và đùi, giúp tổng thể nhẹ nhàng hơn. Những chất liệu có độ rủ cũng giúp đường nét cơ thể mềm mại, không bị gò bó.

Để tăng hiệu ứng tôn dáng, có thể sơ vin áo vào quần hoặc chọn áo có độ dài vừa trên hông. Giày mũi nhọn hay sandal quai mảnh cũng góp phần tạo đường chân liền mạch và thanh thoát hơn.

Chân váy chữ A hoặc midi xòe nhẹ

Với dáng quả lê, chân váy chữ A hoặc midi xòe nhẹ thường dễ ứng dụng hơn những thiết kế ôm sát. Đường váy mở dần từ eo xuống gấu giúp tôn vòng eo nhưng không tập trung quá nhiều sự chú ý vào hông và đùi.

Kiểu váy này cũng phù hợp với nhiều hoàn cảnh, từ công sở đến những buổi gặp gỡ cuối tuần. Có thể kết hợp cùng áo ôm nhẹ hoặc sơ mi sơ vin để làm rõ vòng eo.

Các chất liệu có độ rủ như cotton, linen pha hoặc crepe giúp váy giữ phom nhưng vẫn tạo cảm giác nhẹ nhàng khi di chuyển.

Với dáng quả lê, chân váy chữ A hoặc midi xòe nhẹ thường dễ ứng dụng hơn những thiết kế ôm sát

Áo cổ V

Một nguyên tắc quan trọng khi phối đồ cho dáng quả lê là tạo điểm nhấn ở phần thân trên. Áo cổ V là lựa chọn đơn giản nhờ đường cổ kéo dài theo chiều dọc, đồng thời tạo khoảng hở vừa phải ở vùng xương quai xanh.

Kiểu cổ này có thể xuất hiện trên áo thun, sơ mi, áo len mỏng hay váy liền. Khi kết hợp cùng blazer có cấu trúc vai hoặc quần cạp cao, áo cổ V giúp tạo đường chuyển tiếp hài hòa từ vai xuống eo và chân.

Áo cổ vuông

Nếu cổ V tạo hiệu ứng thanh thoát theo chiều dọc, cổ vuông lại giúp phần thân trên trông rộng và cân đối hơn theo chiều ngang. Đường cắt vuông làm nổi bật xương quai xanh và vùng vai, từ đó thu hẹp cảm giác chênh lệch giữa vai nhỏ và hông đầy đặn.

Áo cổ vuông có thể kết hợp cùng tay phồng nhẹ hoặc phần vai có cấu trúc để tăng hiệu ứng cân bằng. Khi phối với chân váy midi hoặc quần cạp cao, tổng thể sẽ càng hài hòa.