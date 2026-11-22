Bảng giá vàng trong nước hôm nay 22/11

Thời gian cập nhật: 06:00-22/11/2026

Giá vàng thế giới hôm nay 22/11

Giá vàng thế giới mở cửa đầu tuần ở mức 3.869 USD/ounce. Kim loại quý có thời điểm tăng lên 3.901 USD/ounce nhưng nhanh chóng đảo chiều. Lo ngại lạm phát kéo dài và căng thẳng tại Trung Đông không đủ hỗ trợ giá vàng.

Áp lực bán gia tăng sau khi doanh số bán lẻ tháng 10 của Mỹ chỉ tăng 0,2%. Giá vàng sau đó xuyên thủng mốc 3.800 USD/ounce. Biên bản cuộc họp tháng 10 của Fed cho thấy các nhà hoạch định chính sách chưa thống nhất về định hướng lãi suất. Một số quan chức cân nhắc tăng lãi suất 0,5 điểm phần trăm trong tháng 12.

Đến ngày thứ Năm, giá vàng tiếp tục giảm dù số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ tăng lên 203.000. Chỉ số sản xuất của Fed chi nhánh Philadelphia giảm mạnh xuống 6,3 điểm. Áp lực giá đầu vào vẫn cao, làm gia tăng lo ngại về lạm phát.

Đà bán tháo tăng tốc trong phiên cuối tuần khi thị trường chứng khoán, đặc biệt là nhóm cổ phiếu công nghệ, chịu áp lực. Một số nhà đầu tư bán vàng để bù đắp thua lỗ và đáp ứng nhu cầu thanh khoản ở các thị trường khác.

Giá vàng giao ngay có thời điểm xuống 3.502,93 USD/ounce, mức thấp nhất trong tuần. Sau đó, kim loại quý phục hồi nhưng vẫn kết thúc tuần quanh 3.539 USD/ounce, giảm gần 9% so với cuối tuần trước. Giá vàng kỳ hạn tháng 12/2026 giao dịch quanh 3.537 USD/ounce.

Giá vàng thế giới giảm. Ảnh: Tuấn Hùng

Sean Lusk, đồng giám đốc bộ phận phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading, nhận định giá vàng có thể giảm thêm 300 USD/ounce nếu không giữ được vùng hỗ trợ 3.500 USD/ounce. Trên thị trường hợp đồng tương lai, ngưỡng tương ứng là 3.573 USD/ounce.

Theo ông Lusk, giá vàng đã giảm 5% chỉ trong vài ngày. Với mức 3.573 USD/ounce của hợp đồng vàng giao tháng 12, kim loại quý đã giảm khoảng 20% so với mức đóng cửa cuối năm ngoái là 4.341 USD/ounce.

Nếu mốc 3.500 USD/ounce bị xuyên thủng, vùng hỗ trợ tiếp theo có thể nằm trong khoảng 3.256-3.280 USD/ounce. Đây là vùng đáy được hình thành vào tháng 7/2025.

Chuyên gia này cho rằng đà giảm của vàng xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Nhà đầu tư đã nắm giữ vị thế mua quá lớn trên thị trường kim loại quý, trong khi nguy cơ Fed tiếp tục tăng lãi suất gây bất lợi cho vàng. Bên cạnh đó, đà bán tháo cổ phiếu buộc một số nhà đầu tư phải bán vàng để bù đắp thua lỗ và giảm rủi ro.

Yếu tố mùa vụ cũng gây thêm áp lực. Tháng 11 thường là giai đoạn kém tích cực đối với giá vàng.

Về triển vọng, Lusk khuyến nghị nhà đầu tư chưa nên vội mua vàng. Ông cho rằng thời điểm phù hợp hơn có thể là đầu tháng 12, ngay trước cuộc họp chính sách của Fed.

Trong nước, giá vàng miếng SJC sáng 21/11 được niêm yết ở mức 128,5 triệu đồng/lượng mua vào và 133,5 triệu đồng/lượng bán ra.

So với cuối tuần trước, khi giá vàng SJC ở mức 134,5-137,5 triệu đồng/lượng, giá mua vào đã giảm 6 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra giảm 4 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra ở mức 5 triệu đồng/lượng.