Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên tham gia giải

Giải chạy được tổ chức nhằm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11), hưởng ứng Festival “Dòng xanh An Giang” lần thứ I năm 2026; đồng thời hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19.12.1946 – 19.12.2026) và 82 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944 – 22.12.2026).

Đây là hoạt động thể thao có ý nghĩa thiết thực, góp phần lan tỏa phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, khuyến khích người dân duy trì thói quen tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần. Qua đó, truyền tải thông điệp sống khỏe, sống tích cực, xây dựng cộng đồng năng động, thân thiện và có trách nhiệm với môi trường.

Các đại biểu tham gia chạy hưởng ứng, lan tỏa tinh thần rèn luyện thể dục thể thao

Thông qua giải chạy, Ban Tổ chức mong muốn tạo sân chơi thể thao lành mạnh, tăng cường giao lưu, kết nối cộng đồng; đồng thời quảng bá hình ảnh quê hương An Giang tươi đẹp, thân thiện, giàu bản sắc văn hóa, với những giá trị cảnh quan thiên nhiên và tiềm năng du lịch đặc sắc đến người dân, du khách trong và ngoài tỉnh.

Giải chạy góp phần kết nối cộng đồng, lan tỏa lối sống xanh, sống khỏe

Với thông điệp kết nối cộng đồng, lan tỏa lối sống xanh, sống khỏe và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giải chạy không chỉ mang đến những trải nghiệm thể thao ý nghĩa mà còn góp phần tạo điểm nhấn sôi động cho chuỗi hoạt động Festival “Dòng xanh An Giang” lần thứ I năm 2026.