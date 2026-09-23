U23 Thái Lan tan nát trước chủ nhà Nhật Bản

Thái Lan (áo đỏ) chịu trận trước Nhật Bản.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, chủ nhà U23 Nhật Bản nhanh chóng chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận. Sức ép khủng khiếp liên tục được tạo ra trước cầu môn của U23 Thái Lan. Đội bóng xứ Phù Tang sở hữu hàng loạt cơ hội ngon ăn mười mươi từ Michiwaki và Ishii, bao gồm cả hai pha dứt điểm trúng cột dọc đáng tiếc ở các phút thứ 10 và 43.

Thế bế tắc được khai thông ở phút 30 khi Sena Ishibashi bứt tốc bên cánh trái rồi căng ngang thuận lợi cho Yotaro Nakajima đệm bóng cận thành chuẩn xác, mở tỷ số 1-0. Trong suốt hiệp 1, U23 Thái Lan hoàn toàn chịu trận và không thể tung ra nổi một cú sút nào.

Bước sang hiệp 2, U23 Nhật Bản tạo nên một cú sốc chớp nhoáng khi ghi liền hai bàn thắng chỉ trong vòng hai phút đầu hiệp. Phút 47, nhận đường trả ngược tinh tế từ đồng đội, KeitaKosugi tung cú dứt điểm tuyến hai rất căng, găm thẳng vào lưới, nâng tỷ số lên 2-0. Đúng một phút sau, Hisataugu Ishii phô diễn kỹ thuật rê dắt lắt léo trong vùng cấm trước khi sút sệt hiểm hóc, gia tăng cách biệt lên 3-0.

Những phút còn lại chứng kiến một thế trận một chiều tuyệt đối khi bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân của "Voi chiến". Cho đến khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc, U23 Nhật Bản đã thực hiện tới hơn 18 cú dứt điểm. Ở chiều ngược lại, U23 Thái Lan hoàn toàn bất lực trước hệ thống phòng ngự kín kẽ của đối phương và đành chấp nhận trận thua trắng 3 bàn.

Với kết quả này, U23 Thái Lan đứng nhì bảng A và sẽ gặp đội nhất bảng B là U23 Trung Quốc ở vòng tứ kết. Trong khi đó, U23 Nhật Bản sẽ chạm trán U23 CHDCND Triều Tiên.

Ở hai cặp đấu còn lại, U23 Uzbekistan sẽ đối đầu với U23 Saudi Arabia, còn U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Hàn Quốc. Trận đấu của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh diễn ra vào lúc 17h30 ngày 25/9 trên sân Paloma Mizuho (Nhật Bản).