Bạn gái kém tuổi của Brad Pitt bị chê

Theo Dailymail, Brad Pitt đang trong quá trình quảng bá phim mới Heart of the Beast (Trái tim quái thú) và bên cạnh anh luôn có sự đồng hành của bạn gái kém 29 tuổi.

Tối 23/9, cặp đôi trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện ấn tượng trên thảm đỏ Liên hoan phim San Sebastian. Ines de Ramon thu hút mọi ánh nhìn trong chiếc váy ren màu xanh lá hai dây trễ cổ và hở toàn bộ phần lưng. Trong khi đó, tài tử 63 tuổi chải tóc trẻ trung và vô cùng lịch lãm trong bộ vest tuxedo màu đen cổ điển. Cặp đôi không rời nhau suốt buổi tối. Họ liên tục có những cử chỉ thân mật như nắm tay, ôm eo…

Hình ảnh mới nhất về Brad Pitt và bạn gái kém 29 tuổi nhận được sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng, trở thành chủ đề thảo luận trên các diễn đàn.

Người hâm mộ khen họ đẹp đôi, không có sự chênh lệch lớn về ngoại hình bất chấp khoảng cách lớn về tuổi tác. Brad Pitt được nhận xét trẻ trung, phong độ ở tuổi 63. Có người còn thốt lên: "Tại sao người đàn ông này lại có thể đẹp trai suốt 40 năm như vậy?". Nhà thiết kế trang sức cũng nhận được những bình luận tích cực như "xinh đẹp", "quyến rũ"... Nhiều người cho rằng phom dáng và màu sắc phù hợp với Ines.

Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình: "Chiếc váy thật kinh khủng và không vừa vặn. Cô ấy không soi gương trước khi đến sự kiện sao? Cô ấy là nhà thiết kế trang sức mà lại không mang món phụ kiện nào", "Chiếc váy trông giống như váy ngủ".

Brad Pitt và Ines hẹn hò vào cuối năm 2022. Hai người dọn về sống chung. Tuy nhiên, đám cưới vẫn còn bỏ ngỏ. Vào tháng 6, nguồn tin của Us Weekly cho biết họ vẫn hạnh phúc và xác định gắn bó lâu dài, nhưng hôn nhân không phải đích đến.

Trước khi tìm thấy hạnh phúc bên Ines de Ramon, bạn bè Brad Pitt tiết lộ cuộc hôn nhân với Angelina Jolie từng khiến cuộc sống của nam tài tử "tụt dốc không phanh".

Một nguồn tin thân cận với Brad chia sẻ: "Anh ấy chưa từng gặp vấn đề với rượu, vấn đề của anh ấy chính là Angelina. Brad đã nỗ lực rất nhiều để hoàn thiện bản thân và hiện tại, cuối cùng anh ấy cũng đang ở một trạng thái rất tốt".

Brad Pitt và Angelina Jolie đã đường ai nấy đi vào tháng 9/2016 chỉ sau 2 năm kết hôn. Brad Pitt và nhà thiết kế trang sức Ines de Ramon bắt đầu hẹn hò năm 2022 sau khi Ines de Ramon chia tay chồng - Paul Wesley, diễn viên phim The Vampire Diaries. Sau cuộc hôn nhân thứ 2 nhiều sóng gió với Angelina Jolie, Brad Pitt không giành được quyền nuôi con và bị cả 6 người con ghẻ lạnh, lần lượt làm đơn xin xoá họ bố.