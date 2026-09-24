Ốc Thanh Vân lên tiếng

Mới đây, Ốc Thanh Vân thu hút sự chú ý khi đăng loạt ảnh tại sân khấu Kịch Hồng Vân kèm theo những chia sẻ về quan điểm làm nghề. Nữ nghệ sĩ viết: “Đã là Nghệ sĩ, là phải có tác phẩm, và luôn phải làm bằng cả Trái tim và Khối óc. Cứ một đường thẳng mà đi”.

Dòng trạng thái ngắn gọn nhưng thể hiện khá rõ cách Ốc Thanh Vân nhìn nhận về công việc của một người nghệ sĩ. Theo cô, điều quan trọng không chỉ nằm ở việc xuất hiện trước công chúng, mà phải tạo ra những tác phẩm bằng sự nghiêm túc, tâm huyết và tư duy.

Bài đăng mới nhất của Ốc Thanh Vân thu hút sự chú ý. Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, Ốc Thanh Vân mở đầu bài viết bằng lời gửi gắm đến sân khấu đã gắn bó với cô trong suốt nhiều năm: “Giờ Tổ nghề Sân khấu, ở nơi mình đã làm việc 21 năm”. Trong loạt ảnh được chia sẻ, nữ nghệ sĩ diện áo dài đỏ, đứng trước bàn thờ Tổ nghiệp được bày biện trang trọng tại sân khấu Kịch Hồng Vân.

Không chỉ là nơi làm việc, sân khấu này còn gắn với một chặng đường dài trong sự nghiệp của Ốc Thanh Vân. Từ những năm đầu theo đuổi nghệ thuật, cô hoạt động ở cả sân khấu, truyền hình và điện ảnh, từng ghi dấu với nhiều vai diễn.

Ốc Thanh Vân là nghệ sĩ hoạt động ở nhiều lĩnh vực, từ sân khấu, phim truyền hình, điện ảnh đến vai trò MC. Cô từng là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ qua nhiều bộ phim như Hương phù sa, Ngã rẽ cuộc đời, Tình yêu còn lại, Ghen, Cô gái xấu xí... Bên cạnh diễn xuất, nữ nghệ sĩ cũng ghi dấu qua nhiều chương trình truyền hình và đặc biệt có thời gian dài gắn bó với sân khấu kịch.

Ốc Thanh Vân cúng Giổ Tổ tại Sân khấu Kịch Hồng Vân. Ảnh: FBNV

Trong suốt hơn 20 năm làm nghề, Ốc Thanh Vân duy trì hình ảnh một nghệ sĩ đa năng, có thể đảm nhận nhiều vai trò khác nhau. Sân khấu cũng là nơi cô dành nhiều tâm huyết, đồng thời là môi trường giúp nữ nghệ sĩ trưởng thành qua từng giai đoạn sự nghiệp.

Những năm gần đây, Ốc Thanh Vân có sự thay đổi về nhịp hoạt động nghệ thuật. Cô không còn xuất hiện dày đặc trên truyền hình như trước mà dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và cuộc sống riêng, đồng thời lựa chọn những dự án phù hợp để tiếp tục làm nghề.

Dù hoạt động có phần chọn lọc hơn, Ốc Thanh Vân vẫn giữ sự gắn bó với nghệ thuật. Việc trở lại sân khấu, tham gia các dự án mới và tiếp tục đứng trước khán giả cho thấy nữ nghệ sĩ chưa bao giờ từ bỏ tình yêu dành cho công việc đã theo đuổi hơn hai thập kỷ.

Ở tuổi 42, Ốc Thanh Vân dường như không đặt nặng chuyện phải xuất hiện liên tục mà chú trọng hơn vào giá trị của từng sản phẩm. Vì vậy, chia sẻ “Đã là Nghệ sĩ, là phải có tác phẩm, và luôn phải làm bằng cả Trái tim và Khối óc” cũng phần nào thể hiện quan điểm làm nghề mà cô đã theo đuổi trong suốt hành trình của mình.

Ốc Thanh Vân được biết đến là nghệ sĩ đa lĩnh vực trong showbiz Việt. Ảnh: FBNV