Với chuỗi hoạt động giao lưu, trải nghiệm văn hóa phong phú, chương trình góp phần đưa các giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với cộng đồng, đồng thời phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), góp phần cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, khẳng định trách nhiệm của tuổi trẻ trong gìn giữ, kế thừa và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Tuổi trẻ ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch chung tay lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc

Chương trình gửi gắm thông điệp về vai trò và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong gìn giữ, kế thừa và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Trụ nhấn mạnh, văn hóa không chỉ hiện diện trong các di tích, lễ hội mà còn được thể hiện trong nếp sống, cách ứng xử của mỗi người, mỗi gia đình và cộng đồng.

Đồng chí đề nghị các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục vận động Nhân dân gìn giữ phong tục tốt đẹp, bài trừ hủ tục, xây dựng môi trường văn hóa văn minh, lành mạnh; đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của thế hệ trẻ trong việc tìm hiểu lịch sử, truyền thống quê hương và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc.

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn Thanh niên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham gia triển khai nhiều gian hàng, không gian trải nghiệm văn hóa với nội dung phong phú, được thiết kế theo hướng kết hợp giữa bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống và ứng dụng các phương thức tiếp cận hiện đại.

Nhiều hoạt động trải nghiệm văn hoá tại chương trình "Sắc màu Văn hoá Việt Nam" năm 2026.

Điểm nhấn là “Không gian giới thiệu - Sắc màu di sản”, trưng bày hình ảnh, tư liệu, giới thiệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, các danh lam, thắng cảnh, vẻ đẹp đất nước, con người và di sản văn hóa Việt Nam; “Không gian chạm vào di sản – Đánh thức sáng tạo”. Cùng với đó tổ chức các hoạt động trải nghiệm vẽ tranh dân gian, nặn tò he, thủ công mỹ nghệ và trò chơi dân gian; “Không gian tri thức viết – Lan tỏa văn hóa đọc”, giới thiệu sách về lịch sử, danh nhân, di sản, đồng thời phát động phong trào đọc sách trong thanh thiếu nhi.

Bên cạnh đó, “Không gian hồ sơ – Kết nối tương lai” mang đến những trải nghiệm về công nghệ số, số hóa di sản và quảng bá văn hóa Việt Nam trên nền tảng số; “Không gian ẩm thực nét quê” tái hiện nét tinh túy của ẩm thực dân dã, cổ truyền, góp phần kết nối các giá trị di sản văn hóa với đời sống cộng đồng.

Thông qua việc trực tiếp tham gia các gian hàng, không chỉ góp phần giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc mà còn tạo điều kiện để đại biểu, người dân và thanh thiếu nhi được tiếp cận, tìm hiểu, trải nghiệm văn hóa bằng nhiều hình thức trực quan, sinh động. Qua đó, chương trình góp phần khơi dậy niềm tự hào, tình yêu văn hóa dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam trong đời sống đương đại.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Các đại biểu tham quan “Không gian giới thiệu - Sắc màu di sản” với trưng bày hình ảnh, tư liệu, giới thiệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, các danh lam, thắng cảnh, vẻ đẹp đất nước, con người và di sản văn hóa Việt Nam.

Thông qua chương trình, Đoàn Thanh niên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn trong kết nối các nguồn lực xã hội, tổ chức hoạt động văn hóa hướng về cơ sở…

Khơi dậy niềm tự hào, tình yêu văn hóa dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam.

Các em nhỏ thích thú hoà mình vào các hoạt động trải nghiệm.

Một bạn học sinh chia sẻ cảm nhận sau khi trải nghiệm các hoạt động văn hoá.

Người dân trải nghiệm các không gian văn hoá, di sản.