Con gái út MC Quyền Linh vừa tròn 18 tuổi đã cao hơn bố, nam MC đứng cạnh ái nữ liền hài hước gọi là 'em gái'

Mới đây, MC Quyền Linh đăng tải khoảnh khắc chụp cùng con gái út Hạt Dẻ - tên thật Mai Thảo Ngọc. Điều khiến nhiều người chú ý là cô con gái nhỏ ngày nào giờ đã cao hơn cả bố dù chỉ đi giày thấp. Nam MC cũng không giấu được sự bất ngờ trước sự trưởng thành của con, hài hước viết: “Hình như em gái này cao hơn mình rồi”.

Theo những hình ảnh được chia sẻ, Hạt Dẻ hiện cao hơn 1,7 m. Cô đứng cạnh bố với phong cách trẻ trung, trong khi Quyền Linh vẫn giữ hình ảnh giản dị quen thuộc. Khoảnh khắc hai bố con đứng cạnh nhau nhanh chóng nhận được sự quan tâm bởi Hạt Dẻ đã thay đổi khá nhiều so với hình ảnh cô bé thường theo chân bố mẹ trước đây.

Hạt Dẻ sinh năm 2008, là con gái út của MC Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo. Tháng 6 vừa qua, cô hoàn thành chương trình THPT và đến tháng 7 đón sinh nhật tuổi 18. Trong những hình ảnh ở lễ tốt nghiệp hay sinh nhật, con gái út của nam MC gây chú ý với phong cách ngày càng trưởng thành, tự tin.

Hai ái nữ nhà Quyền Linh đều đã trưởng thành

Quyền Linh và bà xã Dạ Thảo có hai con gái là Mai Thảo Linh (Lọ Lem), sinh năm 2006 và Mai Thảo Ngọc (Hạt Dẻ), sinh năm 2008. Cả hai chị em đều nhận được nhiều sự chú ý dù chưa chính thức hoạt động trong showbiz.

Nếu Lọ Lem thường xuất hiện với phong cách nhẹ nhàng, thanh lịch thì Hạt Dẻ có phần năng động và cá tính hơn. Hai chị em cũng thường xuyên cùng bố mẹ tham dự một số sự kiện. Tháng 8/2026, Lọ Lem và Hạt Dẻ từng cùng xuất hiện tại một show thời trang và nhanh chóng trở thành những gương mặt được quan tâm trên thảm đỏ.

Trước đây, Quyền Linh từng tiết lộ hai con được gia đình chú ý tới chế độ dinh dưỡng và khuyến khích bơi lội từ nhỏ. Khi Hạt Dẻ mới 16 tuổi, cô đã có chiều cao gần bằng bố, trong khi chị gái Lọ Lem cao khoảng 1,7 m. Sau hai năm, cô em út giờ đã chính thức vượt chiều cao của nam MC.

Không chỉ đồng hành cùng con trong những dịp đặc biệt, Quyền Linh vẫn giữ thói quen trực tiếp đưa đón các con dù Lọ Lem và Hạt Dẻ đã trưởng thành. Đầu tháng 9, nam MC từng đăng hình chở Hạt Dẻ bằng xe máy và vui vẻ tự gọi mình là “người vận chuyển không bao giờ có lương”.

Quyền Linh từng áp lực khi hai con nổi tiếng sớm

Hai ái nữ càng trưởng thành càng nhận được nhiều lời mời tham dự sự kiện, quảng cáo. Tuy nhiên, Quyền Linh từng cho biết anh không chủ động định hướng con bước vào showbiz. Nam MC muốn các con ưu tiên việc học, tích lũy trải nghiệm và chỉ tính đến chuyện hoạt động nghệ thuật khi thực sự phù hợp.

Quyền Linh thậm chí từng thừa nhận cảm thấy áp lực hơn là vui khi các con nổi tiếng quá sớm. Vì đã có nhiều năm hoạt động nghệ thuật, anh hiểu những áp lực đi kèm sự chú ý của công chúng và mạng xã hội. Do đó, dù từng có đạo diễn ngỏ lời mời các con đóng phim, nam MC vẫn từ chối vì cho rằng Lọ Lem và Hạt Dẻ cần tập trung cho việc học trước.

Dẫu vậy, nam MC vẫn tạo điều kiện để hai con tham gia một số sự kiện nhằm có thêm trải nghiệm và kỹ năng giao tiếp. Anh từng nói vui rằng tần suất Lọ Lem và Hạt Dẻ được mời đi sự kiện thậm chí còn nhiều hơn mình.

Ảnh: FBNV