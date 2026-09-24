Những năm tháng cuối đời của diễn viên Du Bản Xương đóng vai Tế Công

Du Bản Xương ra đi thanh thản ở tuổi 93

Theo CCTV News, tài tử Du Bản Xương đã qua đời ở tuổi 93, tại Bắc Kinh vào sáng 24/9 sau một thời gian điều trị bệnh tật.

Tài tử Du Bản Xương - người đảm nhiệm vai Tế Công trong bộ phim cùng tên lên sóng năm 1986, đã qua đời ở tuổi 93.

Chia sẻ với Beijing Daily, chị Du Tư Hàm - con gái Du Bản Xương cho biết, cha cô ra đi nhẹ nhàng như chìm vào giấc ngủ mà không chịu bất kỳ đau đớn nào.

"Ông ra đi vô cùng thanh thản. Vài ngày trước ông còn đón sinh nhật, không có bất kỳ nguyện vọng nào. Ông nói mình cảm thấy rất hạnh phúc. Câu cuối cùng ông nói là: Tôi rất dễ chịu", con gái nam diễn viên cho hay.

Nghệ sĩ Du Bản Xương sinh năm 1933 tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Từ nhỏ, ông đã có niềm đam mê diễn xuất. Để theo đuổi nghệ thuật. Năm 1951, ông tham gia Đoàn hát Nam Kinh và Đoàn múa sau khi học trung học.

Một năm sau, ông thi đỗ Học viện Sân khấu Thượng Hải, chuyên ngành diễn xuất. Sau khi tốt nghiệp, Du Bản Xương được phân công về Công ty Nhà hát quốc gia Trung Quốc, bắt đầu sự nghiệp diễn viên chuyên nghiệp.

Trong suốt những năm đầu theo đuổi nghệ thuật, Du Bản Xương miệt mài tham gia đóng kịch, đóng phim. Ông từng tham gia 79 vai diễn nhỏ đến khi đảm nhận nhân vật Tế Công trong bộ phim cùng tên năm 1986.

Với lối diễn hài hước, duyên dáng, nhân vật Tế Công được đông đảo khán giả yêu mến và gắn liền sự nghiệp của tài tử.

"Người ta thường nói, nhắc đến Tôn Ngộ Không là nhớ Lục Tiểu Linh Đồng, nhắc đến Bạch nương tử là nhớ Triệu Nhã Chi, nhắc đến Tế Công là nhớ Du Bản Xương. Họ đều là những nghệ sĩ gắn liền với một vai diễn để đời, những hình tượng không chỉ khó có người kế nhiệm vượt qua mà chính họ cũng khó vượt qua được", Beijing Daily bình luận.

Du Bản Xương được trao Giải Thành tựu trọn đời của Liên đoàn Văn học Nghệ thuật Trung Quốc.

Khi bộ phim truyền hình "Phồn hoa" do Vương Gia Vệ đạo diễn gây sốt, Du Bản Xương ở tuổi ngoài 90 một lần nữa trở lại trước mắt khán giả. Hình tượng chú Gia do ông thể hiện lại tạo nên một dấu mốc đáng nhớ.

Năm 2024, Du Bản Xương được trao Giải Thành tựu trọn đời của Liên đoàn Văn học Nghệ thuật Trung Quốc, thuộc Giải Kim Ưng Truyền hình Trung Quốc lần thứ 32.

Khi phát biểu nhận giải, câu nói "Tôi hạnh phúc quá!" của ông khiến nhiều đồng nghiệp phía dưới sân khấu xúc động rơi nước mắt. Ông kêu gọi những người trẻ cùng nỗ lực: "Cứ tiến về phía trước, nhất định sẽ có người nhìn thấy bạn!". Câu nói sau đó trở thành chủ đề được quan tâm trên Weibo.

Theo Beijing Daily, với Du Bản Xương, đây không phải một khẩu hiệu truyền cảm hứng, mà là trải nghiệm cuộc đời và cũng là điều ông đã thực hành suốt đời.

Hai lần bán nhà vì nghệ thuật

Trong bài viết về Du Bản Xương, Beijing Daily nói ông sống một đời thanh cao, sống tự trọng kiểu thế hệ trí thức cũ: không cầu cạnh người khác, không cúi mình trước tiền bạc.

Trong đời, ông hai lần bán nhà vì nghệ thuật, từ đó xuất hiện những tin đồn cho rằng ông sống những năm cuối đời trong cảnh khốn khó.

Năm 2006, để thực hiện bộ phim "Liễu Phàm", một dự án mang mục đích xã hội, ông bán một căn nhà của mình để huy động gần 100 triệu NDT. Ông đồng thời đảm nhiệm vai trò nhà sản xuất, đạo diễn và diễn viên chính.

Khi đó, ông còn gây chú ý khi đưa ra yêu cầu: chỉ cần đài truyền hình đảm bảo câu chuyện được phát sóng liền mạch, không chèn quảng cáo, ông sẽ bán quyền phát sóng đầu tiên với giá 1 NDT mỗi tập.

Du Bản Xương dành trọn cả đời để cống hiến cho sự nghiệp nghệ thuật.

Lần thứ hai ông bán nhà là để dàn dựng vở kịch "Hoằng Nhất pháp sư".

Năm 2009, ở tuổi 76, Du Bản Xương đọc được một kịch bản sân khấu về Lý Thúc Đồng và không chút do dự mua lại. Ông bán căn nhà duy nhất của mình tại Bắc Kinh, cùng vợ thuê nhà và trở thành người Bắc Kinh xa quê.

Để dàn dựng vở kịch, ông tự tổ chức diễn viên, thuê nhà hát, trả thù lao và tự chịu toàn bộ chi phí biểu diễn.

Tuy nhiên, những lời đồn về việc ông "nhà không có gì, không có người chăm sóc" là không đúng. Trong cuộc sống, Du Bản Xương có một con trai và một con gái. Con gái Du Tư Hàm nhiều năm ở bên cha, tiếp nối công việc của ông trong lĩnh vực giáo dục nghệ thuật.

Trong dịp Tết, Du Bản Xương còn đăng ảnh chụp cùng hai cô cháu gái xinh đẹp. Gia đình ông sống hòa thuận, vui vẻ.

Những tin đồn đều bắt nguồn từ chuyện bán nhà. Trong cuộc trò chuyện với Beijing Daily, Du Bản Xương từng cười và nói: "Bán nhà thì sao? Điều đó cho thấy tôi có nhà để bán. Căn nhà ấy từ đâu mà có? Là "Tế Công" cho tôi. Tôi đóng Tế Công nên mới có tiền mua nhà. Vì vậy, nó đến từ Tế Công, rồi lại trả về cho xã hội, làm việc vì cộng đồng".

Nói xong, ông bật cười sảng khoái và cho hay: "Hai cháu gái của tôi cũng đã có nguyện vọng như vậy. Các cháu muốn làm từ thiện, làm công ích, sẵn sàng tiếp nối chúng tôi. Quỹ tôi thành lập không mang tên "Quỹ Vì cộng đồng Du Bản Xương. Du Bản Xương chỉ là một khoảnh khắc. Tôi hy vọng quỹ có thể tiếp tục làm những việc vì cộng đồng thật lâu dài".