TPHCM: Cảnh đường 'ngập như sông', nghìn xe nhích từng mét qua 'nút thắt cổ chai'

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Ghi nhận lúc 14h30 cùng ngày, mưa lớn tiếp tục đổ xuống trên diện rộng khiến hàng loạt tuyến đường huyết mạch tại phường Bình Thạnh (TPHCM) như Quốc lộ 13, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đinh Bộ Lĩnh... ngập nước nghiêm trọng.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, dải hội tụ nhiệt đới tiếp tục hoạt động mạnh, trong khi vùng xoáy thấp trên biển di chuyển vào đất liền Nam Bộ là những yếu tố khiến mưa tại TPHCM và khu vực Nam Bộ gia tăng.

Tại đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn kéo dài hơn 300m qua giao lộ Nguyễn Xí, lối ra Bến xe Miền Đông, nước ngập sâu đến nửa bánh xe.

Người dân cho biết, trận mưa trút xuống từ hơn 12h trưa và kéo dài liên tục. Lượng nước quá lớn đổ về cùng lúc khiến hệ thống thoát nước quá tải, dẫn đến ngập úng.

Nước ngập như sông gây rối loạn giao thông.

Dòng xe bì bõm, nhích từng mét trên con đường ngập lênh láng sau cơn mưa. Nhiều xe máy chết máy buộc người dân phải dắt bộ lên vỉa hè để sửa chữa.

Chia sẻ về kinh nghiệm vượt qua đoạn đường ngập sâu, ông Minh (người dân sống trên đường Đinh Bộ Lĩnh) cho biết: "Đi qua đây tay phải giữ vững ga, nhấp nhẹ thắng để hãm tốc chứ thả ra là nước tràn vào pô chết máy liền. Ai yếu tay lái đành leo xe lên vỉa hè nhích từng chút, vừa né sóng ô tô vừa tránh chỗ ngập sâu".

Mỗi lần ô tô chạy qua, sóng nước lại cuồn cuộn tràn lên vỉa hè, xô thẳng vào nhà dân hai bên đường Đinh Bộ Lĩnh. Người dân buộc phải dùng ván gỗ, bạt nhựa gia cố trước cửa để ngăn nước tràn vào.

Tình trạng ngập tạo thành "nút thắt cổ chai", chặn đứng dòng xe từ hướng cầu Bình Triệu đổ về trung tâm TPHCM.

Hàng nghìn ô tô, xe máy xếp kín mặt cầu Bình Triệu, nhích từng mét trong mưa theo hướng vào trung tâm thành phố. Đến 15h30 cùng ngày, mưa đã giảm hạt nhưng nước vẫn rút rất chậm, tình trạng ùn tắc qua khu vực này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.