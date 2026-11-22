Đại biểu tham quan các gian hàng bày bán nông sản địa phương.

Ngày hội có sự tham gia của 17 thôn trong xã, tạo không gian giao lưu, gặp gỡ, giới thiệu những nét đẹp văn hóa truyền thống và các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Trong khuôn khổ ngày hội diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi như: Thi trưng bày gian hàng chợ quê, trải nghiệm gian hàng chợ số, thi đánh pam, thi đấu bóng chuyền hơi, thi chế biến các món ăn từ vịt bầu cổ xanh Tân Mỹ, giao lưu văn nghệ, đốt lửa trại...

Các đội tham gia thi nấu các món ngon từ vịt bầu cổ xanh Tân Mỹ tại ngày hội.

Các gian hàng được bài trí công phu, giới thiệu nông sản, sản phẩm đặc trưng, ẩm thực truyền thống và nét văn hóa riêng của từng thôn, góp phần tái hiện không gian chợ quê gần gũi, mang đậm bản sắc địa phương. Điểm mới của ngày hội năm nay là hoạt động trải nghiệm gian hàng chợ số, giúp người dân tiếp cận phương thức mua bán, quảng bá và giới thiệu sản phẩm trên nền tảng số. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống.

Trò chơi dân gian đánh pam nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của người dân.

Các thôn trên địa bàn xã Tân Mỹ tham gia giải bóng chuyền hơi tại ngày hội.

Ngày hội thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm, cổ vũ. Đây là dịp để các thôn giao lưu, tăng cường tình đoàn kết, đồng thời quảng bá tiềm năng, sản phẩm và những nét văn hóa đặc sắc của địa phương, góp phần gìn giữ bản sắc truyền thống, thúc đẩy phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Ngày 22-11, tại Trường THCS An Tường, UBND phường An Tường tổ chức Ngày hội văn hóa phường An Tường năm 2026. Dự ngày hội có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, lãnh đạo phường An Tường cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Đại biểu tham dự Ngày hội Văn hoá năm 2026 tại phường An Tường.

Tiết mục văn nghệ độc đáo được các em học sinh trường THPT Nguyễn Văn Huyên biểu diễn tại ngày hội.

Tại ngày hội, đại biểu và nhân dân được xem phóng sự với chủ đề “An Tường – điểm hẹn của lịch sử, văn hóa và du lịch”, giới thiệu những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc, tiềm năng và lợi thế phát triển du lịch của địa phương. Cùng với đó, người dân được trải nghiệm phiên chợ số; tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP, ẩm thực, sản phẩm thủ công truyền thống và những sáng tạo trong hoạt động dạy, học của các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường.

Đại biểu trải nghiệm các hoạt động tại các gian hàng trong Ngày hội văn hoá phường An Tường.

Người dân tham quan, mua sắm các sản phẩm nông sản tại ngày hội.

Ngày hội là dịp quảng bá, giới thiệu những nét đẹp văn hóa, tiềm năng và thế mạnh của phường An Tường; đồng thời tạo không gian giao lưu, kết nối cộng đồng, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch và kinh tế địa phương.