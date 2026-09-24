Phương Oanh khoe ảnh thời học sinh, 2 'bản sao' bên cạnh mới đáng chú ý

Diễn viên Phương Oanh được đông đảo khán giả biết đến và yêu mến qua nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng của VTV như Quỳnh búp bê, Hương vị tình thân, Cô gái nhà người ta, và gần đây nhất là bộ phim Gió ngang khoảng trời xanh.

Diễn viên Phương Oanh

Kể từ sau khi làm mẹ của cặp song sinh (một trai, một gái) tên là Jimmy và Jenny, cuộc sống của nữ diễn viên càng nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Mới đây, nữ diễn viên đã khoe trên trang cá nhân hình ảnh thời học sinh đeo khăn quàng đỏ của cô kèm hình ảnh của Jimmy và Jenny. Bên cạnh 3 bức ảnh này, Phương Oanh dí dỏm "Tìm nét giống nhau đi".

Phương Oanh đăng ảnh thuở đi học cùng ảnh của cặp song sinh ở hiện tại; đồng thời "đố" khán giả "tìm nét giống nhau"

Ngay lập tức, 3 bức ảnh của 3 mẹ con Phương Oanh liền nhận được sự thích thú và bàn luận rôm rả của những người yêu mến. Đa số ý kiến đều nhận xét, Phương Oanh thuở nhỏ, Jimmy và Jenny đều rất đáng yêu và xinh đẹp. Đặc biệt là đôi mắt của 3 mẹ con được "nặn theo khuôn". Phương Oanh cũng vui vẻ xác nhận đôi mắt của 3 mẹ con "sản xuất theo lô".

Nhiều người khen cặp song sinh giống Phương Oanh nhất là đôi mắt.

Hiện tại, Phương Oanh ít xuất hiện trong các hoạt động nghệ thuật hơn trước. Nữ diễn viên dành phần lớn thời gian cho công việc kinh doanh, quảng bá và bán sản phẩm trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, cô cũng tập trung vun vén tổ ấm, chăm sóc gia đình và hai con song sinh.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường xuyên đăng tải các khoảnh khắc đáng yêu của cặp song sinh.