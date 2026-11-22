Các nghệ sĩ tham gia trong chương trình nghệ thuật khai mạc Festival “Dòng xanh An Giang” lần thứ I năm 2026

Diễn ra từ ngày 22 đến 24.11, Festival là sự kiện văn hóa, nghệ thuật và du lịch nhằm giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc, hình ảnh con người, tiềm năng và lợi thế phát triển của tỉnh An Giang trên các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, thương mại, du lịch và kinh tế biển.

Điểm nhấn trong đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu gồm 2 chương, kết hợp trình diễn drone và bắn pháo hoa, tạo không gian trình diễn đa dạng, mang đến trải nghiệm cho người dân và du khách. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên các kênh, sóng và nền tảng số của Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang, phục vụ khán giả trong và ngoài tỉnh.

Thông qua Festival, An Giang giới thiệu hình ảnh vùng đất mới giàu bản sắc văn hóa, năng động, thân thiện; đồng thời quảng bá tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ, xúc tiến và thu hút đầu tư. Đây cũng là dịp để địa phương xây dựng, giới thiệu các sản phẩm văn hóa, thể thao, du lịch đặc trưng, từng bước tạo dựng thương hiệu.

Bên cạnh hoạt động quảng bá, Festival còn hướng đến nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững.