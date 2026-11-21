Chương trình mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm đặc sắc, góp phần lan toả giá trị văn hoá truyền thống, quảng bá hình ảnh du lịch sinh thái vùng đất U Minh Hạ.

Không gian Chợ quê Sông Trẹm được tái hiện với những gian hàng mang đậm nét văn hoá miền Tây Nam Bộ. Tại đây, đại biểu, đoàn viên, người lao động và khách tham quan có dịp thưởng thức các loại bánh dân gian truyền thống, tìm hiểu nghề đan đát và khám phá những sản phẩm đặc trưng của địa phương. Những hoạt động gần gũi, mộc mạc góp phần tái hiện nét đẹp trong đời sống sinh hoạt, lao động của người dân vùng đất U Minh Hạ.

Không gian Chợ quê Sông Trẹm được tái hiện mộc mạc với nhiều gian hàng bánh dân gian, mang đậm nét văn hoá truyền thống miền Tây Nam Bộ.

Các sản phẩm bánh dân gian truyền thống được giới thiệu, phục vụ khách tham quan, góp phần quảng bá nét đẹp ẩm thực quê hương U Minh Hạ.

Điểm nhấn của chương trình là các hoạt động hội thao kết hợp trải nghiệm du lịch sinh thái, với nhiều nội dung độc đáo như bơi xuồng ba lá, bắt cá, trải nghiệm ăn ong và khám phá không gian rừng tràm.

Các hoạt động diễn ra trong không khí vui tươi, hào hứng, thu hút sự tham gia nhiệt tình của các đội thi. Đây không chỉ là sân chơi rèn luyện sức khoẻ, nâng cao tinh thần đoàn kết mà còn giúp người tham gia hiểu thêm về hệ sinh thái rừng tràm, nghề truyền thống và đời sống đặc trưng của người dân vùng sông nước.

Ông Trần Ngọc Thảo, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ, nhấn mạnh: Bên cạnh nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, Công ty xác định khai thác hợp lý tiềm năng, lợi thế của hệ sinh thái rừng tràm để phát triển du lịch sinh thái là một trong những định hướng quan trọng, có nhiều triển vọng.

Vui tươi, hấp dẫn với phần thi bắt cá đìa.

Các đội hào hứng tranh tài môn bơi xuồng ba lá, thể hiện sự khéo léo và tinh thần đoàn kết trong hoạt động hội thao.

Theo ông Trần Ngọc Thảo, vùng đất U Minh Hạ sở hữu những giá trị thiên nhiên và văn hoá đặc sắc, từ những cánh rừng tràm xanh ngút ngàn, hệ thống kênh rạch len lỏi giữa rừng đến nghề gác kèo ong, các hoạt động lao động truyền thống và ẩm thực dân gian. Đây chính là nền tảng để xây dựng những sản phẩm du lịch mang bản sắc riêng, tạo dấu ấn khác biệt cho Khu du lịch sinh thái Sông Trẹm.

Thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư, cải thiện cơ sở vật chất, hoàn thiện cảnh quan, xây dựng các khu vực trải nghiệm, nâng cao chất lượng dịch vụ và đa dạng hoá sản phẩm du lịch. Trong đó, chú trọng phát triển các hoạt động trải nghiệm gắn với thiên nhiên và văn hoá bản địa như tìm hiểu nghề gác kèo ong, thưởng thức mật ong rừng, bắt cá đồng, nổ cốm truyền thống, tham gia trò chơi dân gian và thưởng thức các món ăn đặc trưng của vùng U Minh Hạ.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm và thưởng thức các loại bánh dân gian tại khu vực Chợ quê Sông Trẹm.

Đặc biệt, thông qua việc tổ chức và phát triển Chợ quê Sông Trẹm, Công ty mong muốn tạo thêm không gian giới thiệu, quảng bá các loại bánh dân gian, nghề đan đát và sản phẩm đặc trưng của địa phương đến du khách. Qua đó, không chỉ làm phong phú sản phẩm du lịch mà còn góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống, tạo thêm cơ hội phát triển kinh tế cho cộng đồng địa phương.

Chương trình Chợ quê và Hội thao năm 2026 là hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống tinh thần cho đoàn viên, người lao động; tăng cường giao lưu, gắn kết giữa các đơn vị. Đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức về bảo tồn thiên nhiên, gìn giữ bản sắc văn hoá dân tộc và quảng bá tiềm năng du lịch sinh thái của vùng đất U Minh Hạ.

Các đại biểu, đoàn viên và người lao động tham dự chương trình Chợ quê và Hội thao năm 2026 tại Khu du lịch sinh thái Sông Trẹm.

Với định hướng phát triển du lịch gắn liền với bảo tồn tài nguyên rừng và phát huy giá trị văn hoá bản địa, Khu du lịch sinh thái Sông Trẹm được kỳ vọng sẽ từng bước trở thành điểm đến hấp dẫn, góp phần đa dạng hoá hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty và lan toả hình ảnh vùng đất U Minh Hạ đến với du khách gần xa./.