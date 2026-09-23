Đề xuất cắt điện, nước, Internet với nhiều hành vi không chấp hành xử phạt vi phạm hành chính

Chiều 23/9, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Trình bày tờ trình, Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, việc xây dựng dự luật nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính, góp phần bảo đảm kỷ cương, trật tự quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an (Ảnh: Media Quốc hội).

Đáng chú ý, tại dự thảo luật, Chính phủ đề xuất bổ sung các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt mới.

Theo đó, tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức chưa chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính và xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó trốn.

Niêm phong trụ sở, địa điểm, cơ sở hoặc bộ phận cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được áp dụng để cưỡng chế thi hành hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, tạm đình chỉ hoạt động có thời hạn và thi hành biện pháp khắc phục hậu quả.

Yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được áp dụng để cưỡng chế thi hành hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, tạm đình chỉ hoạt động có thời hạn và thi hành biện pháp khắc phục hậu quả.

Tạm dừng đăng kiểm phương tiện; tạm dừng đăng ký phương tiện; tạm dừng cấp giấy phép điều khiển phương tiện được áp dụng để cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ, giao thông đường sắt, giao thông đường thủy nội địa, giao thông hàng hải, hoạt động hàng không dân dụng.

Yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ Internet, dịch vụ viễn thông, hạ tầng số hoặc thực hiện biện pháp ngăn chặn kỹ thuật, chặn truy cập với tổ chức, cá nhân không chấp hành hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, đình chỉ hoạt động có thời hạn, biện pháp khắc phục hậu quả trên môi trường điện tử theo quy định của pháp luật.

Dự thảo luật cũng bổ sung điều kiện áp dụng biện pháp cưỡng chế và các trường hợp không bị cưỡng chế để bảo đảm các nội dung liên quan trực tiếp quyền con người, quyền công dân được quy định tại luật.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng cho biết có ý kiến đề nghị đánh giá kỹ lưỡng về sự cần thiết, tác động của biện pháp cưỡng chế ngừng cung cấp dịch vụ internet, viễn thông, hạ tầng số vì có thể trực tiếp hạn chế quyền, lợi ích của cá nhân, tổ chức.

Tuy nhiên, cơ quan soạn thảo nhận thấy việc bổ sung biện pháp cưỡng chế này là cần thiết, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, bảo đảm cưỡng chế đối với tổ chức, cá nhân không chấp hành hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả trên môi trường điện tử.

Một trong những đề xuất đáng chú ý là nâng thời hiệu xử phạt tối đa từ 2 năm lên 3 năm và giao Chính phủ quy định cụ thể theo từng lĩnh vực.

Dự thảo cũng đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ đồng lên 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân và từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức. Đồng thời, giao Chính phủ quy định mức phạt tối đa trong từng lĩnh vực. Các quy định về đối tượng bị xử lý, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và trường hợp được miễn trách nhiệm về vi phạm hành chính cũng được sửa đổi, bổ sung.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu (Ảnh: Media Quốc hội).

Thẩm tra sơ bộ dự án luật, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu nêu rõ, Thường trực Ủy ban tán thành với sự cần thiết sửa đổi cơ bản, toàn diện luật như đề xuất của Chính phủ.

Về việc bổ sung vào dự luật một số biện pháp cưỡng chế, qua rà soát Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp nhận thấy một số biện pháp cưỡng chế mới được đề xuất bổ sung vào dự thảo Luật là các biện pháp có mục đích nhằm đình chỉ, chấm dứt hành vi vi phạm chứ không thật sự phù hợp với tính chất cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt.

Cùng với đó, biện pháp tạm dừng đăng kiểm phương tiện, tạm dừng đăng ký phương tiện, tạm dừng cấp giấy phép điều khiển phương tiện chỉ nhằm vào phương tiện, tài sản thay vì cá thể hóa và xác định đúng người thực hiện hành vi vi phạm là giải pháp chưa thật sự có tính căn cơ, toàn diện.

Do đó, đề nghị tiếp tục rà soát, chỉnh lý các quy định này của dự luật để bảo đảm tính phù hợp, khả thi.