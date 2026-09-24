Mới đây, Lê Hạ Anh xuất hiện tại sự kiện ra mắt Trại Buôn Người, bộ phim có Steven Nguyễn đảm nhận vai chính. Sự góp mặt của nữ diễn viên nhận được nhiều sự chú ý, đặc biệt khi cô và Steven Nguyễn có màn tương tác thân thiết trước ống kính. Những khoảnh khắc tự nhiên của cả hai khiến khán giả lập tức nhớ đến mối duyên từ Mưa Đỏ, đồng thời gọi Lê Hạ Anh là "ngoại lệ của Steven Nguyễn".

Trước đó, Lê Hạ Anh và Steven Nguyễn từng có màn kết hợp đáng nhớ trong Mưa Đỏ. Steven Nguyễn đảm nhận vai Quang, trong khi Lê Hạ Anh vào vai Hồng. Bộ phim trở thành bước ngoặt đáng chú ý với cả hai diễn viên, giúp tên tuổi của họ được biết đến rộng rãi hơn sau khi tác phẩm tạo hiệu ứng mạnh tại phòng vé. Đặc biệt, Steven Nguyễn và Lê Hạ Anh còn cùng nhận giải Cặp đôi điện ảnh được yêu thích nhất tại Ngôi Sao Xanh 2025.

Lê Hạ Anh gây chú ý khi đến chúc mừng Steven Nguyễn ra mắt Trại Buôn Người. (Ảnh: FBNV)

Sau thành công của Mưa Đỏ, Steven Nguyễn nhanh chóng trở lại với nhiều dự án mới. Trong Trại Buôn Người, nam diễn viên tiếp tục đảm nhận vai chính, đồng thời thử sức với màu sắc nhân vật khác so với hình tượng Quang trước đó. Bộ phim dự kiến ra rạp từ ngày 25/9/2026, đánh dấu một trong những dự án điện ảnh đáng chú ý của Steven Nguyễn trong năm nay.

Ở thời điểm Steven Nguyễn bước vào một chặng đường mới, việc Lê Hạ Anh xuất hiện để chúc mừng người bạn diễn cũ càng khiến khán giả thích thú. Cả hai không chỉ từng tạo được hiệu ứng trên màn ảnh mà sau bộ phim vẫn duy trì sự thân thiết trong những lần hội ngộ ngoài đời.

Lê Hạ Anh và Steven Nguyễn là cặp đôi nhận được nhiều sự yêu thích từ khán giả sau Mưa Đỏ.

Chính vì vậy, mỗi khoảnh khắc Lê Hạ Anh và Steven Nguyễn đứng cạnh nhau đều dễ dàng gợi lại ký ức về Quang và Hồng của Mưa Đỏ. Từ một cặp đôi được yêu thích trên màn ảnh, cả hai tiếp tục nhận được sự quan tâm khi tái ngộ ở các sự kiện đời thường. Cách khán giả gọi Lê Hạ Anh là "ngoại lệ của Steven Nguyễn" cũng xuất phát từ sự yêu mến dành cho mối duyên đặc biệt này.

Trong khi Steven Nguyễn đang liên tục mở rộng cơ hội diễn xuất sau Mưa Đỏ, Lê Hạ Anh cũng có những bước tiến mới trên màn ảnh. Sau hiệu ứng từ vai Hồng, nữ diễn viên tiếp tục góp mặt trong các dự án như Lên Hương và Tây Sơn Thất Hổ Tướng.

Sau thành công của Mưa Đỏ, Steven Nguyễn và Lê Hạ Anh đều có hướng đi riêng trên màn ảnh rộng.

Dù chưa có dự án mới xác nhận màn tái hợp trên màn ảnh rộng, những lần Lê Hạ Anh và Steven Nguyễn gặp lại nhau vẫn đủ để khán giả nhớ đến cặp đôi Quang - Hồng. Và có lẽ, đó cũng là lý do nữ diễn viên được gọi bằng một danh xưng khá đặc biệt.