Tối 22/11, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp” sẽ tổ chức tổng duyệt tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của buổi tổng duyệt là màn trình diễn pháo hoa kết hợp hỏa thuật trên sân vận động.

Cụ thể, màn trình diễn dự kiến sử dụng khoảng 50 quả pháo hoa tầm cao, kết hợp 12 giàn phun và 400 ống hỏa thuật. Toàn bộ phần trình diễn kéo dài khoảng 1 phút 20 giây, được dàn dựng đồng bộ với hệ thống âm thanh, ánh sáng và các hiệu ứng sân khấu.

Đây không chỉ là điểm nhấn thị giác trong đêm tổng duyệt mà còn là dịp để Ban tổ chức và các lực lượng chức năng kiểm tra khả năng phối hợp giữa hệ thống pháo hoa, hỏa thuật với âm nhạc và các tiết mục biểu diễn. Qua đó, những phương án kỹ thuật, tổ chức và bảo đảm an toàn sẽ tiếp tục được rà soát, hoàn thiện trước khi chương trình chính thức diễn ra.

(Ảnh minh họa: SUN GROUP)

Pháo hoa tại Mỹ Đình ngày 24/11 có quy mô lớn hơn

Nếu màn trình diễn tối 22/11 là một phần trong công tác tổng duyệt, người dân Thủ đô còn có thể chờ đón màn pháo hoa quy mô lớn hơn vào tối 24/11, trong chương trình nghệ thuật chính thức chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Theo kế hoạch của UBND TP Hà Nội, chương trình “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp” sẽ diễn ra lúc 20h ngày 24/11 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Màn pháo hoa trong đêm chính thức dự kiến kéo dài khoảng 17 phút, kết hợp pháo hoa tầm cao, pháo hoa tầm thấp, các giàn phun và hệ thống hỏa thuật. Đây được xem là một trong những điểm nhấn nổi bật của chương trình nghệ thuật đặc biệt năm nay.

Sự kiện được tổ chức nhằm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, tôn vinh những giá trị tốt đẹp và thành tựu trong xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam; đồng thời khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa.

Lưu ý giao thông khi đến khu vực Mỹ Đình xem pháo hoa

Để phục vụ buổi tổng duyệt, Công an TP Hà Nội triển khai phương án tổ chức, phân luồng giao thông quanh khu vực Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Theo đó, từ 18h30 ngày 22/11 đến khi kết thúc chương trình, lực lượng chức năng tổ chức hạn chế phương tiện trên một số tuyến đường, trong đó có khu vực Lê Quang Đạo và Lê Đức Thọ.

Giao thông đông đúc tại SVĐ Mỹ Đình mỗi dịp có sự kiện lớn. (Ảnh: Trường Thi)

Người dân có nhu cầu di chuyển qua khu vực này cần chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng. Đồng thời, cần chú ý các khu vực được khoanh vùng để phục vụ công tác tổ chức, không tự ý tiếp cận trận địa pháo hoa hoặc những vị trí hạn chế nhằm bảo đảm an toàn.

Đêm tổng duyệt tối 22/11 được xem là bước chuẩn bị quan trọng trước khi chương trình “Muôn sắc Việt Nam” chính thức diễn ra vào tối 24/11, hứa hẹn mang đến một không gian nghệ thuật kết hợp giữa các giá trị văn hóa truyền thống và công nghệ trình diễn hiện đại.